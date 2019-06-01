在美中對抗局勢下，台灣的生存之道就是「不統不獨、維持現狀」

文：何建志（台北醫學大學醫療暨生物科技法律研究所副教授）

在目前中美貿易戰爭局勢下，「不統不獨、維持現狀」和「親美友中」是台灣的最佳戰略，如台灣能妥善運用中美矛盾，可以延長小康局面時間，不會短期內被中國強力吸附統一。

觀察2019美、日、台的經貿軍事布局，美國反制中國戰略以經成形

在進入21世紀初期，美國整體國力已開始呈現沒落趨勢，而中國卻正在快速崛起，開啟了中國可以與美國較量的契機。尤其是在2007年美國爆發次級房屋借貸危機及2008年全球金融海嘯後，美國面臨經濟重建難題自顧不暇，因此在全球勢力消退。

不過美國即使已經由盛轉衰，但憑藉兩百年來累積國力，依然在經濟、科技、文化、軍事領域居世界第一強權地位，大幅領先其他個別強權如中國、俄羅斯、印度、日本等國家。

美國在2008年後改革國內資本市場與科技產業，淘汰競爭力低落企業，經過10年重整養傷之後，國內經濟暫且回穩。而在資訊網路、生物醫療、人工智慧等尖端產業領域，美國依然領先各國。為了防堵中國經濟、科技國力後來居上，2018年、2019年間是美國可以開始出手打壓中國的好時機，因為這時美國經濟養傷10年磨劍有成，如果再遲疑的話恐怕就太晚。所以美國總統川普在2018年至2019年出重手對中國進行貿易戰爭，並打擊中國高科技公司，看似匹夫意氣用事，但其實背後應該是有特定政經勢力長久布局運作支持。

在2018年6月美國總統川普與北韓領導人金正恩會談之後，雖然後續雙方在2019年沒有取得重大實質合作進展，但至少美國在東北亞的亂源已獲得初步控制。

在東方，日本新天皇於2019年5月1日登基，新年號「令和」故意不循往例取材中國傳統經典，顯示日本政策日益朝向脫離中國影響。而美國總統川普在2019年5月25至28日間訪問日本並拜會日本新天皇，日本首相於2019年5月27日宣布向美國採購105架最先進F-35匿蹤戰機，而美國第七艦隊在5月22日航行經過台灣海峽，以上跡象顯示美國與日本及台灣方面開始布局新的軍事戰略規劃。

Photo Credit: AP/達志影像

美國會支持的台灣總統，會是「不表態獨立」的那位

美國深知高科技產業是國家經濟、軍事命脈，重要商業、科技機密絕不可外流其他國家，尤其是中國。而美國數家重要高科技公司在2018至2019年間陸續增加在台灣投資，顯示美國信任台灣民進黨政府不會使美國高科技秘密外流中國，才可放心允許美國高科技產業增加在台投資。而這些美國高科技公司投資金額及產值動輒上千億台幣，其實也是美國在幫蔡英文總統助選。相較之下，韓國瑜即使能帶來中國訂單，但與美國企業在台投資相比簡直是小巫見大巫。

與2008年局勢相較，2020年中美對立態勢增強，美國對國民黨的信任支持將會不如以往。萬一國民黨候選人在2020年當選台灣總統，將可能使台灣過度偏向中國而有害美國經貿、科技、軍事布局。當前國民黨聲勢最高的總統參選人是韓國瑜，但他的中國在台代理人角色意味濃厚，應該是美國最不樂見的未來台灣總統人選。

而這兩年韓國瑜在台灣政壇突然竄起，短期間內拉低了其他國民黨大老如朱立倫、王金平、吳敦義等人聲勢，反而為郭台銘創造機會。郭台銘數年前即使有鴻鵠之志角逐總統，但是在國民黨內以往的權貴政治及輩份倫理生態下不可能出線，韓國瑜爆紅現象打亂了國民黨內階級生態後，反而使郭台銘有出場參政機會，畢竟郭台銘才是真正有賺大錢實際績效的人物，韓國瑜的賺錢發財口號即使能風靡群眾一時，但不一定禁得起時間與現實考驗。

