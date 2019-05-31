關鍵評論網6月主題徵文：我們在填志願的十年後爆炸

我的未來ＸＸ夢

「當醫生和律師才有前途！」

「女生就是要念商！」

「我們家不要出黑手！」

「念哲學系有什麼用！」

回想填志願的那一天，有人為了夢想鋪路，也有人對現實屈服。有些人自小就立定志向，用盡所有資源積極備戰；也有人在十年後依然迷惘萬分，成家立業的社會期待擔在肩上，卻還未完全褪去踏出學院的那身裝扮。

也許你有想過，是十年前的那次決定，造就了現在的你嗎？

每個人都曾在作文本上寫下「我的志願」，想像自己十年後的樣子。但是當時的「選我所愛」是否真能學以致用，或是一出校門就瞬間脫節？曾經發下豪語的夢想，又能否在人生的路上踏實？

請和我們分享吧。

也許你還在畢業後的第一份工作碰撞探尋，或早已靠自己的本事稱霸一方，請告訴我們你18歲填下志願的那一天，是否真的用2B鉛筆或滑鼠決定了自己未來十年的方向？在校園裡打磨的齒輪又能否扣上今日社會的紋路？對照十年前的想像，今天自己是否得償所望？如果可以再來一次，你還會填一樣的志願嗎？

活動內容

活動名稱：關鍵評論網2019年6月主題徵文——我們在填志願的十年後爆炸

活動辦法：請將自己面對選填志願與職涯發展的相關經驗及體察，寫成1500字以上（無字數上限）評論文章一篇。作品內容需為首次發表，同時嚴禁抄襲，如有參考資料請附上。

徵稿時間：2019年6月1日－6月30日截止。

獎勵辦法：本次徵文活動將選取14名投稿者的優秀作品，贈送關鍵評論網編輯選書一本。（隨機贈送，恕無法指定）

結果公布：獲選的投書作品，作者姓名將於2019年7月1日公布於本活動網頁，同時寄發email告知。未錄取者恕不另行通知。

投稿方式：請將稿件寄至oped@thenewslens.com，信件標題需註明【2019年6月主題徵稿】。投稿請附上真實姓名、電話聯絡方式，以及地址（獲獎時贈書用）。

參考文章

贈獎書單

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作者：熊仁謙

人有聚焦負面的天性，看事情往往會「你們都有，我卻沒有」；人有思考節能的天性，總是「一因論」，上演想法私奔效應；人有腦補劇情的天性，經常憑空講出非真相的故事；人有未來不可測的悲觀天性，帶有不可能改變的末日感⋯⋯面對人的諸般天性，作者透過印度哲學的洞見和覺察練習，帶領我們一層層遠離斷見、跳脫認知陷阱，活出生命大智慧。

複雜的人際問題，也能以印度哲學的思維來解決與回應，因為不論外在問題為何，我們都可以往內轉換想法，鬆綁被自己勒索的情緒、被自我綁架的認知，用更寬闊的觀點與心境，化解人生難題。印度哲學的思維練習，不只是訓練我們保持理性，感到內在平靜，也在於瓦解我們解決問題時會有的恐懼感受與諸多想像。當我們能看出自己主觀認知上的錯誤，對客觀現實有更貼近的認識，就能戰勝人類天性之中思考節能又悲觀的本能，從生存模式轉為真正自在的生活在這個世上。

Photo Credit：究竟出版

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作者：張慧慈

繪者：BIGUN

生長在重男輕女的貧戶，母親為了她，偷偷藏書在衣櫃裡，而她為了升學，除了幫忙家庭代工之外，國中起就開始半工半讀在工廠當女工。即使生命以來就長期就戰鬥位置，但總認命認為是與生俱來的原罪，一定是上輩子「沒做什麼好事、沒積什麼陰德」！自我認同啓蒙得晚，對國家族群的認同一樣遲緩，即使解嚴已多年，小六還傻傻跟著體育老師「為反攻大陸」而跑，國中、高中仍相信蔣（中正）家帶給台灣繁榮，更矛盾的是，受日本教育養成的阿公影響，卻堅持民進黨是台灣的政黨、日本時代一級棒！直到進入大學人文社會系，不一樣的學習、老師、同學，世界終於有了天崩地裂的改變，了解了社會結構如何影響一個人，終於從自責的罪惡感解脫。

社會階級、社會歧視、社會的眾多不平等，決定了現在我所在的位置，我所經驗的。過去降落於我身上的眾多事件，層層堆疊出的標籤與傷害，他人為我訂定的行為準則，，始作俑者是社會，是社會建構而成的。是我們所身處的社會，決定了我們。社會用階級位置、用文化資本、用品味等象徵資本，直接、隱誨的，告訴每一個身在其中的個人：「你，該是什麼樣子」。

Photo Credit：大塊文化

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作者：吳曉樂

繪者：劉晏呈

公共電視年度教育大戲《你的孩子不是你的孩子》改編原著找回凝視孩子的初衷

我寫的九篇故事：

沒有一篇是普羅大眾樂見的教育神話。沒有一篇看了會感到喜悅。沒有一篇看了心中不會亂糟糟的，甚至覺得煩。然而，這些事情確實發生過。不僅確實發生過，極可能仍在發生⋯⋯

說故事的人，是個證人。她花了七年時間，打開一扇又一扇的大門，走進不同的家庭。在門的背後，她見證了各色光怪陸離的景象：一個每日給兒子準備雞精、維他命的母親，在收到兒子成績單的當下，卻也毫不猶豫地甩出一記耳光；為了安撫雙親，躲在衣櫃裡欺騙別人也傷害自己的兒子；也或許，她看見一種用鈔票堆疊起來的親情⋯⋯她以為她是家教，只需帶給學生知識，沒想到學生及他們的家庭帶給她更多的衝擊。

