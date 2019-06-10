《用資訊圖表讀懂第二次世界大戰》：蔣中正的軍事戰果，令人懷疑他的四大強權地位

文：讓．洛培茲（Jean Lopez）、文森．貝爾納（Vincent Bernard）、尼可拉．奧本（Nicolas Aubin）

繪者：尼可拉．吉耶哈（Nicolas Guillerat）

未受重視的同盟國：中華民國

中日戰爭是一場範圍廣大、影響深遠的歷史戰役，其後果仍持續發酵至今，卻沒有吸引西方歷史學家的注意，他們過於偏重歐洲和太平洋戰場。然而，從其領土大小、人口、各地激烈的政治鬥爭和潛伏四處的混亂來看，中華民國的角色十分重要，然面對日本的強勢進攻，無法發揮威力，找不到能與日本抗衡的軍事或政治方案。乍看之下，由蔣中正帶領的中華民國似乎是手到擒來的獵物。蔣中正勢力疲弱，在1931年無法對抗日本在中國東北的攻擊，於隔年接受滿洲國傀儡政權的成立。

1937年7月，「盧溝橋事變」後，所謂的第二次中日戰爭（第一次中日戰爭是在1894–1895年）正式爆發，日本大規模入侵中華民國，蔣中正的軍隊節節敗退。矛盾的是，此時全國各地的軍隊都集結抗戰，包括國民黨、外省各地的軍閥及共產黨（八路軍）。這些來自各方的軍隊看似協力對抗日本，但這只是表面假象。雖然中華民國軍隊眾多，但僅僅於1928–1938年間，在德國幫助下進行過表面的現代化。與蘇聯短暫合作後（1938–1940年），自1941年開始接受美國支援（1942年成立中緬印戰區指揮部）。雖然剛開始進行現代化，但依舊讓中華民國得以對抗日本攻勢；而日本對未能迅速取勝的挫折感，則在慘絕人寰的「南京大屠殺」中表露無遺。

1941年12月，隨著全球戰事點燃，也改變中日戰事的本質，中華民國成為全球戰略布局的一部分。對美國而言，日本絕大部分的軍力必須遠離太平洋，保障中國的空軍基地，並在民主陣營中加入另一個亞洲國家，好戳破日方宣傳的「這是一場黃種人與白種人之間的戰爭」。對蔣中正而言，這是他躋身全球第四「強權」的大好機會。可惜的是，儘管美國出手協助，蔣中正的軍事戰果依舊無法讓人信服，連帶令人懷疑他在四大強權的地位。

1. 1939年中方與日方軍力

帳面上中華民國國軍握有191師和52旅，共有170萬的兵力，再加上數百架飛機和1支不太強的海軍。事實上，除了德國成立的約10支裝甲師以外，其他軍事單位都人數不足、武器低劣、管理不全，大部分都是由不可信任的地方軍閥帶領的軍隊。由美國訓練並提供裝備的「X部隊」，由孫立人將軍（被譽為「東方的隆美爾」）率領，在1944年的緬甸戰役中表現優異。中華民國政府真能仰賴的，是來自國民黨軍隊的40萬人，還有向來效忠國民黨的50萬地方軍。

相比之下，日方的兵力雖少得多，但配備優秀得多，指揮能力也比較高強。1944-1945年間，日軍已能進行大規模攻擊。直到1945年6月，在魏德邁將軍（Wedemeyer, 1897-1989）指揮下，中方重新調整軍力，並獲得來自印度和緬甸的補給，日方才開始敗退。

2. 「駝峰航線」：中華民國的補給運輸線

要從印度及緬甸補給中方軍隊，是個棘手難題。更糟的是，美國將軍史迪威（Stilwell, 1883-1946）擔任中緬印戰區總參謀長直到1944年，偏偏他和蔣中正痛恨彼此。日本在1942年占領緬甸，切斷了稱為「緬甸之路」的滇緬公路，然而高達90%的補給都經由這裡運到中華民國。因此不得不費盡心力地從印度修築「中印公路」（又稱列多公路），才能勉強彌補這項損失。

自1942年4月到1945年11月，送往中華民國的運輸線改為穿越喜馬拉雅山脈上空，以軍機組成空橋補給。這條「駝峰航線」是條危險重重的空路，在多達700次意外中，賠上1,200條飛行員的性命。在這樣慘重的代價下，650,000噸的貨物和33,000人經此抵達中華民國。直到1945年1月，滇緬公路重新開放之後，空橋補給才結束。1944年，美國在選擇空襲日本的戰略陸航軍部隊地點時，由於中方欠缺足夠的後勤，日方又對中方發動豫湘桂會戰（日方稱為一號作戰），因此不得不放棄以中華民國為空襲基地。

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書籍介紹

本文摘錄自《用資訊圖表讀懂第二次世界大戰（書衣內含二戰陸海空武器海報）》，商周出版

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作者：讓．洛培茲（Jean Lopez）、文森．貝爾納（Vincent Bernard）、尼可拉．奧本（Nicolas Aubin）

譯者：洪夏天

繪者：尼可拉．吉耶哈（Nicolas Guillerat）

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Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