透視中國威權體制：很難從外部擊敗，卻經常是由內部崩解

文：吳崑玉

美中貿易戰逐漸演化成「民主 vs. 威權」的「新冷戰」，原因無他，川普政府所提出的「3零2停1允許」，動搖了威權體制生存的基礎，多年來推動經濟體質「國進民退」，正在抓緊中國向威權體制挺進的習政權，根本不可能答應。於是老共反反覆覆，炒作民族主義，想要拖過川普兩年任期，最差拖到六年，寄望「短空長多」，習大大只要比川普氣長，不死就能贏。

「3零2停1允許」，指的是白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）9月7日接受美國消費者新聞與消費頻道（CNBC）的採訪時說的：美國在貿易戰中向中方提出的要求是「零關稅，零非關稅壁壘，零補貼，停止知識產權盜竊，停止被迫轉讓技術，允許美國人自己的公司自己擁有」。

中共政權為什麼無法答應這些看似國際經貿通例的條件？為什麼不趁機徹底調整中國商業體質，而要選擇對抗？核心問題在於威權體制的本質。在人類五千年歷史中，封建與威權體制是古今中外多數常態，民主體制則是近三百年才流行起來的東西，為什麼？因為人類社會最基本的正常運轉條件，就是「秩序」。

「秩序」的表面，是一套法律或「規則」，即使要送錢給貪官才能把事辦成這種「潛規則」，也是規則。而要維持規則，背後就需要「權力」，權力不一定等於武力，但一定得包含武力。即使在民主自由社會，沒有警察武力為後盾，就管不住那些想要偷雞摸狗的行為，秩序也無法維持。

從大歷史來看，當你有錢了，就有人想要搶你、偷你、騙你，因為他在正常遊戲規則中無法贏過你。國家也是一樣，鄰國富而好禮，用打的搶的絕對比學習成長來得快，征伐侵略是一種很本能的強國心態。1500年以來的海洋帝國怎麼建立起來的？葡萄牙、荷蘭、西班牙、英國，那一個不是用打的、搶的起家的？從印度到中國，多少幾百年來形成的商業社群，都毀在武力統治之下？

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當你用征服等強力手段，統治了一個原本不屬於你的社群，你只能用武力威嚇為後盾，迫使新降服的人群接受新的規則，建立新的秩序。從封建到帝制，從收稅到開路，從國內到國際，統治權力運作的根本原理，都是「臣服新規則比對抗新規則的成本較低」。「如果A能叫B去做他原本不願意做的事，便叫作A對B有權力」，權力的運作性定義便在利害相權取其輕的考量下誕生。

換句話說，威權體制的核心價值，就是「秩序」，關鍵手段就是「控制」，KPI是「支配力」，而其背後動機，則是對政權穩定與否的「恐懼」。「秩序」是在統治者的榨取，與民間社會日常運轉中取得平衡的一種狀態。成功的秩序，仰賴一套足以讓大多數人信服的規則，或宗教，在心理上降低抵抗意願，再輔以強力的武力與控制力，隨時能優勢的壓服與消滅異議者。

問題來了，威權統治者通常是少數，那怎麼以少制多呢？答案是「情報」。只要情報準確而迅速，就能快速調度優勢力量，壓制少數。反之，沒有人天生願意被人壓榨，反抗力量一集結就會將威權統治者突襲崩解。羅馬政權一向愛用情報系統偵探反對者，馬略、蘇拉等人，一知有人謀反便大肆殺戮，弄得人心惶惶，卻都得以善終。凱撒一上台就在元老們面前把所有人的情報材料都燒了，結果連最親信的布魯特斯參與謀反都不知道，結果大家都知道了。

東方的封建專制，與西方的統治原理並無二致，皆出於對「秩序」的崇拜，與對「控制」的迷戀。韓非子痛恨「儒以文亂法，俠以武犯禁」，造就了秦始皇的焚書坑儒，以及千年以降各王朝的「陽儒陰法」統治傳統。

