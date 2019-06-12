食品飲料界的後起之秀：「大麻萃取物」是毒還是藥？

文：食力編輯部

在台灣說到大麻，就想到它被列為不能碰的毒品。但在2019年3月6日～9日於美國加州舉辦的美西天然產品博覽會（Natural Products Expo West）中，卻展出各種含有大麻萃取物的營養添加劑以及食品，包括果汁、氣泡飲、啤酒、咖啡、大麻萃取物膠囊、茶包等等，讓人耳目一新。

含有大麻成分的產品如雨後春筍般冒出，為食品創新帶來一股新的炫風。但這類添加進營養品和食品中的大麻萃取物，跟一般列為毒品的大麻有何不同呢？它又有什麼樣的效果，為什麼各家廠商爭相採用？

大麻中的化學物質百百種，並不是所有成分都會讓人上癮

一般你常聽到的大麻，其實是「大麻植物」的統稱。而大麻中含有超過400種化學物質，包含四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol，簡稱THC）、大麻酚（Cannabinol，簡稱CBN）、大麻二酚（Cannabidiol，簡稱CBD）等等，而其中最常被應用的是CBD以及THC。其中THC具成癮性，是大麻主要的致幻成分，會讓你感到很「嗨」、很「醉」，是大麻在國內被列管為「二級毒品」的主要成分。而CBD則是大麻中非成癮性的成分，具有非常多之藥理活性及醫療用途，近年國外臨床試驗中也逐漸被證實其功效。

世界衛生組織藥物依賴專家委員會（WHO Expert Committee on Drug Dependence，ECDD）曾表示，CBD不會造成藥物濫用，也對人體健康沒有危害。因此在食品與生物科技技術日新月異下，已經許多食品、飲料、保健食品製造商，嗅到這個商機，將沒有成癮性且具有保健作用的CBD萃取出來，並添加於產品中，這些新品還包含了各種不同的風味、形式。

Photo Credit: FBIF食品飲料創新提供 添加CBD的無糖有機薑汁啤酒

CBD到底有什麼功用，讓大家爭相採用？

根據紐約時報報導，位於紐約一家生產CBD相關產品的新創公司「Plant People」的創辦人Gabe Kennedy指出，食用CBD食品後，身體就像洗過溫水澡一樣，能夠消除壓力。而擁護CBD的支持者表示，其可治療多種疾病，像是疼痛、焦慮、失眠、抑鬱等等，國外也有許多用於臨床的治療，例如癲癇、神經痛、癌症、化療引起的嘔吐。美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration，簡稱FDA）表示對於大麻及其衍生的物的可能性，也抱持了高度的關注。

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參考資料：大麻成分持續升溫，2019會是“CBD年”嗎？

本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

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