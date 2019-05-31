女力與努力：耕耘12年，就是要讓女性諾貝爾獎科學家來自台灣

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今年，第12屆《台灣傑出女科學家獎》頒獎典禮現場，有近百名女高中生與會，她們都是來自今年傑出獎得主的高中母校，有人是第一次參加，想了解女科學家的工作；或是尚未決定分組類別的高一生，期盼透過女科學家的分享，協助自己在高二時做出抉擇，甚至還有連續三年皆到場聆聽的高三生說：「每次聽得主分享故事，都覺得深受啟發」。

這群女孩對於富有人生歷練及身為標竿的「女科學家」充滿好奇，現場也總不乏有對從事科學是否還能兼顧婚姻、家庭及工作等社會期待的疑慮。不難看出，在高中階段，學生們對於未來的想像正逐漸成形，內心也充滿疑問。而對自己問問題，並相信自己「我可以」，也許就是她們必要的練習。

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永遠的青春練習題：對自己問問題

「選擇物理、數學等基礎科學，會不會不好找工作？」問出許多同學們心中的擔憂，也是一般大眾的刻板印象，但今年「傑出獎」得主，亦是台灣幾何學領導人物——國立台灣大學數學系特聘教授李瑩英卻笑著回答：「美國著名求職網站CareerCast每年列出的十大最佳職業中，數學家永遠名列前茅。尤其，數學隨時隨地都能研究，不必整天待在實驗室，我以前是一邊推著嬰兒搖籃，一邊腦海裡就能進入數學世界，非常適合女性投入。」

很多時候，我們要面對當興趣成為謀生的工作時，是否還能堅持下去。有學生好奇地問：「您們如何對科學一直保持熱忱？」不料，今年新秀獎得主之一的國立台灣大學地質科學系副教授任昊佳坦承：「熱情很難保持，興趣才能走得長久。但如何確定自己的興趣？先拿出120分的努力了解它！」

還有學生直接尋求「問出好問題」的解方，新秀獎得主之一——國立交通大學電子物理學系副教授周苡嘉大方分享：「我剛到美國攻讀研究所時也不會問問題，被老師察覺後，總是第一個點我提問，只好硬著頭皮上場。可是當我放下包袱後發現，只要嘗試就有回饋、就會進步。所以我認為不管什麼問題，都是好問題。」

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看見改變，需要長久堅持

台灣兩性受教育比例均等，但女性參與科學比例極低。教育部數據顯示，2006年大專院校科學／技類女學生占比31.6%，連三分之一都不到；更無須提及博士班人數再銳減和畢業後，投身科學領域的女性工作者更是鳳毛麟角。

台灣萊雅重視科學界性別失衡現象，為回饋社會、鼓勵女性參與科學，自2007年，與吳健雄學術基金會共同發起設置台灣第一個、也是唯一表揚台灣傑出女科學家的獎項「台灣傑出女科學家獎」，藉由樹立成功典範，鼓勵女性勇於投入科學志向。

此外，由於高中是決定未來志向的關鍵時期，台灣萊雅向下紮根，自2012年開始進行由教育部主辦，台灣萊雅與吳健雄基金會協辦的『高中女校科學巡迴講座計畫』。此活動包含上午的奧林匹亞實驗，以及下午邀請歷屆女科家獎得主演講、親自與學生對談解惑，藉由成功典範的親身分享，強化女學生學習科學的信心與興趣，現已累計超過5千名女高中生參加。「從巡訪計畫的調查問卷發現，女高中生在參與活動後，近60%原本傾向選考文組科系者，考慮或決意轉選理組；原本傾向選考理組科系的學生，高達95％更加堅定選讀志向。」

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台灣萊雅呼籲：「我是女生，我可以！」

台灣萊雅企業溝通、永續發展暨公共事務部總監陳家祥引以為傲地表示，從教育部統計處數據，我們看見近12年來，選擇就讀科學科系的女性占比已逐年提升3.6%，這也意味台灣萊雅多年推動女性參與科學的努力下，已發揮實質影響力，更多女生以行動證明「我是女生，我可以」！長久以來，台灣萊雅實現女性對美的夢想，鼓勵女性追夢。現在，更想對正值花漾青春的妳說：「想成為女科學家，妳可以！」

想知道更多，請上台灣萊雅Youtube「我是女生，我可以」系列頻道連結

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