朱元璋實施了「路條」制度，把人民像植物一樣種在土地上，連到隔壁村買醬油，都得先向官府請路條。明清帝王的控制能力，達到前所未有的規模與深度。究其根本，還是出於「恐懼」，要不然，有了錦衣衛，何必還搞東廠、西廠、內廠？

但是，「控制」是一件高成本的工作，現在警方跟監一個人，最少得花掉4-8個人力。即使有了海康威視這種高科技工具，還是得有大批幹部監看才能運作。於是，政權為了維穩，必須從民間榨取或控制更多資源，這又會引發更多不滿，於是又需要更強力的控制，如此形成一種「惡性循環」，使愈來愈多社會資源流向「控制」，走向植物化與機械化，而非生產與創造。

換句話說，威權的統治者並不是笨蛋，他比誰都清楚「控制」的成本有多大，他永遠只能將資源用於必要的控制。所以，當一個威權體制的「維穩」經費已大於國防經費，要花大力刪除網路上的名詞，甚至控制到不准人們看宮鬥劇，不准夜總會裡有女陪侍，管制到人們生活的每一個細節，那代表的不是他很威，而是他內心的恐懼，已到了草木皆兵的地步。

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就跟潔僻到強迫症等級一樣，每一點點灰塵就代表一群致命的病毒，令人無法忍受。其實，那只是反映了他內心的恐懼與妄想，也代表著威權體系內，出現愈來愈多他不能控制的現象，甚至上位者無法理解為何無法控制？剛才提過，「秩序」不是一種有固定標準的規格，而是統治者與庶民社會運轉間的一種平衡。

當統治者加強控制，這種平衡就會被打破；而當社會因科技或經濟而改變前進，人們有點錢就開始不愛受人管，平衡也會被打破。當統治者需求與社會的需求背道而馳，擠壓與衝撞便會開始出現，最後不免對決。

所以，威權體制很難從外部擊敗，卻經常是由內部崩解。尤其當威權體制開始瘋狂地加強控制時，也代表社會壓力已經大到接近爆表，只是大家還在摸索，用什麼方式，才能在既有秩序與反抗控制間取得平衡？

以中國傳統政治智慧來看，就是幹掉現任領導者，換個人上台，然後把過去所有罪過都推給前任，如此才能「鬥而不破」，保全組織與政權，或藉政權轉移推動一些變革。就跟國民黨在2000年選輸後，逼李登輝下台；再把連戰逼走，換馬上台；等馬下台，又把所有過錯都推給馬，如出一轍。

五十歲以上的台灣人，不但經歷過威權體制，也親身經歷過威權向民主轉移的過程。就像最近開拍的「國際橋牌社」在演的，那種暗潮洶湧的權力鬥爭，不只是威權體制內派系的縱向鬥爭，還摻雜了威權控制與社會反抗間的擠壓，複雜程度超過當時所有人的想像。而今，對岸也在重演類似的戲碼，不斷增強的控制項目與幅度，反映的其實是統治者內心的恐懼，而不是威權國家的威力。

台灣許多從政者的錯誤，就是把對岸當作鐵板一塊。一方面將抗中、反中、恐中全部包在一起打；另一方面則把民族情感、威權眷戀、經濟需要全部包在一起吹捧，完全沒有看懂威權體制的內在危機，兩者都會讓自己陷入錯誤與麻煩。對岸那個威權體制，個頭很大，但內在很虛，而且正面臨控制力的極限，恐懼指數破錶。

舊的秩序正在崩解，但新的平衡還找不到落點，上與下都苦惱萬分。此時的台灣，小心應對，謹慎行事，不亢不卑，外圓內方，方為上策。 我們需要更深入瞭解威權體系的運作本質，才能找到漏洞與隙縫來應付他，而不是一味的辱罵與否定。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航