立院三讀：酒駕累犯撞死人最重「無期徒刑」，「判死」與否由法官裁量

酒駕事件頻傳，民間促修法加重刑責聲浪不斷，立法院今（31）日三讀通過《刑法》修正條文，對於5年內再犯酒駕者新增了「再犯條款」，並且增加刑度，不過原本政院版本中新增之「酒駕故意殺人可處死刑」規定，則遭到刪除，也讓外界質疑此次修法不夠重，是不是在「打假球」？

立法院今日處理《刑法》中酒駕相關條文，三讀修正通過的條文，在《刑法》第185-3條新增了「再犯條款」，在此之前，朝野皆有共識對酒駕再犯增加刑度，最後通過民進黨團再修正動議版本：曾犯酒駕、毒駕案件被判刑或緩起訴確定者，若是在5年內再犯且致人於死，將可處無期徒刑或5年以上有期徒刑，致重傷者則處3年以上、10年以下有期徒刑。

而此次修法，對於酒駕肇事初犯的罰則未更動，依循現行《刑法》第185條之3規定，有酒駕、毒駕等情況，導致不能安全駕駛者，處2年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以下罰金；若是致人於死者，可處3年以上、10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上、7年以下有期徒刑。

針對酒駕肇事各黨團主張罰則如下，最後以民進黨的版本通過：

初犯致死 初犯致重傷 再犯致死 再犯致重傷 時代力量版本 未提修正 （維持5年以上、12年以下有期徒刑） 未提修正 （維持3年以上、10年以下有期徒刑） 未提修正 （維持無期徒刑或7年以上有期徒刑） 未提修正 （維持5年以上、12年以下有期徒刑） 國民黨版本 無期徒刑或7年以上有期徒刑 5年以上、12年以下有期徒刑 可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑 民進黨版本 未提修正 （維持5年以上、12年以下有期徒刑） 未提修正 （維持3年以上、10年以下有期徒刑） 無期徒刑或5年以上有期徒刑 3年以上、10年以下有期徒刑

酒駕等同殺人未直接入法、交由法官裁定

政院版本原新增，若故意酒駕致死、致重傷，可比照《刑法》殺人罪或傷害罪，意即酒駕故意殺人，最重可比照殺人罪判死刑，但民進黨團修動議將此部分予以刪除。

針對未將死刑納入酒駕相關條文，民進黨團認為此規定並無必要，因為若能證明行為人有「故意」，本就可回歸《刑法》規定依殺人罪論處，無需另訂條文，因此於黨團版中刪去此規定。因為《刑法》271條已有規定，「殺人者」處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；而在「傷害罪」部分，也有如致人受重傷，處5年以上、12年以下有期徒刑，如又在《刑法》185-3條增加死刑的規定，會有同一行為卻適用不同法條的問題。

立委怎麼看修法結果？

對於民進黨團所提修正條文，國民黨立委仍大表不滿。

《風傳媒》報導，國民黨立委吳志揚在院會發言直指，民進黨團修正動議僅在「累犯」有加重刑責，「還捨不得判死刑」，僅回歸一般殺人罪、重傷罪。

吳志揚也質疑，今天修法條文屬於「公共危險罪」，是有人隨時會被撞死、重傷的恐懼，當然要加重刑責，殺人有時屬於兩人恩怨情仇，但酒駕致死是「無冤無仇」，宛如不定時炸彈、恐怖份子、隨機殺人，難道此時還要討論是否故意、過失嗎？國民黨提案才是真正「酒駕零容忍」。

不過，民進黨立委周春米則表示，這次修法已將最重本刑，從原本的最重15年，提高到無期徒刑，相當於殺人罪的次重刑度。另外這次通過的條文，對於累犯的定義，不將前次酒駕致死或重傷列入裁奪標準，也就是不管第一次酒駕有沒有致死或重傷，只要有被測出酒駕的前例，5年內再犯釀死或重傷就會加重刑度。

周春米也指出，修法所新增的立法說明也提到，倘綜合一切情狀，足以證明酒駕肇事者對於其行為造成死亡、重傷或傷害之結果，有「直接故意或間接故意」之情形，即應依「殺人罪」或「傷害罪」論斷，也就是回歸到原本《刑法》271條的規範，並交由法官裁奪。

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核稿編輯：楊之瑜