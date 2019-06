《好好和孩子說話，創造零距離對話》：當家庭成員生病或死亡，該如何向孩子解釋？

文:溫蒂.莫傑爾(Wendy Mogel)

當家中的某人生病

有尷尬的話題,也有痛苦的對話。向你的孩子解釋一位父母、手足或摯愛親戚的病情是你可能面對的最大挑戰。如同所有棘手的話題一樣,它需要不只一次的交談。不過第一次要傳達這個消息時尤其困難。

毫無疑問地,你必須盡早告訴你的孩子到底發生了什麼事。他們會查覺到你情緒的變化;他們會聽到醫生打來的電話、注意到你的低聲交談和無聲關起的房門。如果你不誠實地告訴他們,他們的想像力可能會用比現實更加駭人的情節去填補這個空白,而且可能還會自責:「媽媽總是說我讓她發狂,現在她真的生病了!」

孩子會從一件事如何影響自己本身的觀點去體會每件事情,包括所愛之人的生病。「在我身上會發生什麼事呢?」這個想法是所有傳入資料的過濾器。因此,當第一次(以及往後的對話)解釋一種疾病時,一定要確定有描述到這種狀況會如何影響孩子的日常慣例。什麼會改變;什麼會維持不變?向孩子保證他們大部分的生活絕對會保持相同。

貝西.布朗.布勞恩(Betsy Brown Braun),一位作家與兒童發展專家,她建議父母事先計畫好要告訴孩子的故事,保持愈簡易愈好,並且使用孩子一定能夠瞭解的單字。因為病情可能轉變快速,所以給予孩子太多的細節並不合理。以小孩子可以理解的具體方式,同時使用簡單的字彙去告知。例如:

媽媽在呼吸上有困難,所以醫生要幫她的肺部照幾張特殊的相片,檢查是什麼導致這個問題。她會住在醫院幾天。等我們找出可以治療的方法後,我們會告訴你。同時,這個星期,卡門的媽媽會接你放學。你星期二仍然會去舞蹈課,然後我每天晚上都會在家陪你吃晚餐,並且聊聊你那天過得如何。

有些疾病需要動手術,恢復時間可以預期;有些則會變成家庭生活持續存在的一部分。癌症是一張王牌。病患通常需要經歷好幾回合必須向孩子解釋的治療,而且無法保證預後。在所有情況下,父母本身的憂慮都將顯露。處理這種恐懼的一個方法是承認它,透過告訴自己:「它很可怕,但我們也懷抱希望。這兩方面都是真實的,而且同時存在。」

在父母其中一方生病的這段期間,盡可能試著維持孩子原本的例行公事。在一個處於健康危機的家庭中,小小的表示可以帶來穩定的力量。一位媽媽的丈夫接受完心臟手術後,住在醫院療養,她每天都會把女兒的熊寶寶放在女兒的枕頭上,並且讓它的手掌每天都握著不同的玩具。不論孩子感覺其餘的家庭生活是多麼的不尋常,那張床永遠都會鋪好,而熊寶寶永遠坐在那裡等待小女孩回家。這就像是她媽媽傳達出的無聲訊息:你可以依賴我。當你在學校時,你仍在我的心裡。

不要假設你的孩子感覺遲鈍,如果她對於危機的反應不像成人那樣:例如她沒有哭泣或看起來悲傷,似乎忘了這件事,或是想要和朋友去外面玩。這些反應就像壞行為一樣都是正常的。

當某人生病,父母和家人焦慮和憂鬱的主要原因是來自於失去控制,對兒童來說也是如此。父母可以透過賦予孩子控制的感覺以提振她的精神,例如:幫助照顧生病的父母、幫忙處理家務,或是從事更多生活自理的工作。父母親很容易會想「噢,我可憐的孩子。我必須提供她雙倍的寵愛。」但是這樣一來只會榨乾你自己的資源,並且剝奪孩子感覺自己是家庭必要的一部分的機會。你可以考慮讓她幫忙管理醫療用品、唸書給生病的父母聽,或負責一些新的家務。

你可以說:

最近我需要處理非常多的決定。我必須準備好與醫生討論,無論她何時打來,同時要待在醫院。你可以幫我照顧藍鈴—帶牠散步、餵牠,並且在牠的狗糧快吃完的時候讓我知道。

你也可以請求其他成人的協助。我們的文化有時候會認為生病和「虛弱」是一種羞恥。經驗豐富的照顧者會知道這是愚蠢的觀點。當你讓孩子明白面對一個危機時,尋求朋友和家庭成員的支持是很自然的作法,你是在示範一種健康的態度。

