那些傳說中的「妹神」，通常都不是高富帥

文：姬鹿澄

相信你可能聽過，或是身邊就有一些「強者我朋友」，追女生無往不利，只要想追的女生基本上都能追到，也就是男生口中所謂的「妹神」，面對所謂的女神或是眾多人追求的女生，總是能不卑不亢地跟女生侃侃而談，而且在各種場合，女生都圍繞者找他聊天，很快就跟他打鬧成一團，很容易就讓女生「有感覺」。

當然，你們可能會說，這種男人不外乎是「高、富、帥」，就算沒有三者齊備，至少也有其中兩個條件吧！如果這樣想，接下來也不用再讀下去了，因為事實上，這跟你們想得不一樣。

在我長期以來的觀察，這種把妹界高手總是能贏的關鍵是在「心態」：如果一開始男生就抱持一種你跟我無緣的想法，女生也會自動把你歸類在「朋友」這個分類之中，之後想翻轉就得花很多力氣，換句話說，常有男生覺得自己付出很多心力最後還是一張好人卡的窘境，在這種高手身上是不會出現的，因為這種情場高手，很明白哪些女生是他可以成功追求的對象，懂得尋找自己適合的戰場，才能屢戰屢勝。

如果女生沒有正面回應他追求的訊號，他會選擇不出手，這樣也就沒有敗績，可以維持他漂亮的不敗紀錄。如果女生願意接招，基本上十拿九穩。

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這樣的高手，在跟女生見面三次之內，甚至第一面，就要決定是否追求，還是做普通朋友，而且會很快的讓女生知道自己是想追求她的，反觀有些男生傻傻的做「大仁哥」，認為只要對女生付出，覺得總有一天女生會發現他的好，這樣做法其實會讓女生不知道該怎麼辦，最後選擇慢慢疏遠，最後形同陌路。

這種事情是他們不會犯的錯誤。

許多人認為追求女生的競逐賽中，高富帥就無往不利，但這想法不完全正確，確實對女生而言，身邊越多高富帥，越能凸顯自己的特別，讓別人覺得跟他名字連在一起有加分的效果（當然名聲差的也就敬謝不敏），就跟有些男生喜歡跟很多正妹合照，放在Facebook讓大家仰慕一下的道理差不多。

女生樂意跟高富帥當朋友，自然也代表高富帥的起點比別人高一些，機會自然也會多些，但這些外在條件都只是加分項目，女生更想要的是「感覺」和「懂她的男人」。

越是亮眼的女人，大家越容易只看見她的外表，沒人認真去理解她真實的靈魂，通常都是這女生說啥都好，可以得到很多方便，但是很少有男人真的願意跟他說心裡話，這時候，如果有個男生願意把她當「普通人」去聊天，有時候反而容易引起女生的興趣，而一段時間後，只要談得來，說不定不知不覺就在一起了。

所以，你不一定要多高多富多帥，外型只要能過得了女生眼睛這一關，經濟上不要負債累累又小氣，剩下的就是自信跟懂得聊天了。

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如果經常跟女生聊天，多半都會知道女生喜歡聊啥，目前遇到哪些心事跟難題，我之前遇過一個在外商金融社交圈的男士，他幾句話就聊到我現在遇到的問題，然後熱心提供解決的方向。或許同樣的話題，他之前已經和別人聊過很多次了吧，才能很快講出女生的心裡話，讓你覺得「他懂你」，開始無話不談，很快在女生心中有了地位。

一個男人即使沒有高收入也不是富二代，但一定會有真正的好友跟關係良好的家人，也有著自己喜歡的工作和興趣，女生也會被有夢想、對人生有熱情、有上進心而且有自己故事的男人所吸引，當然，這些都需要包裝跟鋪陳，因為如何包裝自己，運用自己的「交友圈」來追求女生，也是這些「大師」的獨到之處。

所以開頭說的那些妹神，通常都不是高富帥，但是特點都是「很會聊天」、「對自己有自信」、「有自己的特色」並且懂得女人的心，這些心思，高富帥是不會著墨太多的，因為他們多半認為只要炫耀、「Show off」，自然會有女生貼上來。

人在情場之所以少有敗績，心態很重要，不要老是覺得自己不是高富帥就比不上人，甚至跟女生講話都說不好，先學者抱持者不要怕失敗的心理，敢於跨出第一步，更重要的是，這不代表你怎樣的女生都得追到，平時低調，懂得何時出手何時放手，寧可錯殺不可放過，這才是真正的情場高手。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航