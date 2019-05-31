帥哥總理被「不信任投票」推翻後，奧地利首次任命女性臨時總理

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）日前因奧地利版的「通俄門」事件黯然下台，該國總統昨（30）日任命了新的臨時總理，由69歲的憲法法院院長畢爾萊（Brigitte Bierlein）出任，這是奧地利首次有女性擔任此職位，她將組織臨時內閣，直到9月的國會大選。

奧地利總統府昨（30）日發布聲明，總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）任命新的臨時總理，69歲的畢爾萊被賦予這項任務，過去從未有女性擔任臨時總理，畢爾萊表示，她對這 份工作感到驚訝，但仍毫不猶豫地接受挑戰。

奧地利在2017年的大選中，出身右派的人民黨黨魁庫爾茨勝出，擔任該國總理，不過在今年的5月17日，德國《明鏡周刊》和《南德日報》聯合揭露了一段針孔攝影機的影像，內容是庫爾茨的副總理史特拉赫（Heinz-Christian Strache），於2017年國會大選前在西班牙伊維薩島（Ibiza）一所別墅會見一名俄羅斯籍女子，承諾以政府合約換取該名女子投資支持選戰，引發嘩然。雖然史特拉赫立刻辭職，但仍無法成功止血，奧地利最大在野黨社民黨對庫爾茨提出不信任案，導致他成為奧地利二戰之後，首次因不信任投票下台的總理。

「法官通常不會被 語言所困，但我承認，這次對我來說情況有點不同。」獲得任命後， 畢爾萊於維也納的霍夫堡王宮發表簡短演說。她承諾將竭力贏得該國人民與主要政黨的信任，她指出，她的新政府最重要的任務是平息當前的政治風波，並在各方之間建立互信。

不只身為第一個女性臨時總理，她曾3次打破奧地利性別紀錄

沒有任何政治背景的畢爾萊，現為奧地利憲法法院的院長， 她的任期原本將於明年到期。5月30日，她被總統范德貝倫任命為奧地利臨時總理， 奧地利從未有過臨時或正式的女性總理。

畢爾萊於1949年出生於維也納，她最初想成為一名藝術家或是建築師，不過最後仍依照 她母親的建議，選擇學習法律，並在26歲時通過司法考試、27歲時成為一名檢察官。

在維也納檢察官辦公室服務超過10年後，她被任命為檢察官辦公室的 總檢察長，直接向該國最高法院報告，而這也是奧地利歷史上第一次有女性，獲得如此高的司法位置。

不過，畢爾萊的法律職涯並未僅止於此。2002年，她在當時該國政府（也是右派人民黨把政）的的推薦下，被任命為憲法法院的副院長，也是第一位擔任這一職務的女性。她的任命當時被 反對派批評是政治任命，不過支持者認為， 這將有助於促進該國的性別平等。

畢爾萊在2017年，在庫爾茨聯合政府的任命下成為憲法法院的代理院長，這是她第3次打破紀錄，過去從未有女性擔任此職，並且在去年2月，獲得正式院長的職位。

*Googles name of new Austrian interim-chancellor and former consitutional judge Brigitte Bierlein*



*Realizes the outfit of Austria's constitutional judges is in a league of its own* pic.twitter.com/L2FdV6uY6v — Felix Simon (@_FelixSimon_) May 30, 2019

畢爾萊 從未加入任何政治派系，但因為她職涯上的重大轉折，都是在中間偏右的政府執政時期，因此她的政治觀點也被歸因於中右派。奧地利媒體注意到她與庫爾茨的人民黨、史特拉赫的自由黨有著密切的關係。

不過《BBC》也指出， 畢爾萊 的觀點不總是與這些政黨一致，去年當該國政府通過一項法律，禁止穆斯林女孩在學校戴頭巾是「大有問題」的：「所有的宗教團體都該被平等對待」，她當時表示。

不過作為一個專業的法官， 畢爾萊被視為 能跟意識形態相左的人合作，且是一個奉行原則、公正不偏的人。

她 目前最重要的任務，是組織臨時內閣。

《Euro News》報導，畢爾萊的任命案符合人們 普遍預期，由一位涉政不深的資深公務員出線。總統 范德貝倫說，「 在接下來的幾個月裡，毫無疑問，我們不會看到任何重大而持久的立法動作。 更多的是關於良好有秩序的國家事務管理。」 他 將會在這幾天內正式任命新的內閣人選，目前已經傳出，前總理庫爾茨辦公室一名高級官員夏倫貝格（Alexander Schallenberg）將出線為外交部長，而前最高行政法院院長則將成為新的副總理兼司法部長。

畢爾萊 未婚，沒有小孩，但與一名退休的法官生活在一起。

奧地利的女性地位不低，該國女性自1919年就開始行使投票權（英國 到1928年才取消女性投票的年齡和財產限制） ，不過該國職場上的性別平等仍需改善。根據 經濟合作暨發展組織（OECD）去年調查該成員國中兩性薪資差距最大的國家，在41個國家裡，奧地利表現為倒數11，女性 的收入比男性中位數低15.7%，比冰島和法國（9.9%）表現差，但比芬蘭（16.5%）、英國（16.8%）、日本（24.5%）、韓國（34.6%）來得好。

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核稿編輯：楊之瑜