管管《燙一首詩送嘴，趁熱》：青蛙案件物語

文：管管

〈青蛙案件物語〉

吾去澆花

發現躲在花葉深處

一隻綠色青蛙

這五樓之高

是怎樣爬上來的

青蛙？

放著樓下清淺長草的水溝

不住？

跑上五樓陽台

做什麼？

也許有個池塘

躲在吾家

什麼地方？

或者吾們家裡

有隻青蛙？

記得好像偶爾聽到幾聲

蛙鳴？

不對

吾想那是在夢中

到底這隻青蛙

是怎樣

爬上來的呢？

難道青蛙會飛？

這麼說人也該

會飛了？

是誰送來的一隻青蛙？

不會

是

人吧？

也許吾們家是真的

還躲著

青蛙？

后記

那個人下定決心不去找那隻躲著的青蛙。去看書。別管牠。……唉！不要去想牠！喝酒！喝酒可以忘憂。喝酒！……哈！兩瓶了。……怎麼青蛙在酒瓶上？……說不去想牠。喝呀！想李白斗酒詩百篇，長安市上捉青蛙！哎！又是青蛙！想酒中八仙想劉伶想竹林七賢，哪裡醉、哪裡埋，鋤！一鋤鋤出個青蛙來！去！想人生幾何，對酒當歌，想慨當以慷、憂思難蛙，何以解憂？唯有青蛙！去他媽的青蛙！出去走走再說……？

他披衣夜行，夜涼如水，四面蟲聲唧唧，獨欠蛙鳴！又是青蛙！絕對不去想他！月明星稀，烏鵲南飛，繞樹三匝，無枝可棲？飛，繼續飛！想江山依舊在，幾度夕陽紅。想俱往矣，數風流人物，還看今朝。想蒼山如海，殘陽如血！想蕭瑟秋風今又是，換了人間？想，怎麼就看見手中酒瓶裡有隻青蛙在跳？想，還是回去睡，睡著了就不想了。他回到家中發現家中地板上全是青蛙，且不住的鳴叫。

可是他並沒有回家，一個農夫發現他手拿酒瓶醉在一個真的有青蛙的池塘邊。就在往福山的路邊一家農家的附近。那已經是第二天上午。人喝了酒什麼事都做得出，旨哉斯言。包括人喝醉了會飛在內。是為記。又及青蛙田雞北人不知食，因此荒年會多餓死幾個，笨吶，據說肉永遠煮不爛，挺性格，說吃了會叫，那只有小孩才成。

梅新讀詩

〈青蛙案件物語〉，「物語」一詞來自日本，是外來語，是敘述故事的意思。最著名的物語有《竹取物語》、《伊勢物語》及《源氏物語》等。後者有林文月翻譯本問世。〈青蛙案件物語〉是意象清新的自由詩，「后記」則為有情有趣的散文詩。兩者其一為「金枝」，其一為「玉葉」，是詩人作「青蛙」的意外收穫。

「青蛙」的成功，應與「后記」合起來評論。

我一向不贊成詩有前言或后記，我堅信文學作品是個獨立而完整的世界，一切都應該由作品本身來告訴你，沒有必要假其他人（后記）的手。它們不僅對作品無益，反而有害。通常后記記的是創作時的時和地，以及與創作時有關的人和事，例如觸發他靈感的情景等。但是我們不要忘記，一個作品完成以後，即已賦予一個完整的生命，它的生命往往是和后記中所記的種種完全沒有關係的。有過創作經驗的人都了解，我們現在所寫的，未必是現在所發生的事。

有位詩人中年後寫情詩，被他太太發現了，硬說他不忠，好長一段時間與他吵個不休。據說那是位醋勁很大的太太。其實他是回憶他故鄉的青梅竹馬。「后記」唯一的用途，是為以後的研究者提供資料。那些文學批評家沒有它們是寫不出文章的。寫杜甫的〈秋興〉，必先交代它是唐大曆元年杜甫五十五歲，旅居夔州時的作品。寫李清照的〈夏日絕句〉，必先將北宋的腐敗無能針砭一番。其實讀者需要的是作品的美感，如〈夏日絕句〉：「生當作人傑，死亦為鬼雄。至今思項羽，不肯過江東。」我們只需感受它的悲憤雄壯情懷，其他便可有可無了。

