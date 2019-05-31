北韓出現第1個非洲豬瘟疫情：哪9個亞洲地區手提行李須100%檢查？

非洲豬瘟染病國家又添一例，北韓昨（30）日通報第一例非洲豬瘟疫情，成為亞洲地區繼中國、蒙古、越南及柬埔寨後，第5個發生非洲豬瘟疫情的國家，也是東北亞第1個發生疫情的國家。鄰近的南韓受其影響，已被防檢局列為高風險地區，今日凌晨零時起對來自南韓旅客全面進行手提行李檢查。

中央災害應變中心昨日晚間發出新聞稿，指出依據世界動物衛生組織（OIE）疫情資訊，疫情發生在該國中西部Chagang-Do省的一處豬場，該發生地區靠近中國發生案例首例之遼寧省，飼養99頭，其中77頭發病死亡，致死率達100%，其餘22頭已進行撲殺。

應變中心指出，目前桃園機場因入境旅客人數較多，除託運行李已全面檢查外，手提行李則針對來自高風險地區（包含中國、香港、澳門、越南、寮國、柬埔寨、緬甸及泰國）之旅客，由航警局與防檢局共同執行全面檢查。且因北韓與南韓比鄰，又無明顯地理疆界，唯恐疫情擴散，防檢局將南韓列入高風險地區，自31日凌晨零時起對來自南韓旅客進行手提行李檢查，其他機場則已對所有入境旅客託運行李及手提行李，由關務署X光機及防檢局檢疫犬進行檢查。

應變中心也特別呼籲，往來台灣與南韓兩地的旅客，千萬不要違規自南韓攜帶豬肉產品入境，而國內養豬業者應儘速提升養豬場生物安全防護措施，嚴防疫病入侵，不要讓所有防疫的辛勞破功。

農委會主委陳吉仲也在個人臉書上表示，目前非洲豬瘟國際疫情仍然非常嚴峻，所有的邊境防疫措施，不會有絲毫鬆懈。雖然北韓並沒有直飛台灣的航班，鄰近的南韓也還不是疫區，但由於地理位置相鄰，在預防疫情擴散的考量下，即刻宣布所有來自南韓的班機，比照已經公佈的高風險地區進行100%行李檢查。

為了防堵非洲豬瘟，立法院去年12月14日修正且實施《動物傳染防治條例》，旅客如從3年內發生非洲豬瘟國家地區攜帶豬肉產品未主動申報遭查獲者，將初犯裁罰金額提高至20萬元，二犯直接裁罰100萬元，沒有立即繳清罰鍰，會被拒絕入境台灣。

應變中心最新公布傳有非洲豬瘟疫情國家如下：

Photo Credit: 中央災害應變中心 網頁

對於北韓境內發生非洲豬瘟疫情，南韓農林畜產食品部今天也緊急召開會議，討論迅速採取預防對策的方案。根據南韓《聯合新聞通訊社》，農林畜產食品部次官（副部長）李在彧在會上表示 ，需從農食品部層面積極討論可迅速採取的預防對策，迅速落實敲定的方案。他要求假設最壞的情況，致力於接壤地區的防疫防控工作，也 強調與有關部門保持緊密溝通與合作。

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