2019/06/03, 人文

埔里森林逐燈祭：50天內從企劃到執行，吹響了未來地方創生的號角

埔里森林逐燈祭：50天內從企劃到執行，吹響了未來地方創生的號角
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「投入200位志工、創造2500人的參與、設置2050盞紙燈、網路40000人關注」，這樣的祭典活動很難想像是從0元發起，更難想像是在50天內完成企劃、募款與執行。在地青年團隊打了漂亮的一場仗，為埔里未來推動地方創生的行動吹響號角。

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文：梁鎧麟（國立暨南國際大學社會政策與社會工作學系專案助理教授）、陳巨凱（南投縣導覽解說協會理事長、順騎自然有限公司負責人）、謝顯林（巷弄文旅有限公司負責人）、黃世豐（紙農書院創辦人）、許惠雯（Feeling18巧克力工房公關經理）、尤傑（國立暨南國際大學秘書室專員）、劉明浩（國立暨南國際大學通識教育中心專案助理教授）等人共同創作

「50天的籌劃、11人發想、29人策劃、200名志工執行、2500位鎮民參與、設置2050盞紙燈、網路40000人關注」，這是2019年2月16日甫結束的「埔里森林逐燈祭」的幾個關鍵數字，由一群不到40歲青年所組成的團隊，在短短的時間內，創造一場令人驚豔的祭典活動。

近年「地方創生」議題討論頗為熱烈，行政院也正式宣告2019年為台灣地方創生元年，面對農村地區的人口老化、青年人口外移，在地公所如何連結地方組織、帶動在地民眾參與，共同尋找重振地方發展的策略，並進而創造農村地區的人口回流，已成為各個鄉鎮必需思考的重要課題。位在台灣地理中心的南投縣埔里鎮，在1999年921大地震發生時，還有87526人，直至2018年底，人口已剩下80276人，高齡人口比例更高達16.69%，是典型面臨人口外流與快速老化的鄉鎮，也是亟須透過地方創生策略進行振興的鄉鎮。

燈會1

2018年12月25日就任的埔里鎮長廖志城，在競選期間就意識到埔里人口結構變化的狀況，在其競選政見中率先提出連結暨南大學與在地社群，成立「埔里地方創生推動委員會」，也希望能建立埔里在地的祭典活動，重新找回民眾對於台灣之心的土地認同感。

廖志城鎮長在順利當選後，也立即拜會暨大，並拋出共組地方創生推動委員會的想法，獲得暨大蘇玉龍校長的支持，隨即在暨大江大樹副校長的協助主導之下，迅速連結在地社群，共同組成埔里地方創生推動委員會，並依照埔里在地關注的議題，分為：產業振興組、生態見學組、藝文創生組、城鄉再造組、福祉互助組、行銷設計組等六個組別，共同規劃埔里未來的地方創生議題與願景。

雖然在大學與地方政府的協力之下，在地社群之間的連結已經迅速到位，但如何透過祭典活動快速凝聚鎮民對於土地的認同感，為將來共同參與各項地方創生議題打下基礎，就成為廖志城鎮長團隊的首要考驗。鎮長認為元宵燈會是在地民眾引領期盼的年度活動，但過去的元宵活動流於形式，缺乏在地認同元素，需要加以翻轉，才能達到凝聚埔里居民認同的目標。鑑於新鎮長對於城鎮願景的想像，於是展開了「埔里森林逐燈祭」一連串祭典活動的驚奇之旅。

燈會2
Photo Credit: 本文作者群提供
地理中心碑敲鐘祈福區
一、團隊形成：公所授權，充分展現在地青年力

「埔里森林逐燈祭」可以說是埔里鎮公所新行政團隊上任後的起手式，也被鎮長定義為重新帶領地方振興的重要活動。鎮長上任後隨即拋出想法，希望在地青年團隊一同集思廣益，一起舉辦一場不一樣的燈會，由於鎮長在競選過程中與在地青年充分溝通對話，許多政見白皮書也採用在地青年所提出的建言，彼此之間已有充分的信任關係。因此，當鎮長提到希望能夠轉變過去的元宵活動時，也喚起在地青年希望這塊土地能夠有所進步的意識，開始籌組團隊、進行活動策畫。

