《用資訊圖表讀懂第二次世界大戰》：英國看似孤軍奮戰，真的嗎？

文：讓．洛培茲（Jean Lopez）、文森．貝爾納（Vincent Bernard）、尼可拉．奧本（Nicolas Aubin）

繪者：尼可拉．吉耶哈（Nicolas Guillerat）

二戰的大英帝國

1940年6月到隔年6月間，英國看似孤軍奮戰。真的嗎？這只是個假象，事實並非如此。雖然從地理上來看，不列顛群島未和歐洲大陸接壤，但世界上第一個殖民帝國可是倫敦的強大後盾。在1939年，大英帝國可是個超級強權，控制全球1/3陸地、人口占全球1/4，約莫有4億8400萬居民。

不過這些人口有70%集中於印度次大陸（英屬印度包括現今的印度和巴基斯坦）。英國王室皇冠上這顆珍貴耀眼的寶石，自19世紀末以來便醞釀獨立，造成此地政局動盪。

英屬印度總督林利思戈侯爵（Linlithgow, 1887-1952）在諮詢當地政治領袖前就單方面宣戰，更讓情況惡化。印度獨立運動者尼赫魯（Nehru, 1889-1964）理解同盟國的苦衷，而甘地（Gandhi, 1869-1948）則完全拒絕參與這場戰事，並在1942年8月9日遭到拘捕（因健康因素在1944年5月6日獲釋）；英屬印度孟加拉的政治人物蘇巴斯．錢德拉．鮑斯（Subhas Chandra Bose, 1897-1945）則為日本召集了一群軍人。

儘管局勢紛亂，印度仍效忠英國，支持同盟國。1939年到1945年間，當地的軍事支出增加了9倍，但付出了不公不義和人力犧牲過多的代價。在1943年，殖民者的無能讓孟加拉陷入飢荒的人間慘劇，約莫有150萬人到300萬人死亡。縱使如此，只要大英帝國需要，印度軍隊仍不辭辛勞地進軍各地，其足跡當然少不了緬甸、印度，甚至遍布非洲、敘利亞、義大利、希臘……

大英帝國的版圖並不止於印度次大陸。往日的殖民地成為「自治領」，倫敦賦與他們近乎平等的地位，而這些國家的貢獻不可小覷。大英帝國一半的空軍兵士都來自自治領（加拿大占了最大宗），他們於海面上空作戰，遠離德意志聯邦空軍（Luftwaffe）的攻擊。最後也別忘了，加拿大皇家海軍在大西洋上護衛船隊往來：1939年，加拿大提供了6艘護衛艦和驅逐艦，此一數字在1945年激增為193艘，躍升為世界第三大艦隊。

1. 經濟

雖然英格蘭是工業強權，但其國內生產總額在大英帝國中占的比例不高。然而，英格蘭為盟友提供大量的重要原料，特別是合金的金屬和橡膠製品的原料。

英國在1941年取得伊拉克和伊朗的油井，緩解了石油短缺的問題。再加上帝國的船隻不斷增加，讓倫敦控制全球貿易量的30%。英國對大英國協的仰賴，解釋了為什麼邱吉爾在1941年至1942年間一直研思潛艦的作戰方式。

2. 1939年大英帝國的人口（單位：萬名居民）

若將英國和大英帝國的人口相加，倫敦所能運用的人力，和1939年人口最多的中國（5億2,000萬人）不相上下，遠遠超過蘇聯（1億6,800萬人）和美國（1億3,100萬人）。

這是場世界大戰，大英帝國當然無法置身事外。雖然軸心國奪下的埃及與印度區域都是人口稀少的地方，但日本在1941年到1945年占領的緬甸、馬來西亞、新加坡（及其珍貴的海軍重地）、香港等地，可是人口眾多。

3. 不均的從軍比例

雖然英國逐步鼓勵女性工作（1939年女性勞動人口比例為27%，1944年為39%），但英國仍必須在軍事產業維持1,000萬以上的男性勞工。因此自1939年開始，軍隊就必須動用整個帝國的人力。

印度全力支援，但大部分都用在當地，只有11%的陸軍部隊被派到海外，相比之下，紐西蘭83%的陸軍部隊都被派到海外（從傷亡比例就看得出來），而加拿大和澳洲分別超過一半。1940年到1942年間的非洲戰場上，來自澳洲的軍隊是主力部隊之一。

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書籍介紹

本文摘錄自《用資訊圖表讀懂第二次世界大戰（書衣內含二戰陸海空武器海報）》，商周出版

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作者：讓．洛培茲（Jean Lopez）、文森．貝爾納（Vincent Bernard）、尼可拉．奧本（Nicolas Aubin）

譯者：洪夏天

繪者：尼可拉．吉耶哈（Nicolas Guillerat）

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Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