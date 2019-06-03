同性婚姻和異性婚姻在法律上有哪些差別？

2019年5月17日三讀通過《司法院釋字第748號解釋施行法》（下稱「748施行法」），並訂於同年5月24日正式實施，宣告我國成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家。

而伴隨著結婚，雙方當事人勢必會因此產生一定的婚姻效力，而這在同性婚姻及異性婚姻上又有哪些差別呢？就讓我們來看看吧！

民法婚姻會產生哪些效力？衍生哪些權益？

首先，讓我們從民法婚姻，也就是異性婚姻會產生哪些效力、衍生哪些權益開始談起。根據民法親屬篇第二章第三節規定的婚姻的普通效力、及其他章節的規定，大致可以區分出以下幾種：

一、夫妻的稱姓

根據民法第1000條規定，夫妻在婚後各保有其本姓，但也可以書面約定並登記冠配偶姓氏。

民國87年修法前的條文原為：「妻以其本姓冠以夫姓，贅夫以其本姓冠以妻姓。但當事人另有訂定者，不在此限。」但在87年修法時，立法者認為本條規範違反男女平等原則，且在戶籍登記、使用資格證明等均徒增麻煩，因此修正成雙方各自保有其本姓。

二、同居義務

根據民法第1001條，夫妻雙方除非有正當理由不能同居，否則互負同居之義務。

這邊的「正當理由」究竟有哪些呢？其實實務上也沒有一個定見，但曾有判例見解認為，像是：不堪他方親屬虐待（18年上字第2641號判例）、夫納妾（23年上字第1061號判例）、就業需求（從釋字第452號解釋推論）等原因，可以作為這邊的「正當理由」；但同時也有判例提到：像是一方缺乏常識（29渝上字916號判例）、妻將自己的特有財產帶回母家（33上字6344號判例）、一方矢志為僧尼（院字第1878號解釋）不是這邊的「正當理由」。

在此要提醒大家，是不是「正當理由」會隨著時間的推移而有變化，因此現在究竟哪些事由才是「正當理由」，仍然需要個案加以認定。

再者，基於前面提到的夫妻互負同居義務的規定，在民法第1002條就有針對夫妻之住所加以規範，由雙方透過協議的方式決定、或在協議不成時聲請法院裁定。

本條在修法前原文為：「妻以夫之住所為住所，贅夫以妻之住所為住所。但約定夫以妻之住所為住所，或妻以贅夫之住所為住所者，從其約定。」但在釋字第452號解釋中認為，民法這樣的規定違反平等權、且不符合比例原則，因此修正為現在的的樣子。

三、夫妻互為代理

根據民法第1003條規定，夫妻在「日常家務」方面互為代理。

四、家庭生活費用分擔

根據民法第1003條之1的規定，夫妻依各自的經濟能力，家事勞動或其他情事，比例分擔家庭生活費用。同時，夫妻也就家庭生活費用所生的債務負連帶責任。

五、夫妻財產制關係

基於夫妻因結婚而生共同生活關係，在如何處理雙方財產的問題上，民法也設有相應的規範。而目前民法總共有「法定財產制」、「共同財產制」、「分別財產制」三種財產制規定，詳細的差異大家可以參考法操在〈當生離時：從三種夫妻財產分配制看同性伴侶在法律上的權益空白〉一文中的說明。

六、扶養義務

基於民法第1116條之1的規定，夫妻互相負有扶養的義務。

但在此需要特別注意的是，本條只有提到照顧對方的義務，至於要不要扶養「對方父母」，民法第1114條第2款僅規定：夫妻之一方與他方之父母同居者，其相互間互負扶養的義務。因此在法律上，如果沒有與對方父母同居就不用對對方父母負擔扶養義務。

