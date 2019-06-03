埔里森林逐燈祭：50天內從企劃到執行，吹響了未來地方創生的號角

文：梁鎧麟（國立暨南國際大學社會政策與社會工作學系專案助理教授）、陳巨凱（南投縣導覽解說協會理事長、順騎自然有限公司負責人）、謝顯林（巷弄文旅有限公司負責人）、黃世豐（紙農書院創辦人）、許惠雯（Feeling18巧克力工房公關經理）、尤傑（國立暨南國際大學秘書室專員）、劉明浩（國立暨南國際大學通識教育中心專案助理教授）等人共同創作

「50天的籌劃、11人發想、29人策劃、200名志工執行、2500位鎮民參與、設置2050盞紙燈、網路40000人關注」，這是2019年2月16日甫結束的「埔里森林逐燈祭」的幾個關鍵數字，由一群不到40歲青年所組成的團隊，在短短的時間內，創造一場令人驚豔的祭典活動。

近年「地方創生」議題討論頗為熱烈，行政院也正式宣告2019年為台灣地方創生元年，面對農村地區的人口老化、青年人口外移，在地公所如何連結地方組織、帶動在地民眾參與，共同尋找重振地方發展的策略，並進而創造農村地區的人口回流，已成為各個鄉鎮必需思考的重要課題。位在台灣地理中心的南投縣埔里鎮，在1999年921大地震發生時，還有87526人，直至2018年底，人口已剩下80276人，高齡人口比例更高達16.69%，是典型面臨人口外流與快速老化的鄉鎮，也是亟須透過地方創生策略進行振興的鄉鎮。

2018年12月25日就任的埔里鎮長廖志城，在競選期間就意識到埔里人口結構變化的狀況，在其競選政見中率先提出連結暨南大學與在地社群，成立「埔里地方創生推動委員會」，也希望能建立埔里在地的祭典活動，重新找回民眾對於台灣之心的土地認同感。

廖志城鎮長在順利當選後，也立即拜會暨大，並拋出共組地方創生推動委員會的想法，獲得暨大蘇玉龍校長的支持，隨即在暨大江大樹副校長的協助主導之下，迅速連結在地社群，共同組成埔里地方創生推動委員會，並依照埔里在地關注的議題，分為：產業振興組、生態見學組、藝文創生組、城鄉再造組、福祉互助組、行銷設計組等六個組別，共同規劃埔里未來的地方創生議題與願景。

雖然在大學與地方政府的協力之下，在地社群之間的連結已經迅速到位，但如何透過祭典活動快速凝聚鎮民對於土地的認同感，為將來共同參與各項地方創生議題打下基礎，就成為廖志城鎮長團隊的首要考驗。鎮長認為元宵燈會是在地民眾引領期盼的年度活動，但過去的元宵活動流於形式，缺乏在地認同元素，需要加以翻轉，才能達到凝聚埔里居民認同的目標。鑑於新鎮長對於城鎮願景的想像，於是展開了「埔里森林逐燈祭」一連串祭典活動的驚奇之旅。

Photo Credit: 本文作者群提供 地理中心碑敲鐘祈福區

一、團隊形成：公所授權，充分展現在地青年力

「埔里森林逐燈祭」可以說是埔里鎮公所新行政團隊上任後的起手式，也被鎮長定義為重新帶領地方振興的重要活動。鎮長上任後隨即拋出想法，希望在地青年團隊一同集思廣益，一起舉辦一場不一樣的燈會，由於鎮長在競選過程中與在地青年充分溝通對話，許多政見白皮書也採用在地青年所提出的建言，彼此之間已有充分的信任關係。因此，當鎮長提到希望能夠轉變過去的元宵活動時，也喚起在地青年希望這塊土地能夠有所進步的意識，開始籌組團隊、進行活動策畫。

此次祭典的執行團隊由一群40歲以下的年輕人組成。由具有豐富舉辦活動經驗的陳巨凱總召，負責統籌活動的辦理；另外還包括負責活動公關的許惠雯（返鄉青年）、負責計畫撰寫申請資源的梁鎧麟（留鄉青年）、負責活動軟體視覺設計的謝顯林（留鄉創業青年）、負責活動硬體視覺設計的尤傑（返鄉青年）。這5人所組成的核心團隊，肩負著整體活動的資源籌措、活動規劃設計，以及與公部門溝通、協調等工作。

