《環狀島效應》：倖存者逃生地圖，名為「環狀島」的創傷與復原模型

文：宮地尚子（Naoko MIYAJI）

談論創傷：名為環狀島的模型

歲月流逝，事到如今，我們應該可以說，集中營的歷史，是光憑那些沒有墜落地獄底層的人，包括我，寫出來的。那些墜落地獄底層的人，不是沒有再回來，就是因痛苦及周遭的不理解，導致觀察力完全痲痹。 ——普利摩・李維（Primo Levi）《滅頂與生還》（I sommersi e i salvati）

世界上所有加害人對旁觀者唯一的要求，就是什麼都不做。 ——茱蒂絲・赫曼（Judith L. Herman）《從創傷到復原》（Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence--From Domestic Abuse to Political Terror）；翻譯引用自B・H・史塔姆（B. Hudnall Stamm）《替代性創傷壓力》（Secondary Traumatic Stress）

前言

本書的主題，是談論創傷這件事的可能性，以及談論者的位置性（／社會位置；positionality）問題。

戰爭、原爆（原子彈爆炸）、大屠殺、奴隸制度、殖民地化、自然災害、犯罪、社會事件或事故、性暴力或家庭暴力、兒童虐待等。一直以來，留下創傷的悲慘事件在地球上不斷發生。有許多人被奪去性命、也有許多人被擊潰，就算最後生存下來，那些壓倒性的暴力記憶，也奪取了他們的言語能力。所謂「非筆墨所能道盡」、「無法以言語形容」的，造成創傷的那些事，結果卻也還是被一一化為言語，也一直有許多人試圖談論創傷。首先是倖存當事者本人的證詞，另外還有家人或遺屬的證詞、協助者的代言、律師或醫師等的專業意見、研究者及新聞工作者的「客觀」記述、還有一般大眾的各種流言蜚語及臆測。

原本應該是難以言述的創傷，卻要試圖將它轉為能理解的字句，這種矛盾，讓發言者動搖，也讓傾聽者動搖。於是大家會用發言者立場或與事件之間的距離，去衡量話語的份量和信賴度，大肆評論這些人訴說的資格或權利等。「為什麼你（或我）就能夠訴說這個問題？」「不是還有很多人有更悲慘的經歷嗎？」「沒有其他更適合的證言者了嗎？」「如果經歷了這麼悲慘的過去，為什麼你還能如此冷靜地敘述呢？」「你有什麼資格代替受害者發言？」「又不是實際經驗了這一切，你懂什麼？」等，包括自問自答，疑問源源不絕，撼動彼此感情，苛責折磨著你自己。

愈訴說，愈會遭到「唇寒」（按：道人之短或說己之長，事後會感覺懊喪不已或惹禍上身）這種感覺的侵襲。忌憚周圍的批判，變得不想說太多，因為預測會遭到批判勾起戒心，最後感覺煩躁而遠離救助活動，將研究對象改成比較沒有心理負擔的主題，選擇專攻壓力較小、較不費事的領域。像這樣的例子屢屢發生，實際上也隨處可見。

但是，這些卻會造成對創傷的遺忘。當倖存者、有能力訴說的人、提供救助的人或關心的人、研究者或專家三緘其口，會讓這些事件隱形，加快在沉默中當事者的存在遭到活埋的速度、讓創傷的記憶更容易在社會中遭到抹煞。如此一來，對於那些造成創傷的人、假裝創傷不曾存在的人而言，無非正中下懷。

因此，在這裏我想要思考的是，訴說創傷的聲音，是如何出現在眾人面前的？人們如何處理它？受害當事者、協助者、代辯人、家人及遺屬、專家、研究者、旁觀者等人各自又處於什麼位置？是什麼樣的關係？面對像前述那樣撼動情緒的設問，提出的答案又有什麼樣的可能性？

而這些，也會跟一些設問緊密相關，像是：專職的人、專職制度、研究者和學術組織能夠如何與創傷相互作用、與創傷主題有關的社會運動中，當事者與非當事者能夠如何扮演自己的角色等。再把範圍擴大一點，應該還會牽涉到更多設問，像是歷史認知將會如何成形？而出現在此的「證詞」扮演的角色是什麼？集體記憶將如何生成、民族主義或族群國族主義會產生何種關係？國際輿論會如何形成？該如何實踐查明真實、恢復正義、和解紛爭與建構和平？

