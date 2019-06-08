管管《燙一首詩送嘴，趁熱》：香水這個騙子

文：管管

〈香水這個騙子〉

香水這個小ㄚ頭，騙子。

香水姓香名水字是「瞞瞞」。號是「騙騙」江湖人稱「辣手摧花鉤魂攝魄狐騷仙子」。

所有武林各大門派爺們，一見這個國色天香煙視媚行騷娘們，都會搶先恐後，甘願牡丹花下咯，作鬼也風流。香水小ㄚ頭，他自己就是一種毒藥香水。

據說乾隆老爺子的愛妃香妃墓室德人徐四金命令家奴葛奴乙去挖墳盜骨才造出「拿坡里之夜」香水！

據說希魔身上就是噴了「拿坡里之夜」，才會成了萬人迷成為不可一世的可愛的大獨裁、大惡棍！

希魔不知奴才葛奴乙蒐集了多瓶他演說的口沬以及他手勢強力颶風以及他穿透人心的眼神以及他踏破地獄門的皮靴聲！

葛奴乙終於釀製出卍字牌毒藥香水！又叫雅片，不聞則已，一聞保證上癮。便宜了夜店那些土崽子。

據說，岳飛、文天祥、史可法，他們的骨骸都被盜去做了香水，只是香水太「忠」了，人們不太喜歡，比較喜歡秦檜香水，是山寨版，有奇香，這年頭誰喜歡忠香水，有點愚了忠了。

「六宮粉黛無顏色」楊玉環是李白從碎葉城帶來沒藥香水給他喝了。

才使六宮粉黛都昏過去了。才把唐明皇都昏過來了。

至今馬嵬坡玉環墳土還是香的，這有一瓶是玉環墳上土，還是香的！

你嗅嗅看。「獨留青塚向黃沙」的昭君墓上的青草，葛奴乙已經偷割了不少，釀造出「風吹青低見老娘母親節香水」，從此昭君也不怨了。

范蠡是在浣溪紗畔嗅到西施這瓶香水才把她送給夫差，夫差大人為了西施這瓶香水才把偽君子句踐放虎歸山。

至於林黛玉，她是一瓶長年冰凍冷香水，是用她的眼淚釀造的。

江湖豪俠竇爾墩、楊香武、朱光祖都用薰香，要他們早去蹲窰了。還會唱「盜御馬」，笑話！台灣最出名的是梁山伯凌波香水。

有一些老娘們恨不得把凌波這瓶香水吞掉，張競生說是異形同性戀，蘇青說：「飲食男，女之大慾存焉？」蘇青是先知女權運動者。

資本主義是香水，社會主義是香水，三民主義是香水，民粹主義是香水，民族主義也是香水，當然共產主義更是他馬的香水！

瞧瞧北朝鮮今日成，今天日的成功如今正日的痛快！

老子道德經是香水，南華經也是香水，論語孟子也是香水，詩經易經也是香水。

陶潛是香水，蘇東坡也是香水，鄭板橋也是香水，管某是唯一一瓶臭香水。

政客們最需要香水，他們天天「為人民服務」臭味相投，所以葛奴乙就想動手，釀造幾瓶比管某其臭無比的臭香水。

葛奴乙再厲害也釀造不出俺舅舅腳ㄚ子裡面香港腳香味的香水瞧，老舅正在用左手抹著腳ㄚ子，拚命嗅香港腳的沉香據說希魔本想用「拿坡里之夜」造原子彈，所有大兵都被香水醉到戰場上了，真是醉臥沙場君莫笑呀

用威士忌酒打仗也很別緻大家都醉了還打個屁來？

本來就不該打仗，可是人也是動物呀，

人一變成畜牲就會拿手槍呀

打開歷史仔細瞧瞧吧，這裡邊大部分都是畜牲！

管某是個善解人意的動物！

相關書摘 ►管管《燙一首詩送嘴，趁熱》：青蛙案件物語

書籍介紹

本文摘錄自《燙一首詩送嘴，趁熱：管管百分百詩選》，印刻出版

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作者：管管

一帖青春永駐爽朗健壯還童湯（彩虹口味）

九十歲詩壇老頑童的慧黠赤子心經

九十歲的人生，十九歲的青春，「跨域玩家」管管的幽默詩集——可讀，可唱，可演，最好備一盤花生米，配酒服用。

赤子童心不老術，炎夏必備清爽無負擔歡快小品。

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收錄管管詩作105首及畫作12幅，涵蓋四十個年頭的漫長醞釀，詩篇如酒入味，能一口接一口讀，一口接一口飲，不醉不休，即使到了九十歲，他仍是盡情樂活的爽朗少年，邀你賞春雨、聽蟬聲、煮松果、吃月亮，又或者摸一摸家鄉的星星，找一朵咳嗽的花，到楓林與笑呵呵的綠娃娃打鞦韆。有時，他抓幾張蝶影送周公，想念商禽的長頸鹿，為瘂弦的鹽灑上糖，寫一把張拓蕪的剪刀，還有忘不了的青蛙，始終在心頭呱呱叫著。

管管擅捕捉歲月漏痕，和漏痕之外的聲音，以直截有韻的節奏針砭時下，回溯歷史，寫的是詩而鏗鏘如歌，他瀟灑不羈的詩性藏著幽默童心，洗碗有詩，香水有詩，螞蟻有詩（且還是情詩，會爬得滿身都是），生活無處不成詩，隨時可吃上一口，解飢。

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