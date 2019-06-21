導讀《推力》：行為經濟學如何改善「認知偏誤」？

文：賴建樺

讀者應該都有印象，當我們在ATM領錢時，ATM一定是先退出卡片，再來才是吐鈔。為什麼ATM的順序要這樣設計呢？因為我們的目的是提款，如果我們先拿到鈔票了，很有可能就會忘記取卡。這與心理學的完成後錯誤（post-completion error）有關，即當我們完成主要任務後，往往會忘記其他相關的附隨步驟。因此透過一個簡單的順序設定，就可以減少存戶和銀行可能發生的麻煩。這種功能設定正是一種典型推力（Nudge）：一種有效幫助一般人改變行為的方法。

《推力》一書，是由Richard Thaler和Cass Sunstein兩位都待過芝加哥大學的教授合著而成。Thaler是2017年諾貝爾經濟學獎的得主，行為經濟學領域的開創者與先驅之一，Sunstein則是著名的憲法、行政法與法律行為經濟學權威。兩人的結合是法學與行為經濟學的美麗相遇，而推力正是其中珍貴的知識火花。

Photo Credit: Reuters/達志影像 理察・塞勒（Richard H. Thaler）是2017年諾貝爾經濟學獎得主。

推力是什麼？

推力的精神，不是強迫，而是一種助推與提醒。推力不會直接地強制人們必須選擇某一個特定選項，也不會間接地增加人們選擇其他選項的負擔，而是透過溫和的「指引」使人們做出特定的選擇。如果人們選擇不存退休金，或選擇吸菸與攝取過量的脂肪和糖類，推力不會支持應強制勞工或雇主必須提撥一定的工資作為退休金，也不會要求必須對香菸、脂肪或糖類額外課徵稅賦。此時人們的選擇並沒有受到限制，可能存在的選項沒有減少，原則上也無須因特定選擇而承受額外的成本，因此人們的行為仍然可以說是自由的，只是受到了某些引導。

為什麼需要推力？

以推力影響人們行為的正當性基礎是，一般人的行為不總是「理性」，更準確的說，不總是符合過去某些經濟學教科書對行為的假設，而且此處的不一致並非偶然與零星的錯誤，反倒是系統性的常態偏差，而推力便能適時協助一般人作出符合其長期利益的選擇。

兩個認知系統

當代許多心理學者認為，一般人的認知思維模式可以區分成兩個系統：自動系統（automatic system）和省思系統（reflective system）；我們也可以用更中性的字詞來描述，系統一（system1）和系統二（system2）。系統一的運作，是快速、直覺、無意識且幾乎不費力的。反之，系統二則必須耗費不少注意力去分析思考，是緩慢、有意識的，如回答邏輯或統計問題，就是依靠系統二的運作。系統一可以說是無法關掉的常態，系統二平常則是處於低度費力的狀態，系統一先接收外部的刺激而運作，在遭遇困難時，會透過系統二進行進一步的處理。一般情況下，系統一和系統二的分工，可以使我們用較少的力氣作成正確的決定，兩個系統的搭配運用大多是良好。因為系統一回應熟悉環境的模式通常正確，短期預測效果很好，反應快速且無須消耗什麼力氣。然而，系統一有時仍會發生錯誤，並已被研究指出存在許多普遍性的問題。

捷思法：定錨效應

舉例而言，人們在面對不熟悉的問題時，時常運用捷思法（heuristic）處理，也就是說，依據個人經驗法則所採取的直觀推論方法進行決策，但此往往導致一系列的認知偏誤。在捷思法的偏誤中，經濟學最熟悉的或許是定錨效應（anchoring effect）：即人們在進行決定時，會先找出某個資訊作為基礎（定錨點），再根據其他資料往適當的方向調整行為。而人們會受定錨點資訊的過度影響，甚至當這個資訊根本與此決定毫無關聯時，影響仍然繼續存在。在法律領域，國外與國內許多研究都顯示，無論是檢察官對被告的具體求刑年限，或是律師請求被告給付的賠償數額，在一定範圍內，只要你要的越多，法官給你的就越多。但這不代表法官特別笨，而是法官和你我一樣都只是一般人而已。