此核心團隊的成員，除了展現在地青年產業與公所積極的建立夥伴合作關係外（陳巨凱、許惠雯、謝顯林三人為產業界人士），也能夠看見大學與地方協力治理的夥伴關係（梁鎧麟、尤傑任職於暨大）。由五個核心成員的團隊與公所共同發起，向外擴散到含括11人的發想團隊，再進而組成29人的執行團隊，整個團隊的唯一特點就是「年輕」。

Photo Credit: 本文作者群提供 執行團隊籌備會議

逐燈祭自2018年12月27日發想，到2019年2月16日舉辦，僅有短短50天的時間。這段期間執行團隊的工作包括：構思活動計畫撰寫、組織分工、募款、招募志工、活動前期佈置、現場執行等等，過程中還必須要媒合許多不同的在地團體。但此活動最後之所以能夠成功舉辦，究其關鍵原因在於「公所充分授權，並適時給予支援協助」。從活動名稱、活動視覺、相關設計，乃至於到由公所發布的新聞稿，公所團隊從頭到尾都沒有修改過任何部分，從中可以得知鎮長充分開創舞台讓青年團隊發揮。另外，或許也是因為視覺設計完全迥異於公所過去的宣傳品，此次逐燈祭也吸引了許多年輕父母前來參與。

此外，執行團隊需要任何行政資源的協助時，公所團隊也在第一時間伸出援手。活動總召陳巨凱常戲稱民政課長為「五分鐘課長」，因為需要公所發公文時，課長五分鐘內就完成了，這也顯見鎮公所給予活動執行團隊的行政支援。廖志城鎮長也表示，這次由年輕人主導的燈祭活動，他希望公所退居第二線來協助，充分擔任後援的角色就好。希望藉由這次活動的機會，讓相關課室的主管與承辦看看在地年輕人的衝勁，而鎮長也發現在這樣的合作模式下，公所的相關人員也被帶動起來，積極配合活動的後勤支援事務，燃燒了公務員想為地方做點事情的心。

綜觀前述過程，鎮公所在此次的活動過程中扮演二線支援的角色，鎮長的主要目的是希望藉由外部的力量，來感染內部的公務人員。由於在此之前，鎮公所較少有和在地社群共同合作的經驗，廖鎮長也希望讓年輕有衝勁的青年團隊來帶動、改變公務人員的思考與執行模式，進而提升公所內部的士氣，而這樣的操作模式也確實產生了一些效果。

二、價值形塑：喚醒認同，在地元素形塑活動價值

埔里虎頭山的山頂是全台灣的中心點，也是過去1925年能高社的所在地，更是埔里人晨間黃昏運動的好去處，而在埔里的孩子更視台灣地理中心為成長過程中一定要去的地點，以旅遊目的地意象來說，全台灣的中心就在埔里，如果我們可以將每年一度的埔里燈會活動放在虎頭山中心碑，透過「創意提燈」、「森林面具」、「敲鐘。心」、「森林管樂」以及「森林市集」等意象來詮釋「埔里森林逐燈祭」將是小鎮慶典的一大特色。

活動計畫書中的這段文字，描述著台灣地理中心碑對於埔里人的意義，也是此次選擇活動場地的主要考量，希望在埔里人心中最重要的地標舉辦活動，重新喚回對於自己生活土地的熱愛。從民眾過往的生活經驗出發，重新加以詮釋，塑造富有在地意涵的價值觀念，希望能引發民眾參與活動的熱忱、擴散居民相互間的情誼，讓此次的逐燈祭喚起人們熱愛鄉土的意識，正是執行團隊想要傳達的活動價值以及主要目的。

造紙是埔里過去重要的在地產業，把「紙」這個元素納入活動中，也是讓在地人能夠快速建立認同感的重要關鍵。現場以豐富多樣的紙工藝品作為裝飾，搭配燈光的效果，不僅為夜裡增添些許迷離的氛圍，也讓民眾感受到藝術的可親近性，以及在地文化的深厚涵養。而這次逐燈祭展出的作品則是由紙農書院與小滿居染織工坊共同操刀，以埔里的農廢棄物結合紙元素，創造出本次活動的主要展示品，更加貼近民眾對於這塊土地的記憶。