但是管管的這種「后記」，我不排斥，而且欣賞。因為它是詩，不是解釋詩的附庸。它為「后記」文體開了個新例。很切近「物語」文學。這「后記」起首二行就給我們一個很愉快的氣氛。「那個人下定決心不去找那隻躲著的青蛙。去看書。別管牠。︙唉，不要去想牠！喝酒！喝酒可以忘憂。喝酒！……哈！兩瓶了。……怎麼青蛙在酒瓶上？」其實他有沒有在找？有。他在書本中找，要讓知識站出來變成呱呱叫的青蛙。即使憂傷失望，借酒消愁，他仍時刻想著青蛙。青蛙才會出現在酒瓶上，那是幻影。

認識管管的人，或與他同桌交錯過的人，都會覺得管管是個很熱鬧的人。一段小花臉或鐵板快書唱下來，您會被他的表現藝術的才能嚇著。其實他只會那麼兩招，他的內心世界是個寂寞又憂鬱的人，不然他怎能成為一位優秀的詩人呢。且看「后記」的最後幾句：「青蛙田雞北人不知食，因此荒年會多餓死幾個，笨吶。」這是詩人的感嘆，有不被重視，不被發現的寂寞。青蛙是可以充飢，可以使人免於飢餓的，它那富節奏的呱呱呱的叫聲，至少在精神方面是可以療飢的。

〈青蛙案件物語〉從第一句「吾去澆花」到第四段「也許有個池塘躲在吾家什麼地方」，詩中的「吾」是單數，是指詩人自己和他自己家。從第五段起到結尾，便將單數改為複數「吾們家」。無疑的，他希望他家的青蛙成為大家家裡的青蛙。他正在尋找的青蛙，也正是大家想要尋找的青倒數第二段，詩句的排列相當費心思，一句「不會是人吧？」一般的口語散文，如不經過詩的處理，便顯得毫無意義。但卻因詩的特殊排列而產生出多意象的詩。一般人認為不通或不合文法的句子，在詩中它卻是這般的合理和合文法。此即為常常被文法家們非議的原因。

我試將這段詩改為兩人的對話：「是誰送來的這隻青蛙？」「不會的，他不會送青蛙給你」「那麼是什麼呢」「大概是人吧」。另一種對話是：「是誰送來的這隻青蛙？」「當然不會是牠自己跑到五樓來的」「那麼牠是怎樣上來的？」「當然是有人將牠送上來的。」總之，詩中的青蛙是不能和人分離的，詩人寫的絕不是純粹的青蛙。

「后記」告訴我們，那個找青蛙的人，被「一個農夫發現手拿酒瓶醉在一個真的有青蛙的池塘邊」。此時，如另有一個找青蛙的醉漢打池邊經過，想必會將他當作青蛙看待。

蛙。「也許吾們家是真的／還躲著／青蛙？」這句詩具提示作用，不必是問句。

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書籍介紹

本文摘錄自《燙一首詩送嘴，趁熱：管管百分百詩選》，印刻出版

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作者：管管

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收錄管管詩作105首及畫作12幅，涵蓋四十個年頭的漫長醞釀，詩篇如酒入味，能一口接一口讀，一口接一口飲，不醉不休，即使到了九十歲，他仍是盡情樂活的爽朗少年，邀你賞春雨、聽蟬聲、煮松果、吃月亮，又或者摸一摸家鄉的星星，找一朵咳嗽的花，到楓林與笑呵呵的綠娃娃打鞦韆。有時，他抓幾張蝶影送周公，想念商禽的長頸鹿，為瘂弦的鹽灑上糖，寫一把張拓蕪的剪刀，還有忘不了的青蛙，始終在心頭呱呱叫著。

管管擅捕捉歲月漏痕，和漏痕之外的聲音，以直截有韻的節奏針砭時下，回溯歷史，寫的是詩而鏗鏘如歌，他瀟灑不羈的詩性藏著幽默童心，洗碗有詩，香水有詩，螞蟻有詩（且還是情詩，會爬得滿身都是），生活無處不成詩，隨時可吃上一口，解飢。

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