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風險傾向及損失厭惡

關於一般人對風險的態度，研究指出，在相同的期望值下，面對預期收益時，多數人是風險厭惡（risk aversion），偏好穩定獲利，例如：假設行為人須對以下兩個選項進行選擇時，A選項是有50%機率可以獲得100元，B選項則是100%機率可以獲得50元，兩個選項的收益期望值相同，多數人會選擇收益確定的B選項。然而，在面對可能損失時，多數人反而轉變成風險偏好（risk seeking），厭惡確定損失（loss aversion），若將上述選項內容代換成損失時，如A選項是50%機率會損失100元，B選項則是100%機率會損失50元，兩個選項的損失期望值仍然相同，多數人反而會選擇損失不確定的A選項。損失厭惡的另一種表現形式是，對於相同的財貨，行為人失去它的痛苦大於得到它的快樂，這使我們會高估自己所有財貨的價值，甚至造成原本可能發生的自願交易也變成無法發生，即經濟學上所稱的稟賦效應（endowment effect）。

維持現狀偏誤

損失厭惡心理，可以讓我們馬上聯想到另一個相似問題——維持現狀偏誤（status quo bias）。維持現狀偏誤是指人容易抱持無謂的心態而安於現狀。《推力》作者舉了一個深刻的例子，根據1980年代末的調查，在美國大學教授參與的退休儲蓄基金計畫中，教授改變儲蓄基金資產配置方式的平均次數是0次，也就是說，超過一半以上的教授一生都維持退休提撥一開始的資產配置型態，但市場早已和數十年前完全不同。由此可知，當維持現狀的心態普遍存在時，某個問題所設定的「預設值」就很重要，因為在某一選項被設定成預設選項（default option）後，就很有可能成為最多人選擇採納的方法。到此，不難發現，政府對於提供給人民的選擇問題，要如何設定好的預設選項，進而提升個人和社會整體的福祉，將是推力關注的一大重點。

架構效應

我們現在可以知道，問題的預設選項相當重要。然而，不要忘了，問題的呈現方式也不可被忽視，因為同一個問題（與問題的選項）用不同方式表現，也將影響一般人的選擇結果，用專業術語來說，就是架構效應（framing effect）。

作者在本書中舉例到：醫生詢問病人是否接受手術時，假設醫生告知病人：每100位進行手術的患者，「有90人在五年後存活」，或是換另一個角度說，「有10人在五年內過世」，雖然陳述的事實相同，但被告知後者事實的患者比較不願意接受手術，甚至這樣的效果對作為專業人士的醫生也有影響，被告知前者事實比被告知後者的醫生，更願意推薦病患接受手術。

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另一個美國的著名例子是商品刷卡價的問題：當顧客在商店刷卡購買商品時，信用卡公司會和商店收取一定的費用，因此有些商店會區分商品的現金價和刷卡價，例如：現金價97元，但刷卡價100元。此時信用卡公司和商店的契約往往約定，商店必須以刷卡價為預設基準，也就是商品價格的表現形式將是，商品售價100元但現金價折3元，而非商品售價97元但刷卡再酌收3元，雖然兩者情況沒有不同，但後者的表現形式，顯然會使顧客不願選擇刷卡消費，因為此時顧客的想法是我要從口袋多付出3元，而非只是少節省了3元。這正是典型的架構效應，當然本質上也涉及損失厭惡心理。

小結

人們認知系統的偏差，當然不只上述這些情況，這裡只是部分的舉例，還有其他許多心理學已證明的問題存在，且不同情況也會彼此交互影響。無論如何，我們知道人們的認知系統確實存在常態偏誤，而無法每一次都做出對自己有利的選擇。因此，在確保人們仍有選擇自由的前提下，利用相關知識及方法，如設計適當的預設選項與問題架構，進而把人們導向某些好的方向，是有正當性基礎的，這也就是作者所稱的推力。

常見的推力

預設選項

兩位作者介紹了許多政府或企業使用的推力。筆者認為，整體而言，設定出好的預設選項應該是最常見且最有效果的推力。例如：政府只要將人們自動加入可選擇退出的退休金提撥計畫，並和薪資成長自動掛鉤，就可以大幅改善人們的退休生活。又例如：學校想要達成節省紙張資源的目標，也無須強制同學一定要使用雙面列印，或是為雙面列印提供折扣誘因，單單是將雙面列印設為預設選項，就可能足以達成可觀的效果。這裡要再一次提醒的是，直接強制人們選擇當然不是推力，為某些選項提供利益（或附加成本）的間接強制也不是，因為推力並非強制也非以誘因改變人們的選擇行為。