逃生地圖

訴說者的位置性（／社會位置）。所謂的位置性，指的是處於哪一個位置，是一個極具空間性的用語。試圖訴說創傷，會在空間上形成一種獨特的地形。在本書會將這樣的地形比做一座「環狀島」（圖一），並試圖描寫存在其中的動力。

Photo Credit: 經濟新潮社出版 圖一：環狀島

當然，這裏所謂的空間，是一種隱喻性的空間。「環狀島」也是隱喻。不過，也不是完全與物理上的空間無緣。當我們想要跟某個人或某件事物保持距離的時候，可以藉由保持心理上的距離或是絕交來達成，不過，拉開物理上的距離也有一定的效果。就像我在後面會敘述的，我想出「環狀島」這個模型的基礎，包含了廣島、長崎原子彈爆炸受害以爆心投影點（零點；ground zero）為同心圓的地圖印象。

這個我稱之為「環狀島」的模型，一開始我是把它當成自己的逃生地圖來描繪，然後逐漸發展出來的；現在依舊持續發揮著這個功能。我身為一個精神科醫師，一路致力於提供支援，幫助創傷受害者。在大學我則是教「和平社會論」這門課，並做關於創傷的社會、文化性研究。（宮地尚子《創傷的醫療人類學》〔『トラウマの医療人類学』））。

做為一個治療者也好、協助者也好、研究者、教育者也好，要與受害者建立深入的關係，都是一件感情會受到強烈牽動的事。有時候會受到衝擊，覺得世界上怎麼可以容許這麼殘酷的事情發生，開始無法相信這個社會、無法相信人；相反地，也有時會忍不住懷疑受害者是不是在說謊、誇大其詞。身為協助者，有時候被迫肩負救世主般的使命感；下一刻又被完全的無力感和絕望感徹底擊潰。有時候身為一個執行人道救援的「偉大人物」受到大眾矚目；有時候被當成偽善者。也有的時候，因為受害者的關係，周圍的人分裂成敵我兩方、或是曾經同為協助者的夥伴，在不知不覺當中遠離，讓你覺得遭到背叛。

身為研究者，有時候為了釐清事實，會不小心挖出一些事，卻沒有察覺當事者或其共同體，其實是希望你不要去觸碰的禁忌。也有的時候，你無意間問的一個問題，卻揭下原本好不容易勉強將傷口藏好、保護好的痂或薄皮，引起當事者對你爆發激烈的情緒。身為專家，在社會要求你提出關於受害者說明的同時，又必須接受大眾的質疑，看看不是當事者的你，能夠傳達出的資訊正確度有多少、是否能夠為當事者代辯。既可能有人對你投以懷疑的眼光，把你當成教唆當事者的煽動者，也可能遭到當事者的批判，認為你太懦弱。

在這樣心情容易受到擾亂、也會影響到人際關係的情況下，要避免自己崩潰、把身體搞壞（很遺憾這不是比喻），繼續淡然地與創傷受害者維持往來，絕不是一件容易的事。你也不可能在對於這些疑問或批判提不出答案的情況下，去培育下一世代的協助者和研究者。我把這種狀況稱為「Survival＝逃生」，或許聽起來誇大其辭。相較於受害當事者的痛苦，或許會有人說這也太脆弱了。但是，其實也可以說，正因為「有路可逃」，協助者和研究者要繼續涉入，也就等於要不斷脆逃生以求存活，這其實是更難的。而協助者的消滅，往往就會直接導致當事者逃生可能性的消滅。是的，因為世界上所有加害人對旁觀者唯一的要求，就是什麼都不做。

環狀島，發言者所處之島

在本書當中我想要敘述的，在某種層面上其實是很單純的，就是關於創傷，訴說的或是呈現的空間是個中空的構造。正處於創傷中心位置的人是無法發出聲音的，而最終沒有存活的死者則無法提出證詞。創傷的核心部分如同一個黑洞，沒有任何人能夠接近它的中心。漢娜・鄂蘭（Hannah Arendt）已經提出「忘卻之洞」，史碧華克（Gayatri Chakravorty Spivak）則是反問「從屬者可以發言嗎？」

「忘卻之洞」的確存在，而從屬者至少是無法用「你」能懂的語言訴說的。

但是我們未必要將它視為一種否定的態度。能夠事先明白那裏有個洞存在，明白有一個無法接近、無法理解的東西存在，就已經有難以衡量的價值了。只要能察覺我們看不見、聽不到的東西的存在，我們反而就能夠開始看得見、聽得到許多東西。對於創傷，就能夠更深切的親身體會它、掌握住面對它的線索。

