【插畫】為什麼「吸貓治百病」，吸狗卻會打噴嚏？

汪喵星球

台灣氣候濕悶，狗狗大約三天沒洗澡就會有濃濃的體味，但相較之下，超過一年沒洗澡的貓貓卻沒什麼味道，甚至還能飄著淡淡的奶油香呢？

因為，貓咪是「潛伏型」的狩獵者。為了不讓天敵與獵物發現自己，貓貓天生體味就比較淡，而且會主動保持乾淨，讓自己「隱形」在環境中。而且貓貓的舌頭有倒鉤，可以刷除毛髮上的髒污。

換句話說，如果貓貓不愛洗澡、毛髮糾結或者口臭嚴重，很有可能是健康出問題，要記得盡速請教獸醫喔！

反觀狗狗，因為皮脂分泌較旺盛，本身體味會比較重，而狗狗的舌頭不像貓貓有倒鉤，反而跟人類一樣偏向平滑。所以當狗狗舔舐身體後，不但無法清除髒污，還會把大量的口水留在毛髮上，然後細菌就會滋生，味道自然不好聞了。

同樣的，如果狗狗剛洗完澡也有濃厚的體味，可以留意發出味道的部位，觀察是否有健康問題喔！

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本文經汪喵星球授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航