家庭中有人死亡

失去一個大家庭的心愛成員,例如一位阿姨或祖父母,對一個孩子來說會造成深刻且持續的影響;失去一位父母或手足是一場悲劇,必然會影響孩子的觀點和情緒發展。孩子們也比父母所想得更具恢復力這一點也是事實。他們會從重大的失去中生存下來,而他們的改變可能也不會導致更糟的情況。成熟、同情、耐心和其他有價值的特質通常是這些悲傷事件的副產物。它不一定會撥雲見日,而且你不希望這種事發生在任何孩子身上。不過經歷一次死亡可以帶來更有意義的生活。

在過去,為了保護孩子,我們習慣使用婉轉的說法,但是今日我們知道當孩子聽到類似「神把你的姊姊帶到祂的身邊去了,因為祂非常愛她」這種話時,他們會感到害怕且困惑(心想:這是個什麼壞心眼的神?)誠實、具體、直接解釋的效果最好。你可以嘗試利用「非常」這個字去強調一件事情的極端和不平常:「發生了一件非常難過的事情。蘿拉阿姨去世了。她之前已經病得非常、非常嚴重,現在我們無法再看到她了。但是我們將記得我們如此愛她的原因。我們一定會很想念她。」

所有的「非常」可以用來幫助孩子區辨一般的生病和意外,以及導致死亡的特殊事例。這種差別可以減輕孩子對於另一次即將發生的死亡和失去的恐懼。向你的孩子保證他或她,以及其他家庭成員都很健康。列舉出健康的家人可以撫慰你的孩子:「我最近才做了健康檢查,我非常健康。爸爸和你的哥哥也一樣。爺爺和奶奶也很健康。」

允許孩子參加追悼會或葬禮可以幫助他們瞭解和接受已發生的事情。六歲及以上的孩子通常已經成熟到不會打斷喪禮的程序,所以如果他們想去,鼓勵他們參與(他們可能會數度改變心意,如果他們決定不要參加,尊重他們的意願)。想像通常比起現實更令人感到恐懼,而且他們許多的疑問將可以藉由他們看見或聽到的事情得到答案。此外,與我們一樣,透過聆聽悼詞,他們也有機會知曉關於已故親人有趣、驚奇或動人的事蹟。

孩子如何處理悲傷

發展出依附理論(attachment theory)的約翰.鮑比(John Bowlby),他描述了兒童面對悲傷的三個階段。首先,孩子會拒絕相信,並且期待看見、找出或挽回已故的人;接下來孩子會體會到情感上的痛苦、絕望以及一種混亂的感受;而在第三個階段,孩子能夠在失去已故親友的情況下,重新組織自己的生活。根據孩子的年齡、認知程度和本身氣質,這些階段的經驗將有所區別。

一般說來,三到五歲的孩子並不理解死亡就是終點,而是將其視為一種可逆的狀態。他們可能會在家中的每個房間、在人群中或在駛過的車輛中搜尋已故的親友。

年齡五到九歲的孩子知道死亡是「永遠的」,此外,他們可能會堅持那個人會復活這種不切實際的希望,並且拒絕接受他們的家庭真的有人死亡這件事。大量的疑問和病態的幻想都是正常的現象。這個年紀的孩子可能會經歷哀傷、恐懼、渴望、困惑和罪惡感。為了保護自己不被這些感覺擊垮,他們可能會忽視、否認或將這些感覺深埋在心底。伴隨意識到死亡的真實性的同時,他們也會擔心如果與自己親近的某人會死,他們也會死,而這種想法令他們極度害怕。

納悶自己是否該為所愛之人的死亡負責,以及擔心自己的死亡率對孩子來說再正常不過。一個悲傷的孩子似乎不受家庭中有人死亡的影響也是正常的表現。漠不關心的反應,像是在追悼會之後立刻和朋友一起踢足球,並不一定代表這個孩子否定親友的死亡。孩子們是活在當下,所以一顆球、一個大晴天和一位朋友的情境之下,他們如果忘記爸爸去世,同時獲得幾分鐘的開心時光也值得我們的原諒。對成人來說,這令人不安,但是對兒童來說一點都不奇怪。

Photo Credit: Shutterstock/達志影像

你應該與孩子分享你的悲傷嗎?

關於悲傷的一般常識為不要在孩子面前隱藏你的感覺。藉由公開你的悲痛,你向孩子顯示他不需要戴上假面具。確實,孩子不應該感覺自己必須隱瞞情緒以保護他們的父母或基於任何其他原因。他們經驗到的悲傷可能包括被遺棄的憤怒、對死亡感到內疚、對死者的理想化,以及生理症狀(「我無法呼吸!」 「我的骨頭痛得跟爺爺一樣!」)。他們也可能感到羞愧(我不希望和朋友不一樣,他們的爸爸還活著)。在他們身旁的成年人很像乘坐在情感的雲霄飛車上,特別是在死亡剛發生之後的那段期間。在初期的那段日子裡,一個愛的氛圍與容忍孩子和其他成人不尋常的情感表現,可能是悲傷的父母可以提供的最佳禮物。

