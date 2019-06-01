談總統初選：制定遊戲規則的主要目的，並不在於「公平」

一、

最近民進黨跟國民黨都為了初選的遊戲規則搞得沸沸揚揚的，兩黨都為了手機是否納入民調、黨員投票是否列入考慮等等，吵成了一團。

而我則是覺得非常的慶幸。還好棒球規則不是台灣人可以修改的，要不然每年壘包之間的距離都會不一樣，三振出局可能會被改成四振出局。而比賽的勝負可能由比總得分，變成跟網球一樣，比兩隊各贏了幾局。

二、

其實制定遊戲規則的主要目的不在於公平，而在於我們希望出現什麼樣的行為、產生什麼樣的後果。有什麼樣的遊戲規則，就會鼓勵出什麼樣的行為，然後就會產生什麼樣的後果。

公平是很重要的，但公平本身不是目的。公平地去執行遊戲規則，只是讓遊戲規則產生效果的一個手段。

三、

美國職棒打了100多年，壘包之間的距離一直沒有變，一直是三振出局、四壞保送、九局結束。

據我所知，重大的規則改變只有兩次：一次是在1969年將投手丘的高度降低；另一次是美國聯盟在1973年開始採用指定打擊（Designate Hitter, DH）制度。

四、

美國職棒大聯盟在1969年把投手丘的高度從15英寸降低為10英寸，原因是因為投手的技術越來越好，速度越來越威猛，結果到了1968年，球賽變得非常不好看。

在1968年，紅雀隊的投手Bob Gibson的ERA只有1.12，也就是說，他的對手平均每九局只能得到1.12分。所以只要Bob Gibson先發主投，紅雀隊就幾乎是贏定了。

而那一年所有比賽的平均勝負分數是4：2，也就是說，贏的那一隊平均得4分，輸的那一隊平均得2分。

然而，美國職棒大聯盟的老闆們都知道，球迷進場看球，主要是來看打擊與得分，而不是來看球員被三振的。由投手所宰治的球賽，讓美國職棒的收視率越來越差，收入越來越少。所以他們就決定修改棒球規則，將投手丘由15英寸降低為10英寸。

做這個更改的目的不是為了公平性，因為不管投手丘是15英寸高或是10英寸高，對所有的球隊都是公平的。

他們做出這個更改規則的決定，主要的目的是讓打者能打出更多的安打，吸引更多的球迷入場，

五、

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）是由美國聯盟（American League）跟國家聯盟（National League）兩個聯盟所組成的。

美國聯盟的球隊老闆們覺得投手們大部分都不會打擊，老是被三振，因此讓球賽變得很難看。因此，他們就在1973年引進了指定打擊制度，讓投手專心投球就好，不用打擊。

而國家聯盟的球隊老闆們看法不同，他們認為看投手短打本身就十分有趣，而教練們為了不會打擊的投手而進行各種調度，更是可以吸引球迷們入場的一個賣點。因此，國家聯盟一直沒有採用指定打擊制度。

六、

美國聯盟跟國家聯盟的決定，其實都跟公平性無關，因為不管有沒有指定打擊制度，球賽對每一個球隊都是公平的。

他們的考量，主要都是要增加球賽的精彩程度。在美國聯盟的指定打擊制度之下，美國聯盟裡的投手越來越專精，投球越來越威猛，但是打擊也越來越差；而相對的，國家聯盟在沒有指定打擊的制度之下，短打、盜壘不斷，教練們的詭計越來越多。

七、

當然，有人會認為，降低投手丘高度，對投手不公平；而引進指定打擊制度，對打擊者不公平。

但是討論投手跟打者之間的公平性，是永遠不會有結果的，因為雙方的角色不同，拿橘子跟蘋果比，永遠都是各執一詞。

「公平」這個字眼看起來十分的客觀，但其實是非常主觀的。拿「公平性」當成修改規則的藉口的，往往是各有所圖。

八、

美國職籃（NBA）在1979年加入了三分球的規則，主要的目的也不是為了改善公平性，而是為了增加球賽的可看性。

在沒有三分球的年代，美國職籃總是由張伯倫、賈霸那樣的超級中鋒所主導，球賽的重點在於籃下的制空權。

而有了三分球之後，球賽的重點除了尤英跟歐尼爾這樣的大中鋒之外，看大鳥博德跟柯瑞投三分球也成了球賽最吸引人的地方。

有什麼樣的規則，就會造就出什麼樣的球員，產生出什麼樣的比賽。

九、

所以在總統初選中加入手機民調，就會鼓勵總統候選人們多去關心手機族的需求，同時也鼓勵一些奸詐的手機族反串，故意去支持敵對政黨中比較弱的候選人。

而在總統初選中加計黨員投票，就會鼓勵總統候選人去發展黨組織，或是去吸收人頭黨員。

十、

在爾虞我詐、人人都是陰謀家的華人社會裡，制定總統初選規則真的是很難的一件事。但無論如何，制定遊戲規則的目的在於鼓勵某些特定的行為，像是藍球員多練習遠距離投籃，或是棒球投手多練習短打。

制定總統初選遊戲規則的目的，在於選出一個最強的候選人，可以在接下來的大選中獲勝。而拿著「公平性」作為修改總統初選規則的理由，是討論不出結果的。

十一、

而當然，遊戲規則被制定之後，也必須公平的被執行，這樣才能產生出我們所預期的結果。但公平性本身真的不會是修改遊戲規則的目的。

十二、

還有，最重要的是，遊戲規則不能每次比賽都改，更不能在比賽開始的前一刻才改。美國職棒大聯盟在過去100多年中，對規則的重大修改也不過有那麼幾次而已。

有一個穩定、很少變動的規則，才能產生優秀的球員。如果美國職棒大聯盟在1968世界大賽的開賽前一刻，突然宣布要把投手丘降低5英寸的話，當時正在準備參賽的Bob Gibson一定會氣到發瘋，無心練球了。

十三、

喔，對了，在1968年的美國職棒世界大賽中，Bob Gibson在第一場比賽中不但完封底特律老虎隊，而且還三振掉老虎隊 17 名打者，破了記錄。

但是他所屬的紅雀隊，最後還是在第七戰中輸給了老虎隊，沒有拿到世界大賽冠軍。

本文經林宜敬授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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