此次祭典的執行團隊由一群40歲以下的年輕人組成。由具有豐富舉辦活動經驗的陳巨凱總召，負責統籌活動的辦理；另外還包括負責活動公關的許惠雯（返鄉青年）、負責計畫撰寫申請資源的梁鎧麟（留鄉青年）、負責活動軟體視覺設計的謝顯林（留鄉創業青年）、負責活動硬體視覺設計的尤傑（返鄉青年）。這5人所組成的核心團隊，肩負著整體活動的資源籌措、活動規劃設計，以及與公部門溝通、協調等工作。

此核心團隊的成員，除了展現在地青年產業與公所積極的建立夥伴合作關係外（陳巨凱、許惠雯、謝顯林三人為產業界人士），也能夠看見大學與地方協力治理的夥伴關係（梁鎧麟、尤傑任職於暨大）。由五個核心成員的團隊與公所共同發起，向外擴散到含括11人的發想團隊，再進而組成29人的執行團隊，整個團隊的唯一特點就是「年輕」。

燈會3
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執行團隊籌備會議

逐燈祭自2018年12月27日發想，到2019年2月16日舉辦，僅有短短50天的時間。這段期間執行團隊的工作包括：構思活動計畫撰寫、組織分工、募款、招募志工、活動前期佈置、現場執行等等，過程中還必須要媒合許多不同的在地團體。但此活動最後之所以能夠成功舉辦，究其關鍵原因在於「公所充分授權，並適時給予支援協助」。從活動名稱、活動視覺、相關設計，乃至於到由公所發布的新聞稿，公所團隊從頭到尾都沒有修改過任何部分，從中可以得知鎮長充分開創舞台讓青年團隊發揮。另外，或許也是因為視覺設計完全迥異於公所過去的宣傳品，此次逐燈祭也吸引了許多年輕父母前來參與。

此外，執行團隊需要任何行政資源的協助時，公所團隊也在第一時間伸出援手。活動總召陳巨凱常戲稱民政課長為「五分鐘課長」，因為需要公所發公文時，課長五分鐘內就完成了，這也顯見鎮公所給予活動執行團隊的行政支援。廖志城鎮長也表示，這次由年輕人主導的燈祭活動，他希望公所退居第二線來協助，充分擔任後援的角色就好。希望藉由這次活動的機會，讓相關課室的主管與承辦看看在地年輕人的衝勁，而鎮長也發現在這樣的合作模式下，公所的相關人員也被帶動起來，積極配合活動的後勤支援事務，燃燒了公務員想為地方做點事情的心。

綜觀前述過程，鎮公所在此次的活動過程中扮演二線支援的角色，鎮長的主要目的是希望藉由外部的力量，來感染內部的公務人員。由於在此之前，鎮公所較少有和在地社群共同合作的經驗，廖鎮長也希望讓年輕有衝勁的青年團隊來帶動、改變公務人員的思考與執行模式，進而提升公所內部的士氣，而這樣的操作模式也確實產生了一些效果。

二、價值形塑：喚醒認同，在地元素形塑活動價值

埔里虎頭山的山頂是全台灣的中心點，也是過去1925年能高社的所在地，更是埔里人晨間黃昏運動的好去處，而在埔里的孩子更視台灣地理中心為成長過程中一定要去的地點，以旅遊目的地意象來說，全台灣的中心就在埔里，如果我們可以將每年一度的埔里燈會活動放在虎頭山中心碑，透過「創意提燈」、「森林面具」、「敲鐘。心」、「森林管樂」以及「森林市集」等意象來詮釋「埔里森林逐燈祭」將是小鎮慶典的一大特色。

活動計畫書中的這段文字，描述著台灣地理中心碑對於埔里人的意義，也是此次選擇活動場地的主要考量，希望在埔里人心中最重要的地標舉辦活動，重新喚回對於自己生活土地的熱愛。從民眾過往的生活經驗出發，重新加以詮釋，塑造富有在地意涵的價值觀念，希望能引發民眾參與活動的熱忱、擴散居民相互間的情誼，讓此次的逐燈祭喚起人們熱愛鄉土的意識，正是執行團隊想要傳達的活動價值以及主要目的。

造紙是埔里過去重要的在地產業，把「紙」這個元素納入活動中，也是讓在地人能夠快速建立認同感的重要關鍵。現場以豐富多樣的紙工藝品作為裝飾，搭配燈光的效果，不僅為夜裡增添些許迷離的氛圍，也讓民眾感受到藝術的可親近性，以及在地文化的深厚涵養。而這次逐燈祭展出的作品則是由紙農書院小滿居染織工坊共同操刀，以埔里的農廢棄物結合紙元素，創造出本次活動的主要展示品，更加貼近民眾對於這塊土地的記憶。

