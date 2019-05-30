從沒想過的科技點子正在實現：全球 467 家新創在 InnoVEX 預演智慧未來

COMPUTEX （台北國際電腦展） 為年度全球科技業重大技術發表的盛會，其中的創業展區 InnoVEX 近年來也已成國際注目焦點，這次主辦方之一外貿協會擴大邀請了各國新創團隊聯合參展，也讓我們有機會一窺各國新創團隊在科技上的應用以及突破。

人工智慧看診，Quantmetry 加速診斷出癌症

法國新創團隊「Quantmetry 」是法國首屈一指的 AI 顧問公司，他們應用人工智慧技術在生活各個面向，積極在各產業導入 AI 解決方案，並且開發出完整的產品解方。目前團隊擁有 90 名成員。在深度學習、電腦視覺與自然語言處理等領域，具有數一數二的專門知識，能運用於醫療科技、智慧城市及工業 4.0 等產業。

值得一看的是，Quantmetry 開發出的配戴式裝置袖套，能監測術後患者易引發的淋巴水腫，可應用於各種癌症療程後的患者，即早發現並予以治療。其監測的數據，還能夠即時顯示在手機螢幕上，並且給予大數據分析後的視覺化結果。

Photo Credit：TNL Brand Studio 法國新創團隊 Quantmetry，是法國首屈一指的 AI 顧問公司

「投影的」數位辦公室：智慧投影機讓開會省時又省力

另一個法國新創團隊「adok」，則以新開發的智慧投影機，讓人大為驚艷。互動式螢幕的技術並不稀奇，然而 adok 開發出的這款軟硬體結合的設備，不只介面非常簡單，在操作上的流暢性幾乎可以比擬平板裝置，並且所有人都能在上面自在地共同拖移和協作檔案，大幅增加了辦公協作的效率，也因此獲得了 2019 CES 創新獎的殊榮。

此外，使用者只需要直接觸控或是對它說話，就可以輕鬆地與其進行互動，可見技術的完整度已經相當成熟，也具有高度的商業場景應用性。雖然 adok 目前主要的客戶多為企業用戶，但其市場潛力，仍非常值得持續關注。

Photo Credit：TNL Brand Studio 另一個法國新創團隊「adok」，以新開發的智慧投影機，讓人大為驚艷

全球最聰明的城市，「荷蘭新創吧」的智慧經驗

今年，被譽為「全球最聰明的城市」、飛利浦的故鄉恩荷芬（Eindhoven）市長尤瑞瑪（John Jorritsma）再度領軍，在荷蘭貿易暨投資辦事處的協助下，於 InnoVEX 籌設「荷蘭新創吧」。

國土大小和人口數跟台灣都有相近之處的荷蘭，值得台灣借鏡其經驗，為台灣新創商業模式找到更多的突破口。根據駐荷蘭代表處經濟組的資料：2015 年統計，荷蘭超過 177 萬家企業當中，超過 135 萬間企業是一人公司；根據世界銀行統計，在荷蘭成立一間公司只需要 3.5 天，在歐洲排名第一。

在「荷蘭新創吧」的展區中，「Pilotfish」是荷蘭的一間專注創意設計和策略的新創公司，打造出能夠辨識不同音頻的數據偵測系統，並將這套技術與 Fluke 電子儀器儀錶公司合作開發出這套手持式的裝置，能夠敏銳的捕捉到各種音頻，並且運用在工廠管線上，檢測是否出現任何儀器或者氣體露出的異常狀況。

同時，Fluke 工業聲學成像儀對於操作者非常易於上手，視覺化的介面，加上不超過 5 個按鈕，就像是一台音頻版的紅外線感測器。

Photo Credit：TNL Brand Studio 荷蘭新創公司「Pilotfish」打造出能夠辨識不同音頻的數據偵測系統，並將這套技術與 Fluke 電子儀器儀錶公司合作開發出這套手持式的裝置

VR 設備應用的進行式，醫療場景的學習加速器

另一間荷蘭新創公司「MedKitVR」，則是開拓出醫療保健市場的虛擬實境開發者，他們整合了 VR 設備、醫療器材、訓練、知識、服務及應用程式，建立了一個平台，讓醫療從業人員與病患，可以更有效的利用虛擬實境。由於醫療領域的新進人員極需要實務經驗，其開發出的設備不僅可以用於模擬訓練，也能用於住院兒童的遊戲體驗上。MedKitVR 開發的兒童 VR 遊戲，特別之處在於可讓兩個使用者同時進入一個虛擬實境中互動，更重要的是，這種遊戲體驗也減緩了兒童病患在醫院裡的緊張感。

Photo Credit：TNL Brand Studio 荷蘭新創公司MedKitVR，是開拓出醫療保健市場的虛擬實境開發者

來自台灣和亞洲的創新點子，智慧未來實現中

2019 年的 InnoVEX 集結了所有與台灣關係密切的貿易夥伴，而台灣身處全球科技供應鏈的中樞，和亞洲團隊亦有很多突出之處，創業能量相較國外其實不遑多讓。像是香港團隊「ambi Climate」開發出一款實用的智慧冷氣調節器，只要透過小小的裝置，就能夠取代冷氣遙控器、連上大部分的冷氣機，使用者可在手機按下你認為是否過熱或過冷，裝置就會透過智慧學習，自動幫你調整到最舒適的溫度。

另一個台灣的新創團隊「FaceHeart」，則成功開發能夠透過臉部辨識，能夠測出心跳率的身體的產品，精準度不輸給透過身體接觸的醫療儀器，可以說是高度的提升了使用方便性，只要放置於家中常用處諸如鏡子上方，便能隨時有效的了解自己的身體狀況。

Photo Credit：TNL Brand Studio ambi Climate App，能根據你的溫度回饋，智慧調節冷氣溫度

Photo Credit：TNL Brand Studio FaceHeart，臉部偵測心跳率

今年的 InnoVEX 在世貿一館盛大舉辦，集結來自 25 國、467 家新創團隊參展，比去年成長超過 4 成，展覽規模再創新高。這場活動中的資訊皆代表著全球科技趨勢的最新應用，從海內外新創團隊前 5 大展出創新解決方案類別：物聯網（IoT）、人工智慧（AI）、健康與生物科技（Health & Biotech）、AR / VR、大數據與雲端服務（Big Data & Cloud），可以說是在世貿中一窺未來 5 年科技發展的縮影。

能一次看到各國創業能量發展的趨勢、與來自世界各地的頂尖創業團隊切磋，讓人覺得這不僅是一場創業展覽，更可以說是一場新科技的遊樂場。不管是對於一般民眾，或是台灣的從業者和新創公司，都值得親自前往體驗，想必能夠在 InnoVEX 中迸發出更多的創新點子，站上全球最新科技的浪尖。

COMPUTEX 台北國際電腦展

時間：5/29（三）～6/1（六）

地點：台北國際會議中心、台北南港展覽館

InnoVEX 創新與新創展