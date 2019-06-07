端午節學英文：從水煮粽葉到包餡料，這些包粽子的步驟怎麼說？

好吃的粽子人人都愛，在這個特別的日子裡如果可以自己包起粽子、跟你的外國朋友們一起同歡，更能讓他們感受到過節的氣氛！今天希平方要跟大家分享包粽子的英文步驟，歡迎大家跟外國朋友分享粽子的好滋味！

第一部曲：水煮、浸泡、清洗、瀝乾

boil 水煮

粽葉剛買回來的話可能是乾巴巴的狀態，這時候就要把粽葉拿去煮滾，好讓它再次吸飽水分，那「煮滾」這個動作就是boil。所以你可能會這樣叮嚀：

Remember to boil the leaves and set them aside for later use.（記得要將葉子煮滾，並且把它們放在旁邊等一下使用。）

soak 泡

許多備料都需要經過浸泡的程序，而浸泡在英文裡就是用soak這個字。例如：

Would you soak the mushrooms for me please?（可以請你幫我把香菇泡一泡嗎？）

那如果還要更清楚地表達水位要超過表面，讓食材完全在水位底下的話，可以用submerge「覆蓋、淹沒」這個字喔！

Submerge the leaves in water. You can put something heavy on top of the leaves to let them sink.（把水加到能覆蓋葉子的程度。你可以在葉子上面放重物來讓它們沉下去。）

rinse 清洗

不管是粽葉還是糯米，在真正可以料理之前都要清洗過一遍，那wash這個字十分常使用，除了這個字以外，可以試試看用rinse「沖洗」喔。

Rinse the rice with running water until the water is clear.（用流動的水來洗米，直到水呈清澈狀。）

drain 瀝乾

清洗完之後我們需要把葉子或是食材瀝乾，以去除多餘水分，這時候就要用drain這個字。

After rinsing the leaves, you need to drain them.（在清洗完葉子之後，你需要將它們瀝乾。）

第二部曲：醃泡、翻炒

marinate 醃泡

為了要讓肉能入味，最好前一天就把肉醃泡在滷汁裡，而這個動作就叫做marinate。

Don’t forget to marinate the pork for at least 24 hours.（別忘了要將肉醃泡至少24小時。）

stir-fry 翻炒

在開始包粽子之前，要把食材都炒一炒，而「翻炒」就是stir-fry喔。

You can use any kind of oil when you stir-fry.（你在翻炒的時候，可以使用任何一種油。）

第三部曲：裹、綁

wrap 裹

終於到了「包」的步驟啦！而「包、裹」這個動作就是wrap。

Use the leaves to wrap the filling.（用粽葉將餡料包起來。）

tie 綁

你沒看錯，tie除了原本認識的「領帶」意思以外，它當作動詞的時候可以指「綁、繫」。

If you tie your zongzi loosely, the filling might fall out when cooked.（如果你將粽子綁得太鬆，餡料可能會在煮的過程中掉出來。）

第四部曲：蒸

steam 蒸

幾乎算是最後一個步驟了，只要把粽子拿去「蒸」steam，接下來就可以拿起碗筷填飽肚子囉！

I was thinking about steaming some zongzi for lunch.（我在考慮蒸一些粽子當午餐吃。）

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【端午節學英文】包粽子的英文怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航