民眾是否能藉著參與活動，形塑出在地的記憶與認同感，是一個活動能否發揮出不僅止於「活動」的關鍵所在。深具在地價值的活動不僅能喚起參與者屬於在地生活的記憶，也能夠進一步誘發參與者往後持續關注在地議題與行動的可能性。除了活動的主題價值外，融入當地元素也是一個活動能否吸引民眾參與的關鍵。此次的逐燈祭充分發揮了前述的兩項要素，這也是此次活動能夠在短時間內號召2500人參與，吸引超過40000人關注的重要原因。

三、資源匯聚：從無到有，在地產業的協力合作

「0元經費，傻勁發動」是本屆逐燈祭最典型的寫照，當鎮長跟在地青年團隊說要辦這個活動時，公所礙於前任鎮長已經將今年度預算編列完畢，並沒有多餘的預算可以使用，也就是鎮長想辦活動但是完全沒有經費；加上距離元宵又只剩下50天的時間，大概不會有任何一個團隊願意籌辦這樣的活動。但是協助發想的在地青年們在討論過程中，大家都認為「這是個難得的機會」；也就因為這一句話，原本擔任諮詢角色的青年們迅速組成執行團隊，便始用最短的時間著手規劃活動。

在這個從無到有的籌辦過程中，最困難的部分莫過於尋求資源。執行團隊在活動企劃完畢後，提出的預算總共需要140萬元，由於鎮公所本身無法提供經費，團隊成員們首先分頭確認手邊能夠連結與運用的資源，其中最主要的經費來源有兩個：由鎮長向中央部會提出計畫申請經費，以及執行團隊成員現有的計畫資源。團隊成員們不斷想方設法、尋找資源，在短短幾天的時間內，便確認能夠運用的經費已達到100萬元，這也讓執行團隊感到相當振奮，代表距離活動執行的目標預算不遠了。鎮長也認為籌款的進度只差臨門一腳便能成功，於是提議由他來號召在地產業的業者，希望大家能共同支持這個有意義的活動。

果真在元旦假期後的開工首日，鎮長委請大埔里觀光發展協會的廖嘉展理事長舉行募款餐會，當天有十多家在地的產業業者響應參與，由執行團隊向與會的業者進行簡報，也獲得許多在地業者的熱烈捐款支持，從小額的3000元到10萬元不等，不分金額大小，大家一同共襄盛舉。在鎮長的號召之下，執行團隊順利募集到活動所需的經費，也讓活動的舉行無後顧之憂。

究其能夠成功募集所需經費的關鍵之處，在於活動的價值形塑讓業者感受到別具意義；加上由鎮長親自出面號召，讓眾人對於執行團隊以及活動的內容更有信任感。這些都是讓在地業者願意共同響應的重要因素。

燈會8
Photo Credit: 本文作者群提供
逐燈祭現場佈置
四、結語：五十日奇蹟

「投入200位志工、創造2500人的參與、設置2050盞紙燈、網路40000人關注」，這樣的祭典活動很難想像是從0元發起，更難想像是在50天內完成企劃、募款與執行。在地青年團隊打了漂亮的一場仗，為埔里未來推動地方創生的行動吹響號角，新任鎮長的全力支持，也為青年團隊創造了前所未有的舞台，一場公所0預算的活動，埔里辦到了。由地方行政首長帶領在地青年團隊募集人力、物力、財力，這是埔里地方自治史上的頭一遭，也可能是台灣鄉鎮地方自治史首開先例的行動。

在日劇「拿破崙之村」中，主角將美麗的和紙與村內的祭典結合，開啟了一連串的行動。埔里小鎮在推動地方創生行動之際，也希望能以燈祭作為起點，藉由活動讓埔里的民眾與在地社群活絡起來，重新喚起在地民眾對於台灣地理中心及造紙產業的記憶。最終，這場活動不僅受到網路上40000人的關注，也引起日本鹿兒島縣出水市商工會的注意，並在他們到埔里參訪的行程中，邀請本次活動總召陳巨凱前往分享，建立了明年逐燈祭走向國際化的可能性。

活動結束後，廖志城鎮長跟200位志工說：「埔里有你們真好！」這次的活動也讓我們見證到埔里未來地方創生行動的可行性！

本文經新作坊授權刊載，原文合併發表於此

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航

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