民眾是否能藉著參與活動，形塑出在地的記憶與認同感，是一個活動能否發揮出不僅止於「活動」的關鍵所在。深具在地價值的活動不僅能喚起參與者屬於在地生活的記憶，也能夠進一步誘發參與者往後持續關注在地議題與行動的可能性。除了活動的主題價值外，融入當地元素也是一個活動能否吸引民眾參與的關鍵。此次的逐燈祭充分發揮了前述的兩項要素，這也是此次活動能夠在短時間內號召2500人參與，吸引超過40000人關注的重要原因。

三、資源匯聚：從無到有，在地產業的協力合作

「0元經費，傻勁發動」是本屆逐燈祭最典型的寫照，當鎮長跟在地青年團隊說要辦這個活動時，公所礙於前任鎮長已經將今年度預算編列完畢，並沒有多餘的預算可以使用，也就是鎮長想辦活動但是完全沒有經費；加上距離元宵又只剩下50天的時間，大概不會有任何一個團隊願意籌辦這樣的活動。但是協助發想的在地青年們在討論過程中，大家都認為「這是個難得的機會」；也就因為這一句話，原本擔任諮詢角色的青年們迅速組成執行團隊，便始用最短的時間著手規劃活動。

在這個從無到有的籌辦過程中，最困難的部分莫過於尋求資源。執行團隊在活動企劃完畢後，提出的預算總共需要140萬元，由於鎮公所本身無法提供經費，團隊成員們首先分頭確認手邊能夠連結與運用的資源，其中最主要的經費來源有兩個：由鎮長向中央部會提出計畫申請經費，以及執行團隊成員現有的計畫資源。團隊成員們不斷想方設法、尋找資源，在短短幾天的時間內，便確認能夠運用的經費已達到100萬元，這也讓執行團隊感到相當振奮，代表距離活動執行的目標預算不遠了。鎮長也認為籌款的進度只差臨門一腳便能成功，於是提議由他來號召在地產業的業者，希望大家能共同支持這個有意義的活動。

果真在元旦假期後的開工首日，鎮長委請大埔里觀光發展協會的廖嘉展理事長舉行募款餐會，當天有十多家在地的產業業者響應參與，由執行團隊向與會的業者進行簡報，也獲得許多在地業者的熱烈捐款支持，從小額的3000元到10萬元不等，不分金額大小，大家一同共襄盛舉。在鎮長的號召之下，執行團隊順利募集到活動所需的經費，也讓活動的舉行無後顧之憂。

究其能夠成功募集所需經費的關鍵之處，在於活動的價值形塑讓業者感受到別具意義；加上由鎮長親自出面號召，讓眾人對於執行團隊以及活動的內容更有信任感。這些都是讓在地業者願意共同響應的重要因素。

Photo Credit: 本文作者群提供 逐燈祭現場佈置

四、結語：五十日奇蹟

「投入200位志工、創造2500人的參與、設置2050盞紙燈、網路40000人關注」，這樣的祭典活動很難想像是從0元發起，更難想像是在50天內完成企劃、募款與執行。在地青年團隊打了漂亮的一場仗，為埔里未來推動地方創生的行動吹響號角，新任鎮長的全力支持，也為青年團隊創造了前所未有的舞台，一場公所0預算的活動，埔里辦到了。由地方行政首長帶領在地青年團隊募集人力、物力、財力，這是埔里地方自治史上的頭一遭，也可能是台灣鄉鎮地方自治史首開先例的行動。

在日劇「拿破崙之村」中，主角將美麗的和紙與村內的祭典結合，開啟了一連串的行動。埔里小鎮在推動地方創生行動之際，也希望能以燈祭作為起點，藉由活動讓埔里的民眾與在地社群活絡起來，重新喚起在地民眾對於台灣地理中心及造紙產業的記憶。最終，這場活動不僅受到網路上40000人的關注，也引起日本鹿兒島縣出水市商工會的注意，並在他們到埔里參訪的行程中，邀請本次活動總召陳巨凱前往分享，建立了明年逐燈祭走向國際化的可能性。

活動結束後，廖志城鎮長跟200位志工說：「埔里有你們真好！」這次的活動也讓我們見證到埔里未來地方創生行動的可行性！

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航