Photo Credit：網路與書出版

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作者： 藍佩嘉

透過教養焦慮，看見當代臺灣：

本書以親職焦慮為鏡，映現出臺灣在全球化脈絡中所面對的風險與挑戰，包括相對停滯的本地經濟與薪資、與全球資本主義更緊密的連結與競爭、產業變化的不確定性，而日趨擴大的階級落差正透過教養形塑許多孩子的不平等童年。

臺大社會系特聘教授藍佩嘉，延續她在《跨國灰姑娘》中對於社會不平等的觀察與追索，從城市到鄉村，深入田野訪談近六十個家庭，並到學校教學現場實際觀察，扣緊中產階級與勞工階級的差異，分析臺灣目前幾種主要的教養模式，追問為什麼父母會做出某種選擇，以及這些選擇對家庭與孩子的影響，是理解臺灣當代教養現況重要的田野報告。

Photo Credit：春山出版

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作者：Tim O’Reilly

譯者：黃庭敏

領先者與普通人的真正差異，在於對科技世界的理解不同。不要戰勝了對手，卻輸給了時代！AI、雲端平台、區塊鏈等科技趨勢正席捲全球，所有我們認知的世界樣貌都在改變。新科技正在顛覆舊市場，有時你什麼都沒錯，就輸在見解與能力不夠新。

新工作力3大改變 完全解讀

從被科技取代到與科技協作，具備一流數位素養是未來人才的條件。

從學以致用到用以致學，高學力比高學歷更能持續擴展你的技能。

從滿足大眾到關懷小眾，從打造一個市場到解決一個人的問題做起，非典型創業讓工作重新變酷；我們還有許多重要的事要做，不怕沒工作。

新商業力3大亮點 一次掌握

協同合作比競爭對立更能做到新時代的生意。

勝出關鍵不只比誰的技術更先進，更要比誰最快找出全新的技術應用。

商業模式利眾比利己更具優勢，Lyft打造對司機與乘客更友善的服務，迎頭趕上Uber；亞馬遜要營造用戶、員工、業主共榮的商業生態才能在市場稱霸；微軟從專有軟體走向開放互利而浴火重生。

新經濟力3大轉型 不可不知

隨需經濟崛起有利民生，除了專屬司機、專人照護、私人家教⋯⋯，想想看有錢人擁有什麼，然後力用現代科技讓一般人也能輕鬆擁有，你也可以搶隨需商機。

Photo Credit：天下雜誌

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作者： 堀江貴文、落合陽一

譯者： 吳亭儀

過去大家認知的好工作，10年內都可能會急遽衰退

隨著AI崛起，業務員、秘書、警衛、工程師⋯⋯這些工作使用AI的成本將會比人力低，職缺可能消失！同一時間，像觀光業、風格小店、達人、實況主⋯⋯這些工作將因應趨勢發展，變成無法被AI取代的工作！

世界向AI靠攏的趨勢無法逆轉，但是你可以「選對」未來

未來將是激烈變動的時代，個人與企業都在摸索下一步。本書將列出46種行業的未來展望，並且告訴讀者，在這樣的新世界中，要如何找到自己的職場定位，在圖文並茂、容易吸收的內容中，探索2030年的職場規劃。

你必須現在開始卡位，培養未來職場需要的能力與心態

本書由「日本比爾蓋茲」堀江貴文與「世界科技獎得主」落合陽一合著，結合了商界實務、學界理論與易讀插圖，教導你如何自己創造飯碗。未來職場所需要的能力與心態，不再是傳統的學校教育足以應付。你必須學會儲存「價值資本」，掌握在「Work as Life」時代中存活的戰略，培養自己卡位的價值，才能在新時代的職場裡仍然穩穩佔有一席之地！

Photo Credit：商周出版

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作者：Alissa Quart

譯者：李祐寧

《被壓榨的一代》揭露中產階級生活困境，在訪談過程中，作者發現有許多家庭無力負擔養育孩子的費用，即便是看似不用為錢煩惱的單身貴族，也為維持生活水平而苦惱。這些來自各行各業的受訪對象，有教授、律師、會計師、工程師、護理人員⋯⋯等等，他們曾以為「自己接受的職業訓練或個人背景，能確保過上舒適的中產階級生活」，事實卻不是如此。教師不得不在放學後開Uber賺錢、機器人取代藥劑師、護理師等醫療工作者，高知識分子只能在大學兼任授課，永遠等不到正式教職。他們對財務焦慮、對工作氣憤、甚至對深陷膠著的自己感到羞愧不已。

本書作者艾莉莎．奎特是非營利組織「經濟困難報告計畫」的執行主編，該組織致力於報導不平等的社會現象。面對當前困局，奎特試圖從政策面、現實面，與心理面給出解決方案。本書不只忠實呈現中產階級的難題，更流露出深切的人文關懷與社會責任感。

Photo Credit：八旗文化

核稿編輯：翁世航