隨著時間的推移,「不要隱藏你的感覺」可能被誤解為「永遠不要隱藏你的感覺」。一個相當常見的狀況,如果父母對於去世那個人的情感比起單純的悲傷更為複雜呢?如果她或他感覺到憤怒、內疚、迷惘或被拋棄呢?當父母正在經歷哀悼過程時,一個幼小的孩子可以容許感受到的程度應該是多少呢?對孩子而言,目睹一個父母經常因為每天的小挫折或失望而哭泣、了無生氣或不再處理家務是件非常痛苦的事。

為了孩子,一定要規定自己像個成年人。當家裡遭逢死亡這種悲劇事件時,你不能整天穿著睡衣,或讓家中一片混亂。如果你無法好好地運作家庭,為了你也為了孩子好,你應該尋求諮商師的協助。這時,家庭悲傷團體可以提供真正的幫助;如有必要,裡面的工作人員會指引一位心痛發狂的家長額外的心理支持。此外,當你找到慈悲且考慮周到的方式和孩子分享(不要過度分享)你的感覺後,時間將會是一種緩慢但可靠的良藥。

有些方法可以讓你和你的孩子共同處理悲傷。一個是透過能反映出已逝親友曾經活著的行為去保存對他們的回憶。你可以說:「我們今天去海灘回憶蘿拉阿姨吧!我們喜歡在沙灘上和她一起野餐,這將會是她的榮幸。」或「我們要持續栽種爸爸的花園。我們去園藝店買些新的蕃茄植物,然後再買一些肥料,這樣我們可以滋養他深愛的花朵。」

另一個讓你的家庭去表達多麼喜愛和懷念那個人的方法,是鼓勵你的孩子協助你製作一個神龕,例如:在書架或壁爐架上放置幾張相片、一瓶花和小裝飾物,以提醒你的孩子記得那位親友。

讓你的孩子知道,任何時候當她想要聊聊自己的感覺時,你都願意聆聽。你可以說:「任何時候,只要你想說,我們都可以談。但是我要事先告訴你,有些天我會比任何人都還要感到哀傷——我敢說你可以從我的聲音聽出來——我永遠不會知道什麼時候會這樣。你可能也有一樣的感覺。我無法預測何時悲傷會向我襲來,但是那不代表我們不能談話。」

當你和你的孩子適應了新生活的輪廓後:

隨時可以聆聽孩子。你沒有必要立刻給予答案。

預期孩子會一再、不斷重複相同的陳述或問題。

保證你孩子的安全和健康,以及她其餘家人的強健。

留心孩子去尋求極端的反應,同時謹記退化、冷漠和憤怒都是正常的表現。

如果其他孩子將喪親的孩子視為「死亡專家」,提醒他不必回答他們的每個問題。

最後也是最重要的一點,允許一個哀傷的孩子再次感到快樂。許多成人和孩子害怕當他們重新開始大笑和回復日常節奏就是代表對死去之人不忠誠。感覺起來似乎是你忘記了此人,這種感覺像是又再次失去了他們一樣。這是一個可預期的悲傷階段。向你的孩子(和你自己)保證離開的那個人會希望你們快樂。藉由表現出在你的家庭旅程遭遇到這條令人痛苦的道路前那個從前的你一樣,熱情地參與生活,為孩子設立一個典範。

當寵物死亡

孩子頭一次的失去經歷可能不是一個人,而是一條魚、一隻狗或貓。孩子們面對寵物死亡的悲傷是深刻的,因此會引發父母的苦惱。

五歲女孩莉莉的母親:莉莉的寵物金魚—戈爾迪,今天早上死了。我們才剛養了五天!我知道莉莉一定會非常、非常難過,所以我在她回家前去寵物店買了一隻新的魚代替。 我:用來騙她嗎?莉莉太聰明了,她會知道的。而且想想看如果她發現了你的花招,你在她心中的榜樣會是什麼。此外,你失去了一次談論死亡的機會。 莉莉的母親:但是我擔心她會自責。戈爾迪住在她的衣櫃上,而且只有她能夠餵牠。 我:當莉莉今天回家後,你可以跟她解釋有些動物擁有短暫但快樂的一生。告訴她:「你是戈爾迪的好媽媽。我買了一條新的魚給你,或許你也能提供這隻小魚一個快樂的家。」

結束一隻生病寵物的生命需要更多的考量,因為市面上已經出現了給動物的重症醫療介入。化療、骨髓移植,以及其他極端措施對寵物來說可能非常痛苦,而且許多獸醫對於這類治療的倫理抱持著巨大的懷疑。每個家庭對於能夠或願意負擔的醫療介入都有其限制;他們如何定義一隻動物的生命品質也有差異。你的孩子不應該參與這些成人的決定。如果醫生可能會建議安樂死或嘗試你無法負擔或無法保證可以改善寵物生活品質的治療,這種情況下,他也不應該與你一同到獸醫那裡。

