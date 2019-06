端午節學英文：從水煮粽葉到包餡料，這些包粽子的步驟怎麼說？

好吃的粽子人人都愛,在這個特別的日子裡如果可以自己包起粽子、跟你的外國朋友們一起同歡,更能讓他們感受到過節的氣氛!今天希平方要跟大家分享包粽子的英文步驟,歡迎大家跟外國朋友分享粽子的好滋味!

第一部曲:水煮、浸泡、清洗、瀝乾

boil 水煮

粽葉剛買回來的話可能是乾巴巴的狀態,這時候就要把粽葉拿去煮滾,好讓它再次吸飽水分,那「煮滾」這個動作就是boil。所以你可能會這樣叮嚀:

Remember to boil the leaves and set them aside for later use.(記得要將葉子煮滾,並且把它們放在旁邊等一下使用。)

soak 泡

許多備料都需要經過浸泡的程序,而浸泡在英文裡就是用soak這個字。例如:

Would you soak the mushrooms for me please?(可以請你幫我把香菇泡一泡嗎?)

那如果還要更清楚地表達水位要超過表面,讓食材完全在水位底下的話,可以用submerge「覆蓋、淹沒」這個字喔!

Submerge the leaves in water. You can put something heavy on top of the leaves to let them sink.(把水加到能覆蓋葉子的程度。你可以在葉子上面放重物來讓它們沉下去。)

rinse 清洗

不管是粽葉還是糯米,在真正可以料理之前都要清洗過一遍,那wash這個字十分常使用,除了這個字以外,可以試試看用rinse「沖洗」喔。

Rinse the rice with running water until the water is clear.(用流動的水來洗米,直到水呈清澈狀。)

drain 瀝乾

清洗完之後我們需要把葉子或是食材瀝乾,以去除多餘水分,這時候就要用drain這個字。

After rinsing the leaves, you need to drain them.(在清洗完葉子之後,你需要將它們瀝乾。)

第二部曲:醃泡、翻炒

marinate 醃泡

為了要讓肉能入味,最好前一天就把肉醃泡在滷汁裡,而這個動作就叫做marinate。

Don’t forget to marinate the pork for at least 24 hours.(別忘了要將肉醃泡至少24小時。)

stir-fry 翻炒

在開始包粽子之前,要把食材都炒一炒,而「翻炒」就是stir-fry喔。

You can use any kind of oil when you stir-fry.(你在翻炒的時候,可以使用任何一種油。)

第三部曲:裹、綁

wrap 裹

終於到了「包」的步驟啦!而「包、裹」這個動作就是wrap。

Use the leaves to wrap the filling.(用粽葉將餡料包起來。)

tie 綁

你沒看錯,tie除了原本認識的「領帶」意思以外,它當作動詞的時候可以指「綁、繫」。

If you tie your zongzi loosely, the filling might fall out when cooked.(如果你將粽子綁得太鬆,餡料可能會在煮的過程中掉出來。)

第四部曲:蒸

steam 蒸

幾乎算是最後一個步驟了,只要把粽子拿去「蒸」steam,接下來就可以拿起碗筷填飽肚子囉!

I was thinking about steaming some zongzi for lunch.(我在考慮蒸一些粽子當午餐吃。)

