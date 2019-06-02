烏干達垃圾大戰：製造商與政客施壓，塑膠禁令能否成功？

文：James Propa（原文發佈於2018年6月）

譯：李昀庭（臺北科技大學應用英文系翻譯小組1）

從1974年起，每年的6月5日即被定為「世界環境日」。2018年世界環境日的主題是「塑戰速決」（即為戰勝塑膠汙染）——塑膠汙染對烏干達來說是特別重要的議題，因為在這個國家，人們常常習慣性地隨手將塑膠瓶及塑膠袋扔在街道上。

塑膠廢棄物會堵住排水溝，造成城市淹水，最後流進湖泊及海洋中被魚類誤食，進而危害水中生物及人類的健康。鄉村農田及菜園裡的塑膠廢棄物更會阻礙水和空氣的完整流動，影響農作物生長。

有鑑於國內嚴重的汙染問題，烏干達曾試著下令禁止使用塑膠袋（在此國普遍稱塑膠袋為kaveera），但由於製造商施壓、政客們意見分歧，加上大眾對塑膠汙染缺乏認知，因此，該政策並未完整落實。

2016年，作家巴茲・韋斯瓦（Baz Waiswa）在網站Earth Finds Uganda作出以下評論：

2015年4月間，儘管許多私營企業成員抗議示威，甚至上法庭抗爭，但隸屬國家環境管理局（NEMA）的環境水利部仍祭出禁止進口、生產及使用厚度低於30微米的塑膠袋的政策。 然而，由於受影響的企業及包含內閣在內的其他政府機關對此政策爭論不休，並要求中止禁塑法令，因此，禁塑的實施並不樂觀。這種反覆不定的情況讓民眾感到遲疑，有些商家停止用塑膠袋裝顧客購買的商品；然而，儘管國家環境管理局（NEMA）威脅要採取法律行動，有些商家仍繼續使用塑膠袋。

在2018年的「世界環境日」這天，烏干達總統約韋里・穆塞維尼（Yoweri Museveni）勒令45間塑膠製造廠停止生產塑膠袋，試著再次使禁塑法令得到成效。這次是否成功仍有待觀察。

在烏干達首都坎帕拉（Kampala）——同時也是該國最大的城市，塑膠廢棄物常阻礙廢水流動。為此，坎培拉城市管理局（KCCA）努力地執行改善措施，除了提供街道垃圾桶並更頻繁地回收垃圾外，為了鼓勵民眾做好垃圾回收，當局也和可口可樂公司簽訂協議，提高民眾回收塑膠廢棄物可換得的金額——自每公斤0.05美元調升至每公斤0.13美元。

民眾們對於處理塑膠廢棄物也付出了努力。舉例而言，在2017年，中國環球電視網（CGTN）的非洲分台就紀錄了一群收集塑膠材料、並將回收塑膠變成積木的年輕企業家們。

在2018年的「環境保護日」，環保團體「小手做環保」（Little Hands Go Green）拜訪了烏干達東部的許多學校，向學生宣導使用塑膠袋可能造成的危害。

The best way to drive communication on importance of ridding polythene bags 'kaveera'from our community. @LilGreenHandsUg @nemaug @NFAUG @JosephMasembe1 @Samsemah1 @WanjohiColetta @_AfricanUnion @ESusWatch @Twaweza_NiSisi pic.twitter.com/AGz3Ha4JG0 — Camila Wangoi (@CamilaWangoi) 2018年6月1日

「小手做環保」的執行長也在推特上發文，鼓勵旅客們妥善處理他們的飲料塑膠瓶，並使用了打敗塑膠汙染的主題標籤，推文如下。

You can do the same ...its a habit of travellers to litter along as they travel .Keep your trash and dump when you get to your destination .#BeatPlasticPollution #GogreenUg #Wed2018Ug @nemaug @NFAUG @nwscug @LilGreenHandsUg pic.twitter.com/rto5ICUjCS — UncleSam (@Samsemah1) 2018年6月1日

塑膠製品並不是這個國家唯一的環境問題。其他環境問題包括：維多利亞湖沿岸的大規模採砂作業危害了水中生物的棲息地及繁殖地。這片濕地也是預防水災的集水區。為了確保所有人民享有一個永續且健康的環境，烏干達顯然還有許多工作要做。

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

核稿編輯：翁世航

責任編輯：羅元祺