織田信長「惡名」的開端：《甫庵信長記》華文世界初翻譯

我們曾經為大家介紹過江戶時代的名儒兼名臣．新井白石在撰寫《讀史餘論》時，對信長作出辛辣的評價，相信不少信長粉絲也多有不能苟同之處。然而，在新井白石狠評的近一百年以前，已有人對信長進行更為詳細、具體的批評。那就是江戶時代軍記物中的「BEST SELLER」之——《信長記》的作者．小瀨甫庵。

小瀨甫庵（一五六四～一六四〇）是出身尾張國的一名儒醫，對軍學也有興趣，份屬織田信長、豐臣秀吉的同鄉。甫庵筆下除了《信長記》（為了跟太田牛一的《信長（公）記》分別，一般稱之為《甫庵信長記》）外，還有另一本同樣在江戶時代具有極大人氣的《太閤記》（一般稱之為《甫庵太閤記》）。

在江戶時代，各家諸侯的家史不外傳，時人要了解戰國時代的風雲變幻，在一定程度上，必須借助軍記物。而要了解織田信長的故事，由於太田牛一的《信長（公）記》屬於秘傳不外揚的記錄，只有為數不多的藩能夠獲得抄本，其他藩則要通過外交手段，才能借來抄讀。因此，面向大眾的《甫庵信長記》更能滿足眾人的需要。

雖然太田牛一撰寫《信長（公）記》目的與小瀨甫庵撰寫《甫庵信長記》的目的迥然不同，但事實上甫庵是以《信長（公）記》為底本，加上了個人的儒家理念和思想，再撰寫《甫庵信長記》的。因此，我們不難發現兩種《信長記》其實有非常多近似之處，只是《甫庵信長記》裡，有更多的儒家思想而已。

《信長之野望・創造》台灣光榮特庫摩發行

換言之，甫庵雖然以太田牛一的《信長（公）記》為底本，但基於他是一名儒學者的關係，他批評太田牛一的寫作風格「淡而無味」，沒有教訓後人之意。誠然，這個批難頗為不正確的，但從中足見甫庵的寫作目的，並不是以史實為根本，而是借史說教，告誡讀者要遵從儒家聖賢的教化，才能確保太平盛世的長久。

由於是而向大眾的歷史故事書，《甫庵信長記》以及緊接成書的《甫庵太閤記》很快便成為了江戶時代初期的熱門暢銷書，各種抄寫、翻印不斷出現，甚至影響了成書於江戶中後期，以信長為主角的軍記物（如《總見記》、《織田軍記》等）和各種劇作的藍本。

到了十七世紀下半期，全國各藩應幕府的命令，開始修撰藩史。與信長、秀吉有關係的藩侯便開始參考了《甫庵信長記》和《甫庵太閤記》的內容，作為輔助資料。因此，不論官、民兩方，小瀨甫庵的著作都成為了必不可少的讀物，上述的《讀史餘論》中，我們也能清楚看到新井白石受到了甫庵作品的影響，更左右了江戶末期至明治時代日本人對信長的評價。

可見，雖然小瀨甫庵的著作不能作為良質的史料，但考慮到小瀨甫庵只是比信長晚了一個世代出身（與信長相差三十多歲），嚴格上也算是同時代的人，站在一個普通人、同時代的儒家的角度，小瀨甫庵是怎樣理解信長的行動，都是挺有趣的課題。

同時，當我們要考察江戶時代裡，織田信長的形象變化時，也極有必要分析小瀨甫庵的著作。另外，由於小瀨甫庵的著作大量引用儒家經典，對研究儒家思想在中近世日本社會的滲透、普及的學者而言，也是不可忽視的存在。

那麼，究竟小瀨甫庵他怎樣去看織田信長的霸業呢？他又怎樣理解信長被明智光秀所殺的原因呢？ 請來看看以下華文世界首次足本的翻譯。

Photo Credit: 狩野宗秀 @ public domain 織田信長

《甫庵信長記》卷十五之下：信長公早死之評

或老人曰：信長公武勇智謀俱達，殊更無人欲之私，且有知人之名，然則其身何以速亡哉？評之不可審也。

爰天下國家之治亂，幾微萌芽之間，此老人皆考之無誤也。老人既嘆國家崩塌，卻不解信長早亡之因，實欠深考也。天下國家之興亡，或大夫、士、庶人等之盛衰，粗見其表，合符其節，世以莫大焉。夫信長公遇逆而亡，亦多有因也。

一、如平手中務大輔（政秀）上諫之事，信長公不厚孝行之道，尤其自身行為不正，故終不得庇佑而早亡矣。夫孔夫子曰「五刑之屬三千，罪莫大於不孝」（註：《孝經．五刑》）也。又《禮記（註：曲禮上）》中「道德仁義，非禮不成」，「教訓正俗，非禮不備」，「分爭辯訟，非禮不決」，「君臣上下，父子兄弟，非禮不定」，「禱祀祭祈，供給鬼神，非禮無誠而不莊」。

如此之時，大祖（始祖）無守護，神明既受非禮者，縱再興神社於衰微，（神明）終不護非禮之施主矣。以此始終，中務大輔（政秀）鑑而諫之，蓋無誤矣。嗚呼！吾（甫庵）以此為明眼之諫，以往（信長）應謹而受之持之。諫爭之益，於《孝經》可有勘識耳。