七、子女婚生推定

根據民法第1063條，妻在婚姻關係存續中受胎者，會推定其所生的子女為婚生子女，本條文同時也是推定生父的條文。

八、配偶是法定繼承人

根據民法第1138條及繼承編的規定，配偶在他方死後為法定繼承人。至於詳細的遺產分配方式，請參考法操〈關於「遺產」，到底誰說了算？〉一文。

九、姻親規定

根據民法第969條規定：「稱姻親者，謂血親之配偶、配偶之血親及配偶之血親之配偶。」因此，在男女雙方結婚以後，會與對方一定範圍內的親屬成立姻親關係。

十、關於夫妻共同收養

除了上述的內容以外，還有一個雖然並非婚姻效力，但也與婚姻制度息息相關的「收養」問題：

根據民法第1074條的規定，夫妻如果想要收養子女，就應該要「共同收養」。但在收養他方子女、或一方不能為意思表示或生死不明超過三年則例外可以單獨收養。

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同性婚姻和民法婚姻的不同點在哪裡？

由於在立法當時，為了同時顧及釋字第748號解釋中闡明的「平等保障」原則，以及公投要求訂立專法的意旨，立法者在立法時選擇以「準用[註]」的方式處理。也因為大量準用的關係，僅在一些地方與民法婚姻規範不同。

一、雙方稱姓沒有規定

關於雙方當事人稱姓問題，748施行法並沒有規定。

二、雙方互負同居義務

這邊有關同居義務規範在748施行法第11條、有關住所的選擇規範在同法第12條，這邊與民法規定相同。

三、雙方在日常家務互為代理

根據748施行法第13條規定，雙方在日常家務互為代理，此與民法規定相同。

四、家庭生活費用依能力分擔

根據748施行法第14條規定，雙方就家庭生活費用各自依其經濟分擔、就家庭生活費用所生債務負連帶責任，此與民法規定相同。

五、財產制關係準用民法

根據748施行法第15條，有關財產制的規定準用民法夫妻財產制一節的規定，與民法婚姻相同。

六、雙方互負扶養義務

根據748施行法第22條規定，雙方互負扶養義務。

至於是否扶養對方父母，由於748施行法並沒有特別規定必須要回歸民法規定，透過民法第1114條第4款「家長家屬間互負扶養義務」的規定處理。

七、沒有規定子女婚生推定

由於立法者認為理論上同性婚姻雙方當事人不會有婚生子女，因此並無規定。

八、互為法定繼承人

根據748施行法第23條規定：「第一項：第二條關係雙方當事人有相互繼承之權利，互為法定繼承人，準用民法繼承編關於繼承人之規定。第二項：民法繼承編關於配偶之規定，於第二條關係雙方當事人準用之。」因此在同性婚姻的場合，雙方當事人為對方之法定繼承人，且權利義務與民法婚姻中的「配偶」相同。

九、沒有姻親規定適用

748施行法並沒有準用民法姻親的規定，而在草案階段的立法說明中，也言明沒有適用姻親規定。因此從這樣的狀況看來，在同性婚姻的場合，立法者似乎有意讓當事人一方不會與他方的親屬成立姻親關係，而這會影響未來禁婚親規定的適用問題。

十、關於雙方共同收養

在748施行法中，除了第20條規定收養他方「親生子女」的時候，準用民法收養規定以外，並沒有其他準用民法收養規定的條款；且在同法第24條的概括性準用規定中，也沒有包括收養的規定。因此解釋上來說似乎不允許同性婚姻當事人雙方共同收養子女，以及收養對方的養子女，而僅開放繼親收養對方「親生子女」，以及不用結婚也可以做到的單獨收養。

根據上面的內容，我們幫大家整理了以下的表格讓大家參考：

民法婚姻 同性婚姻 稱姓 原則各自保留本姓 例外得約定冠一方姓氏 沒有規定 同居義務 有 有 日常家務互為代理 有 有 家庭生活費用分擔 各依能力分擔、家庭生活費用所生債務連帶負責 各依能力分擔、家庭生活費用所生債務連帶負責 財產制關係 包括「法定財產制」、「共同財產制」、「分別財產制」三種 準用民法，包括「法定財產制」、「共同財產制」、「分別財產制」三種 扶養義務 有 另依照民法1114條2款有扶養同居之他方父母之義務 有 另可能依照民法1114條4款而有扶養同居之他方父母義務 子女婚生推定 有 沒有 是不是當然繼承人 是 是 姻親規定 有 沒有準用 收養子女 應共同收養 例外在收養他方子女、或一方不能為意思表示或生死不明滿3年時，得單獨收養 僅明文容許收養他方「親生子女」的繼親收養，至於單獨收養則未限制，但仍應符合相關收養要件

註

「準用」指的是立法者關於A事項，已在法律上有明文規定，因此在規範與A事項有相類似之處的B事項時，為避免法條文字重覆或太過繁複，就用「準用」的規定形式，做與A事項相同方式的處理。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航