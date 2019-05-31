【焦點院線】《哥吉拉 II 怪獸之王》：極彩色的大對決，激烈露骨油門催到底

文：唐澄暐

2014年《哥吉拉》的續集《哥吉拉：怪獸之王》在台灣（以及部分國家）上映時，片名硬是多了個「二」，變成了《哥吉拉 II 怪獸之王》。這個本來就不太能理解的多餘舉動，在實際看過電影後，彷彿多了一層反諷。因為這部續集表面上銜接了前作，其實裡頭能改的幾乎全改了，讓那個「II」成了某種心虛的宣告，就好像認定自己不先說的話，觀眾就會幫它貼上「重啟」的標籤。

這樣的大幅修改不論是意圖或效果都十分清晰，若是想讓「怪獸宇宙」票房更上一層樓也是適當的方向，帶給觀眾的興奮刺激更是遠勝前作——只是說，這樣一改下去，前作獨有的魅力也顯得更為獨特珍貴，也更是一去不回頭了。

乍看之下，《哥吉拉 II 怪獸之王》延續了前作打下的世界觀：哥吉拉擊殺穆透後回歸海中，地表下仍有其他怪獸潛伏著，秘密組織「君主」持續在世界各地防範怪獸甦醒。但在前作中只展現調查諮詢功能的「君主」，到了這一集露出的全貌，卻更像那種企圖征服世界的組織——有在世界各地的秘密基地，能夠調動大量武裝部隊，甚至還有各種超時代的怪獸監控科技，包括一架裡頭可以塞一堆魚鷹旋翼機、飛起來卻幾乎比拉頓還快的三角型空中母艦。

面對這種驚人的躍進，當然可以用「君主組織終於展露全貌」來讓它說得過去，但電影畫面和配樂的全面洗掉重換就沒什麼好解釋。有別於前作以哥吉拉的一道藍和怪獸「穆透」的一點紅來襯托怪獸的陰沉與重量，《哥吉拉 II 怪獸之王》直接把代表色分派給四大怪獸——而且正好是紅黃綠藍，當年《哥吉拉 VS 摩斯拉》（蝶龍魔斯拉）的宣傳標語「極彩色的大對決」在這部片中總算真正實現了。

這樣固然可以在電影中清楚傳達訊息，但也代表電影很難再藏東西了。前作《哥吉拉》就藏得很有韻味——片中常常會出現一種情況，是面前已經天搖地動，但觀眾就和逃難的人一樣，要到最後一刻才知道是什麼怪獸將從濃煙烈焰中登場。因為灰濛濛的景色不為怪獸所變，怪獸也都是同一種色澤，加上匠心獨具的鏡頭安排，使得100公尺的大怪獸也能像大白鯊或異形一樣在懸疑中現身。但《哥吉拉 II 怪獸之王》就沒辦法了。基本上畫面顏色一開就知道是什麼怪獸的場子，並沒什麼好藏的。

而且，不只配色不藏，配樂的訴求更是直接到了露骨的程度。當初《哥吉拉》只是很隱晦地稍稍帶一下哥吉拉主旋律，整體仍走著自己的路，但《哥吉拉 II 怪獸之王》就是明白著致敬再致敬，幾乎可以說是直接挪用了。哥吉拉出場就是日本的兩大傳統曲目《哥吉拉主題曲》跟《哥吉拉的動機》混用，搭配上哥吉拉的出場的緩慢步伐，簡直就像是用好萊塢預算重拍1990年代「平成哥吉拉」似的。

伴隨著摩斯拉登場而響起的《摩斯拉之歌》，更是瀕臨濫用的程度——即便是日本的摩斯拉電影，也沒有像這部片一樣，舉凡摩斯拉快要登場就猛下那一百零一首《摩斯拉之歌》呀。（相較之下，拉頓和基多拉即便也有經典主題曲，卻一次都沒有響起，在一片致敬中又彷彿被遺忘了。）

這當然是一種取捨，沒有說一定怎樣就好。前作選擇創造懸疑，續作選擇直接刺激觀眾，而且成功達到了目標。《哥吉拉 II 怪獸之王》擺脫前作從中後段開始乏力的問題，在人戲和怪獸決鬥上都以最普遍有效的劇情架構，雖然沒什麼起伏，但至少都一直在高峰。

人戲方面，就是出現了一個反派組織破壞正派組織在各地維持的平衡，導致主角們流離失所陷入危機；同時一個帶有舊日創傷的家庭也恰巧分離到正反兩邊，但靠著某種家庭價值帶來的良知而在冥冥中通力合作，一邊推動哥吉拉回歸怪獸王座，一邊藉由犧牲換來了正派的最終勝利。

怪獸的戲碼則是那種1960年代中期以來常見的「昭和哥吉拉」戲碼：外星力量操控怪獸破壞地球，但在哥吉拉和人類的努力下解除了控制，最終擊倒了反派怪獸——但這次基多拉總算從「被操縱的外星怪獸」進步到「主動操縱地球怪獸的外星怪獸」，實在是可喜可賀。

Photo Credit：華納兄弟

這兩種套路固然單純，但也不保證一定能拍好；但值得慶幸的是，《哥吉拉 II 怪獸之王》沒拍壞。雖然有許多沒味道的台詞和笑料，但還不致於到尷尬的程度；雖然有很多情節都是口頭解說加上「就是這麼發生了」，但大致上還算說得過去；雖然沒有太了不起的價值觀，但至少整部看下來也算是有頭有尾。

剩下的空隙塞滿怪獸電影的致敬哏之後，就形成了最中規中矩的票房電影安排，而且更關鍵的是，怪獸對戰從頭到尾毫無冷場，雖然在鏡頭構思上沒有前作的巧勁，只能說是高水準的一般大場面，但確實徹底滿足了觀眾想看特效大場面、怪獸迷想看東寶四大怪獸以好萊塢水準對決的期待。

但也得要到這時候回頭看，才能看出《哥吉拉》當年有多麼獨樹一格。《哥吉拉 II 怪獸之王》片中，總會有哪個角色跳出來強調哥吉拉就是怪獸之王，但真正用畫面而非台詞讓哥吉拉君臨天下的，卻是那部常被嫌悶的前作。

現在再回頭看看《哥吉拉》片中，哥吉拉是怎麼和穆透一前一後讓緊張感逐漸淹沒夏威夷，又或者，看看哥吉拉衝撞金門大橋防線的那一段，是如何從橋上的個人恐懼一步步拉到橋外，來創造出氣力萬鈞的交火場面。《哥吉拉 II 怪獸之王》固然從頭爽快到尾，卻沒能創造出那種一眼就令人難忘的鏡頭，那種真正用視覺將哥吉拉制霸銀幕的畫面。

但那也沒什麼關係。畢竟哥吉拉65年來始終都在變換面貌，有時深刻陰沉，有時詼諧活潑，有過《酷斯拉》那樣的奇妙改版，也有《正宗哥吉拉》那種以為日本人已經沒哏時又冒出的精彩創意。就是這樣持續累積，才讓哥吉拉反覆度過低潮，並在新時代大放異彩。和前作相比，《哥吉拉 II 怪獸之王》固然是變普通了，但它的刺激爽快，又讓整個哥吉拉系列往前邁進了一步。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航