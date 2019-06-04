與世界各國相比，我們與綠能的距離有多遠？

圖、文：風險社會與政策研究中心能源資訊組

台灣在2017年宣示的中長期能源配比為「2025年實現再生能源占比達20%、天然氣50%、燃煤30%的發電結構，且能達到穩定供電」。然而，目前我國主要發電方式仍以化石燃料為主，而再生能源僅有4.7%，其中慣常水力就占了三分之一。目前我國政策偏向發展風力與太陽能為主，其中風力將朝向離岸發展，太陽能則由台電漸移至民間，期望擴大戰場而以「公民電廠」的形式為太陽光電增量，繼續為實現2025年再生能源占比20%努力。

根據REN21（Renewable Energy Policy Network for the 21st Century）於2018年發布的《Renewables 2018 Global Status Report》關鍵報告中，檢視2017年度的再生能源發展概況，可以發現各國再生能源發展持續增長，多仍以太陽能光電與風力發電之成長幅度最大。目前全球再生能源占比約為26.5%，就各國來說中國為增量最多之國家，其次是美國、日本、印度與德國，臺灣與世界各主要國家相比目前仍相對落後。至2017年止，有179個國家推動再生能源目標並作為執行減碳的項目之一，因此本互動地圖（圖一），將帶大家檢視各國制定再生能源的目標。

此外，除了可以透過互動地圖檢視各國的再生能源目標外，亦可透過表列式的整理資訊，清楚了解各國之數據與目標。

首先，將近有150個國家提出該國的再生能源目標外，可以發現約有六成的國家已設定2020-2025須達成的再生能源目標，僅有三成左右的國家將2050年設為使用100%再生能源做為目標，值得鼓勵的是，從美國各州的再生能源目標列表，有部分州別或城市更進一步提出更宏觀的目標。期望透過各國間的目標共同為乾淨的電力市場而努力，並作為台灣的借鏡。

參考文獻

REN21 Secretariat (2018). RENEWABLES 2018- GLOBAL STATUS REPORT. France, Paris. REN21 Secretariat 中華民國行政院（2018）。〈能源政策專案報告〉，《立法院會議其報告書》第九屆（5）：2。

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本文經台灣大學風險社會與政策研究中心授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航