繪本是哀悼一隻寵物和鼓勵孩子與你對話的絕佳管道。如果書中的主角與你的孩子相同性別,那很好,但非必要。針對女孩,克蘿妮.迪馬斯(Corinne Demas)的Saying Goodbye to Lulu是很好的選擇。針對男孩,迪恩.迪索夫—萊恩(DyAnne DiSalvo-Ryan)的A Dog Like Jack,以及茱蒂絲.維奧斯特(Judith Viorst)關於一個男孩和他的貓咪的經典創作The Tenth Good Thing about Barney。瑪喬麗·布萊·帕克(Marjorie Blain Parker)的Jasper's Day,細膩地描述出讓寵物安樂死的決定。

寵物死亡後,你可以提供孩子機會去製作一本剪貼簿或一個擺放寵物生前最愛的玩具和一張相片的小小紀念碑。如果寵物被火化,牠的骨灰罈可以放在神龕上,只要你和你的孩子都感覺自在。

我女兒四歲時,一位朋友帶她去了一趟昆蟲展。當時,她帶了一隻母的墨西哥棕毛塔蘭圖拉蛛(Mexican brown-haired tarantula)回家。當這隻蜘蛛第一次脫殼,從完好如初的舊殼爬出時,我們都感到困惑和震驚。她複製了自己嗎?十六年後,當她死掉時,我們將她的軀體,以及之前八次脫下的舊殼收藏保存在一個盒子中,放在家中一個顯眼的架子上。那看起來有一部分像是恐怖片,但有一部分則代表著生命中愛的紀念。

書籍介紹

本文摘錄自《好好和孩子說話,創造零距離對話:心理學家的父母說話課,有效溝通、情緒減壓,打造親密和諧的親子關係》,高寶出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者:溫蒂.莫傑爾(Wendy Mogel)

譯者:陳莉淋

只要改變「語氣」和「態度」,親子之間的關係就能大獲改善!

美國知名親職專家、紐約時報暢銷書作者溫蒂.莫傑爾博士,

提煉長期臨床經驗,為所有父母和孩子而寫的對話練習有效指南,

教你說什麼、怎麼說,幫助你和各個年齡區段的孩子拉近距離,互動更加親密愉快!

請先想一想,當你在面對你的孩子時,

通常都是用什麼樣的方式和他說話呢?

循循善誘

哀求

吼叫

不耐煩

冷漠

歇斯底里

碎碎唸 ……

或者,也許這些方式你通通用過。

美國知名親職專家、紐約時報暢銷書作者,

提煉自個人的長期工作經驗,

為所有爸媽和孩子而寫的對話練習有效指南。

本書帶你了解——

沒錯!就只需要改變「語氣」和「態度」,

親子之間的關係就能大獲改善!

跟著書中的詳細指導,開始練習和孩子說話的小技巧,

將幫助你和各個年齡區段的孩子拉近距離,互動更加親密愉快!

其實大多數父母都是絕佳的溝通者,可以是理性的、有耐性的、充滿智慧——除了與自己的孩子之外。與孩子對話時,父母的聲調卻經常會下意識的升高,並且表現出懇求、忿忿不平、受傷和極度氣憤等等各種激烈情緒,而他們顯露在語氣和肢體語言中的訊號,也常常反應出:當你的表現像個孩子時,我實在不知道該如何處理。

然而站在孩子的角度想想,這種對話模式,無論如何都很難讓他掌握到父母想要傳遞給他的真正訊息,也就是——愛。

本書作者溫蒂.莫傑爾博士在她的臨床工作中,一次又一次看到了親子之間的無效溝通模式。為了提供因應之道加以改善,她發展出一系列非常有效的「聲音課程」,傳授給不知該如何與孩子溝通的父母親們。

使用這套課程的結果,會是立竿見影的;原來,只要轉變你說話的語言風格,就能使孩子們更加平靜、聽得更專心,並且以更溫暖、尊重及誠意十足的方式與父母溝通。

在本書中,作者詳述這種新奇的途徑,透露在每個年齡層和兒童各個生命階段中,你可以如何透過語言與孩子產生連結的新契機。

作者以神經科學、童話故事、及人類學等多領域的知識佐證,具體指引讀者一步一步與從幼年到青少年時期的孩子溝通。書中亦提到如何與祖父母、伴侶、前任配偶、老師、教練及照顧者討論孩子教養的理想方法。作者也針對一個即使有再多育兒經驗、再有自信的現代父母也會感到困擾的障礙:數位裝置所造成的影響,以及對家人之間的連結造成哪些衝擊,提供可行的解決之道。

Photo Credit: 高寶出版

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航