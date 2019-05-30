管中閔案效應？教育部修法：校務會議可解散校長遴委會

（中央社）教育部近期預告修正「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，賦予校務會議解散遴委會的權限，避免將來出現遴選僵局。此外，也規定遴委會委員以連續2任為限，教育部長潘文忠解釋，該條文是針對單一學校，委員仍可為不同學校服務。

陽明大學、台灣大學近年接連發生校長遴選爭議，現任教育部長潘文忠今年1月14日上任後，承諾6個月內檢討相關機制。

教育部於5月23日預告「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，第6條規定遴選會運作如不符法規、無正當理由怠於執行法定任務等狀況下，校務會議可「解散」遴委會，校方隨後需於2個月內重組遴委會。

教育部人事處長陳焜元受訪表示，大學校長遴選出現爭議，社會不樂見僵局無限期延宕，因此才會訂定一個適當的機制去「化解」。

陳焜元指出，依照《大學法》第9條，學校有權組成遴委會，因此如果遴委會有違法、怠於執行任務等狀況，賦予學校解散的權限，是比較對等的方式，「組成由學校來，解散也由學校來」。

陳焜元表示，修法賦予校務會議在適當時間解散遴委會的權限，但校務會議討論後，也可決議不解散。重點是校務會議作出明確決定後，教育部便可進行後續程序。

另外，預告草案第2條也明定，同一人擔任同一學校的遴委會委員，以連續2任為限。陳焜元解釋，過去遴選委員沒有任期限制，修法參採民選首長最多2任，目的是避免遴委會長期都是同一組人馬。

上述法案預計公告期間為7日，陳焜元表示，期限結束後，如果沒有太大的問題，就會發布施行。

不過，《聯合報》報導，中研院院士、中國醫藥大學前校長李文華認為，此修正是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，明顯針對台大校長管中閔遴選爭議案而來，「不是預防遴委會出現爭議，而是警告遴委會做不好就解散」，李文華認為，讓校務會議擁有解散校長遴委會的權利，等於是將校務會議權力無限上綱。他分析，依現在的校務會議組成方式，現任校長的影響力不小；若校務會議還擁有解散校長遴委會的權利，會讓現任校長的權力過度膨脹。

曾任台大校務會議委員、上屆台大校長候選人之一的吳瑞北也不贊成讓校務會議擁有解散校長遴委會的權力。他指出，以校務會議的結構和投票制，只要掌握三分之一的校務委員，便能掌握此一學校的生殺大權，非常危險。

《聯合報》報導，清大校長賀陳弘也指出，如果想解決遴選爭議，這樣做只會製造更多爭議。他認為，國立大學校長遴選委員會一旦組成之後，已經是「社會公器」，校內代表只有五分之二，過半是校外成員，不適合再由學校校務會議决定存廢，因為將很容易提案在校務會議討論遴選委員會是否「怠於執行遴選任務」，使獨立自主受到嚴重干預。

大學遴委擬任期限制，單一學校連任一次

（中央社）教育部於5月23日預告「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」。教育部長潘文忠今天受訪時表示，修法是希望校長遴選朝向專業發展，包括遴選程序、資訊透明、利益迴避等，都能有更明確的規範，並由校方成立專案小組，從旁協助遴選委員。

草案第2條明定，同一人擔任同一學校的遴委會委員，以連續2任為限。潘文忠解釋，擔任2任遴選委員，在正常狀況下可涵蓋16年。大學發展需要社會各界賢達有機會參與，但是否一定要讓單一、少數的委員長期擔任委員，值得探討。

潘文忠也提到，該條文是針對單一學校只能連任一次，如果是社會肯認的人士，還是可為不同學校服務，「他們的經驗不會被大家忽略」。

教育部人事處長陳焜元受訪指出，大學校長遴選出來後，一般任期4年，續任是由校務會議通過，因此下次再啟動遴選程序是8年後。連續擔任2任的遴選委員，涵蓋可長達16年。這次修法參考民選首長最多2任的限制，避免遴委會長期都是同一組人馬，新制可引入更多不同委員，有不同的視野。

另外，草案第6條規定，遴選會運作如不符法規、無正當理由怠於執行法定任務等狀況下，校務會議可「解散」遴委會，校方隨後需於2個月內重組遴委會。

潘文忠解釋，上述修法是回歸大學自主，遴委會是經過校務會議程序組成，因此校務會議在必要時候，也應有「解散」遴委會的機制。

《聯合報》報導，本屆台大校長遴委會發言人、森林系教授袁孝維直指，教育部官員根本還不懂遴選校長的精神，遴選和民選首長不一樣，有點像公司找CEO，不能把拉攏幫派、惡質選舉文化帶進來，要讓超然的遴委會有獨立行使職權的空間；若能找到德高望重、又具國際觀的人當遴委，大學求之不得，教育部竟還要限制只能當兩任遴委，「非常離譜」。

《聯合報》報導，中研院院士、教育部前部長曾志朗認為，此次教育部修法加了太多法條，限制「什麼能做，什麼不能做」，違反學術界自由開放的風氣，「有哪些國家會這樣限制大學校長遴選」？至於遴委只能連任一次的規定，曾志朗認為，遴委「愈有經驗愈好」，該考量的是專業和經驗，而非年齡。

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核稿編輯：楊士範