好的預設選項可能是最有力量的推力。但筆者的疑問是，預設選項通常涉及交易成本問題。因為人們要放棄預設選項而改採其他選項時，必須支出改變的成本，有時這些成本小到幾乎是0，如把印表機從雙面列印改成單面列印，你只需要點擊一個按鈕。然而，有時候改變的成本可能很大，甚至人們根本不知道預設選項的存在，如根本不知道自己被自動加入了退休金提撥計畫，這種情況就違背了推力的原則，因為此時人們是因交易成本太高才不進行改變。因此透明度的要求就非常重要，如作者反覆強調的，政府所有的推力都必須公開透明。這不僅僅是使政府政策可以受公眾的監督，更是要讓人們明確知道預設選項是什麼以及如何改變，否則就會成為了強制而非推力。

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建議及陳述

另一種常見的推力，是改變建議與陳述方式。以作者提到的繳稅為例，研究顯示，在政府寄給欠稅人要求他們補稅的信函中，信函的文字內容，可能是緩和地說明欠稅人他們繳納稅金的用途，或是語帶威脅地告知政府將採取法律程序。而最有效果的方式是，只須簡單地告訴他們絕大部分你的居住地的人都按時繳稅，如此即可以提高清償的速度。本文在前面架構效應提到的兩個醫生採用手術與信用卡的例子，也是屬於這種類型。

適時的提醒

最後要介紹的推力和惰性有關，是一種適時的提醒。以Gmail為例，筆者過去在用Gmail寄信時，如果信內提到中文的附件或英文的Attachment相關字詞，但是在寄出信件時卻沒有夾帶檔案，Gmail會貼心地跳出一個視窗提醒我是不是忘了附件。這也是一個很簡單且實用的小小推力，在適當的時間提醒我們要做適當的事情。

適時的提醒還可以用在很多地方，可能是提醒我們必須去繳手機費、電費或是做其他事項，這裡的成功關鍵是，必須讓提醒出現在行為人接收到提醒不久後，就會去完成這個事情的時間，否則行為人如果一直收到提醒，反而會習慣而自動忽略，進而造成反效果。這其實又顯示了預設選項的力量強大，如果要人們按時繳費，最簡單的方式還是讓他加入自動扣繳的系統。

結論

對於推力的簡單說明到此為止，推力已經被許多國家廣泛運用，尤其是英美兩國更設立獨立組織協助政府制定相關政策。然而，推力在英美世界引起的爭議也不小，因為其主張政府可透過某些心理學知識影響人們的行為，把人們的行為導向「好」的地方，不過誰有權可以決定什麼方向是好或壞呢？政府有沒有可能透過推力在幕後暗地「操縱」人們的行為？來自歷史的提醒，這些確實是我們需要擔心的地方。受限於篇幅，筆者無法在此更深入的討論關於推力的批評和辯護。在此初步認為，如果站在效益主義者的立場來看，推力作為一種中性的工具，可以帶來正面與負面的影響，重點是如何監督這政府運用推力，而非一概否認其存在的正當性。

關於推力的討論，除了《推力》這本書以外，讀者也可以閱讀Sunstein在2014年的最新著作《Why Nudge？》，對行為經濟學有興趣者可則以閱讀Thaler的《不當行為》，至於對相關心理學認知系統有興趣者，也可以閱讀2002年諾貝爾經濟學獎得主Daniel Kahneman 的《快思慢想》。[註]

法學的展望

行為經濟學的發展，使傳統經濟學更遠離黑板，並更貼近真實。當今所有經濟學者都非常重視現實世界到底是如何運作，實證研究確實改變我們對於人們行為的想像。法學作為規範知識，常專注於研究「應然問題」，也就是探討人們「應該」要怎麼做，但面對具體法律規定應該如何解釋和適用時，法學也必然需要借助來自經驗事實的知識，因此法學理論必須要在純粹的抽象論理外，借助更多的實證研究作為前提以充實其理論基礎。

註

《Nudge》的中譯本原本是《推力》，時報出版社後來將新版的書名改成《推出你的影響力》，筆者喜歡舊的翻譯，因為比較簡潔且較可表現出原文的精神。《Why Nudge？》一書，筆者沒有看到市面上有中譯本，不過Sunstein的英文用詞是讓人閱讀起來舒服的。此外《快思慢想》一書則是《Thinking, Fast and Slow》的中譯本，由天下文化出版，筆者有中譯本和借來的原文本，雖然沒有仔細對照閱讀，但單就個人經驗而言不推薦本書中譯本，希望天下文化可以重新請人翻譯（誰可以來告訴Kahneman 他的經典著作在繁體中文世界遇到了麻煩？）。

延伸閱讀

本文經白經濟TalkEcon授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航