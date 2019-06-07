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端午節學英文：從水煮粽葉到包餡料，這些包粽子的步驟怎麼說？
我們想讓你知道的是
今天希平方要跟大家分享包粽子的英文步驟，歡迎大家跟外國朋友分享粽子的好滋味！
好吃的粽子人人都愛，在這個特別的日子裡如果可以自己包起粽子、跟你的外國朋友們一起同歡，更能讓他們感受到過節的氣氛！今天希平方要跟大家分享包粽子的英文步驟，歡迎大家跟外國朋友分享粽子的好滋味！
第一部曲：水煮、浸泡、清洗、瀝乾
- boil 水煮
粽葉剛買回來的話可能是乾巴巴的狀態，這時候就要把粽葉拿去煮滾，好讓它再次吸飽水分，那「煮滾」這個動作就是boil。所以你可能會這樣叮嚀：
Remember to boil the leaves and set them aside for later use.（記得要將葉子煮滾，並且把它們放在旁邊等一下使用。）
- soak 泡
許多備料都需要經過浸泡的程序，而浸泡在英文裡就是用soak這個字。例如：
Would you soak the mushrooms for me please?（可以請你幫我把香菇泡一泡嗎？）
那如果還要更清楚地表達水位要超過表面，讓食材完全在水位底下的話，可以用submerge「覆蓋、淹沒」這個字喔！
Submerge the leaves in water. You can put something heavy on top of the leaves to let them sink.（把水加到能覆蓋葉子的程度。你可以在葉子上面放重物來讓它們沉下去。）
- rinse 清洗
不管是粽葉還是糯米，在真正可以料理之前都要清洗過一遍，那wash這個字十分常使用，除了這個字以外，可以試試看用rinse「沖洗」喔。
Rinse the rice with running water until the water is clear.（用流動的水來洗米，直到水呈清澈狀。）
- drain 瀝乾
清洗完之後我們需要把葉子或是食材瀝乾，以去除多餘水分，這時候就要用drain這個字。
After rinsing the leaves, you need to drain them.（在清洗完葉子之後，你需要將它們瀝乾。）
第二部曲：醃泡、翻炒
- marinate 醃泡
為了要讓肉能入味，最好前一天就把肉醃泡在滷汁裡，而這個動作就叫做marinate。
Don’t forget to marinate the pork for at least 24 hours.（別忘了要將肉醃泡至少24小時。）
- stir-fry 翻炒
在開始包粽子之前，要把食材都炒一炒，而「翻炒」就是stir-fry喔。
You can use any kind of oil when you stir-fry.（你在翻炒的時候，可以使用任何一種油。）
第三部曲：裹、綁
- wrap 裹
終於到了「包」的步驟啦！而「包、裹」這個動作就是wrap。
Use the leaves to wrap the filling.（用粽葉將餡料包起來。）
- tie 綁
你沒看錯，tie除了原本認識的「領帶」意思以外，它當作動詞的時候可以指「綁、繫」。
If you tie your zongzi loosely, the filling might fall out when cooked.（如果你將粽子綁得太鬆，餡料可能會在煮的過程中掉出來。）
第四部曲：蒸
- steam 蒸
幾乎算是最後一個步驟了，只要把粽子拿去「蒸」steam，接下來就可以拿起碗筷填飽肚子囉！
I was thinking about steaming some zongzi for lunch.（我在考慮蒸一些粽子當午餐吃。）
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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【端午節學英文】包粽子的英文怎麼說？〉為題發表
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航