不過，郭台銘代表國民黨當選台灣總統也不是美國的最佳選項。美國雖然歡迎郭台銘私人企業在美國投資，但是郭台銘在中國已有眾多企業組織與廠房，這些中國境內龐大資產是否會形成人質效應，從而影響郭台銘的兩岸政策，將會是美國對郭的疑慮所在。如果郭台銘出任台灣總統後導致美國科技、軍事資訊流向中國，或不夠積極配合美國政經計畫，對美國的長期傷害將遠大於郭氏企業在美國的經濟貢獻。

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當前民進黨內蔡英文與賴清德正在角逐出任2020總統候選人，因為賴清德先前早已表明台獨立場，所以一旦賴清德當選將可能激化台灣與中國緊張關係，恐怕成為美國無法控制的變數，看看以往陳水扁總統任內某些言行不合美國規劃，美國在陳卸任後便將陳氏家族美國銀行、房產資料提供國民黨政府，藉此秋後算帳教訓陳水扁，且殺雞儆猴警告台灣政壇人士違背美國的下場。目前美國屬意2020最佳台灣總統人選，應該是比較配合美國立場的現任總統蔡英文。不過，如果蔡英文在民進黨內初選敗給賴清德，則美國可轉而支持柯文哲參選台灣總統，因為柯文哲親美友中的務實中庸立場，也在美國可以接受的範圍內。

歷任台灣民選總統都必須得到美國支持才能當選，過往有意角逐台灣總統大位者都必須在參選前假藉各種名目訪問美國，實際上應該是去美國接受面試。不去美國接受面試的台灣總統參選人，例如2015年洪秀柱，甚至連正式代表政黨出場的機會都沒有。不論現在、未來台灣各種民調高低如何，最受美國支持的參選人才是最可能的2020台灣總統大選贏家。

如果蔡英文順利代表民進黨參選台灣總統，應可在2020年受美國支持繼續連任。如果賴清德代表民進黨參選台灣總統，則2020總統大選將主要是兩個醫師的戰爭（腎臟科醫師賴清德對決急重症醫師柯文哲），而柯文哲可望在美國支持下宣布參選並最可能當選2020台灣總統。

美中兩強爭霸是長期局勢，台灣可居中平衡維持小康

自2014年台灣太陽花學運後，中國發現原先的統戰方式激發台灣民意反彈，因此對台統戰改用迂迴方式，而在2018年韓國瑜當選高雄市長時驗收了豐碩統戰成果，使得兩岸統一氛圍有上漲趨勢。不過，隨著美國加緊打壓中國並加重在台灣戰略部署，將會使中國對台統戰遇到新阻力，兩岸統一在可見未來下不會有明確時程。反觀美國利用身為全球最大消費市場地位，在2018年至2019年間對中國展開貿易戰爭，提高中國產品關稅，封鎖中國高科技產業，引發各國及台商大量資金撤出中國。至2019年5月，台商資金回流台灣已經超過2500億元新台幣，加上美國高科技企業在台灣投資，可望在未來數年持續活絡台灣經濟。

2019年5月17日台灣立法院通過亞洲第一部同性戀婚姻專法，引發西方主流媒體對此事廣泛、正面報導。如果台灣能在人權法治、政府廉能、經貿科技法律國際化方面持續進步，將可利用中美矛盾局勢吸收部分逃離中國的資金，藉以改善自身社會體質，增加對中國統戰攻勢的抵抗力。

Photo Credit: 中央社

台灣身為小國夾在中美兩強之間，最佳策略就是在國際政治上採老莊無為、儒家中庸之道，不統不獨維持現狀。而在社會體制上，如果台灣善用以往歷史吸收累積的中華文化、日本文化及西方文化，建立公平開放環境，則還有機會突破近20年來台灣社會文明發展瓶頸，營造下一階段長久的小康局面！

（誌謝：感謝交通大學科技法律研究所陳鋕雄老師協助分析美國本土金融海嘯、高科技產業政策對美國亞太戰略之影響，本文原刊載於2019年5月29日蘋果日報網路即時論壇，經修改後重新發表）

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航