一、（信長）不敬鬼神，不祭社稷之神，故無天神地祇之守護而早亡歟！夫祭神有禮，王者祭天地，諸侯祭封內山川，大夫祭社稷，士、庶人祭先（祖）。《家禮》曰「君子作家，必先祠堂」，祠堂祭高、曾、祖、考四世，始祖則祭於圓丘，百世不遷者也。或岐阜，或安土，（信長）改其居而不曾一度見此禮。

外神之祭不置，先（祖）之祭亦不行，何謂人君之道哉？曾子曰：「慎終追遠之時，民德歸厚」（註：《論語．學而》），夫云祭先（祖）祭神之事，如同樹之根也。樹已無根，則何有永久之理！其效尤明白也。

一、惑亂終不至開發者，畢竟（信長）不曉文道，專嗜武道故也。古文已云「文武兩道，不可捨一」。聖王用兵，非樂其所，不得止而用矣。就夫文、武如車之兩輪，鳥之兩翼。然專用武道而欲至治，如同欲使車以一輪行之，鳥以片翼而飛也。

而異朝（中國）之昔，湯武久持其世者，亦全非專武而治，乃致文武至剛之所也。學聖經賢典，方能治世長久，永傳佳名，世有所傳也。（信長）不顧其理，以武威之勇而伐，視深奧政道為古，政道不伺，問事不求賢臣，獨謀其事。今（甫庵）思之覺有可惜矣。信長公智謀如此，且不重學問，而其後無治，何況其餘哉？

Photo Credit: 歌川豐宣 @ public domain 描寫織田信長痛打明智光秀的錦繪

一、治國家以民為本，撫豪傑，舉義士，以孝弟（悌）為大本。感念忠臣烈婦等，方可不分遠近而治，欲顧左右前後而治，皆必須討滅敵國之兵也。此乃背仁政之道，故難永久矣。

去者，孟子見梁襄王（魏惠王），出而語人日「望之不似人君，就之而不見所畏焉」，卒然而問曰「天下惡乎定」，吾對曰「定於一」，「孰能一之」，對曰「不嗜殺人者，能一之」（註：《孟子．梁惠王上》）。每物有經緯，文道、武道雖謂治道之經緯，文道尤為樞要耳。欲專以武道而治，如同因（緣）木求魚，終難成功矣。

一、（信長）與高野山有惡事，令泉州堺之代官．松井友閑動兵三十餘人，欲登山，然後蹴破戶障子（註：戶障子——門戶之意），毀損器具雜物。（高野山）雖為古老碩學，然遇敵必抗，一山（高野山）之眾聚而行議，皆云「自此山開闢以來，未聞此事也。明分是非，方能有令。暴虐無道之輩，不逐一誅殺，則無以救禍矣」。高野山謀分其（信長）三十之兵，以宴款為名，而請其入寺，中方之眾徒（註：高野山的下級僧侶）盡屠之。

信長聞其事大憤，命人誅殺迴國之聖（註：到各地勸民眾供奉、捐獻的僧侶）數百人，再亡高野山。信長於山之四方設城圍之，廣積兵糧。滿山上下同心抗之，「慈法大師五十六億七千萬歲，期慈尊出世之曉也。今至此時而及斷絕之事，誠可悲至極矣」。

修大法秘法，碎老若肝膽而祈願，多得靈驗。滿三七之日（二十一日後），信長公亡於惟任（光秀）之手，是乃信長不正其本元之實，罪不歸己，無自責之心，皆視之為他人之罪故，多殺諸聖之孽也。有此惑疾，何以為世之準繩，以正億兆之民哉？但凡國主，不正其實而施刑罰，終受神靈之咎者，和漢（日本、中國）不少矣。吾（甫庵）以為諸侯、大夫、近侍等正事物虛實，乃政道之根本也。國主之本應歸於修身、正心耳。

一、信長公堅信其身可欺金石，故猶惡人之非。夫其臣職分有誤，（信長）終不忘卻。縱一旦似有寬宥之意，內心則暗存別意。經過多年，忽罰其流放。賞一善則勸眾善，罰一惡則眾恐惡，況其類善類惡邪？

以此，惟任日向守（光秀）為圖自身上位，既知自身積累非義之事，縱相陳而不得宥恕，且（信長）今不露其色，日後必得其咎。既已如此，先起逆亂而弒（信長）矣。盡忠於己者，勿欲他人忠於己身，實乃至當至言矣。上下為義必捨舊怨也！夫云伯夷、叔齊不念舊惡，是怨希用也。共比義者，永恨豈存哉？

一、（信長）不舉用諫諍之臣，故而背政道矣。自然其行有失，亦無人制止，或因大（家）臣之中，有含恨其（信長）者，故不欲相告之，終使其（信長）早亡矣。

考右之諸條，不應天命則有事，必治世不久也。國者不以富強為利，唯仁義而已。上下有仁義，則大利在其中。故（商）湯自立於方五十里之地，向西出征之時，東民怨之曰「何置我國於後邪」，而其世六百四十餘年而不亂，兆民皆蒙其澤也。

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本文由日本史專欄授權轉載，原文發表於此

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