把這個中空構造再精密化、立體化一些，就是「環狀島」模型。它是一個有內海的島。每個特定的創傷，都會形成一座環狀島。能夠訴說那座環狀島的人，都身處環狀島陸地的某處。

讓我們來描繪一下環狀島的示意圖。「圖二」是側面圖跟平面圖。有內海跟外海，島上則有山脊、還有內斜面外斜面。環狀島的陸地，在平面圖中呈現一個甜甜圈狀的區域，它跟原爆受害的同心圓圖中，雖然受害但勉強倖存的人、後來能夠提出證詞的人所在的區域是重疊的。當然，現實中當時由於風向或其他要素，應該導致受害程度並非平整的同心圓，而針對同心圓之自然科學意識形態，也已經有人提出批判。

Photo Credit: 經濟新潮社出版 圖二：環狀島側面圖與平面圖

我們如果詳細呈現環狀島側面圖（右半部），就會如「圖三」。相當於海拔的縱軸是發言能力。橫軸則是以內海中心為零點，顯示與造成創傷事件之間的距離。所謂的零點，如果套入之前所提原爆的同心圓圖，就是爆心投影點。附帶一提，爆心投影點的英文是ground zero。Ground zero並不是特指紐約世界貿易中心原址的專有名詞，也絕不應該這樣使用。

Photo Credit: 經濟新潮社出版 圖三：環狀島海拔高度愈高，發言能力愈強

內海是死者、犧牲者沉沒的區域。愈是接近零點，愈是連屍體的形跡都蕩然無存。可能一瞬間燃燒殆盡、或是粉身碎骨、灰飛煙滅。也可能是有人為了不留下證據，而將屍體處理掉。從中心部向外，會出現焦黑的屍體、四肢分離的屍體、漸漸才會出現「普通」的屍體。在死者外圈的，是勉強倖存一命，但已意識不清、無法言語的人。當中大概有人會發出怪聲、也有人沉默不語。應該還有人不停顫抖、有人全身僵直吧。可能有人嘴裏喃喃唸著語焉不詳的詞語、也可能有人產出的不是語言，而是潦草塗鴉沒人看得懂的畫、或是試圖演奏出一些聲音。還可能有人晃著一頭亂髮、手舞足蹈。

這一帶是浪拍岸的交界。從這裏上到內斜面的陸地，開始就是有能力說話的人了。隨著爬上斜面，言語開始帶有力量，能言善道程度在山脊到達頂點。

要畫分清楚是很困難的，不過我們可以大致看作當事者處於山脊的內側，內斜面的位置，非當事者則位於山脊外側的外斜面上。在當事者之當中，症狀、受害情形、負擔愈重的人，就愈接近內側的位置。雖然不是當事者，但身為協助者、或是關切的人、多少試圖涉入的人，位於外斜面，而涉入程度愈深的人就愈接近山脊。有時候，在涉入之後，受害情況會波及非當事者，造成替代性創傷（次級創傷），非當事者開始帶有當事者的性質，而越過山脊來到內側。

外海則是屬於不關注這個創傷問題的人的領域。在外海的浪拍岸處有旁觀者，旁觀者的外側是完全不關心的人，然後在更外側還有完全不知道這個問題的人（關於「無知」，可以參照伊芙・可索夫斯基・賽菊寇〔Eve Kosofsky Sedgwick」《暗櫃認識論》〔Epistemology of the Closet Summary）中，關於privilege of unknowing〔無知的特權〕的議論。此外，也請參照宮地尚子〈治療者的性別敏感度〔gender sensitivity］〉，刊載於《精神療法》）。

家人或遺屬、配偶，以及親密友人等的位置是很難界定的。我想大致上可以想成位於山脊附近，但應該把他們當成當事者還是非當事者，也會因事件的種類及性質而不同吧。家人基本上是非當事者，但卻無法輕易離開或逃走，而且，他們也可能會間接受害或是受到替代性外傷。但是另一方面，端看如何涉入，家人也可能加害於當事者。想要特定家人在環狀島中的位置是如此困難，而這恐怕也敏銳的反映出現實。在觀察臨床現場，也會發現家人扮演的角色存在很複雜的因子，而當事者和家人之間的距離也是千差萬別。

書籍介紹

本文摘錄自《環狀島效應：寫給倖存者、支援者和旁觀者關於創傷與復原的十堂課》，經濟新潮社出版

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作者：宮地尚子（Naoko MIYAJI）

譯者：李欣怡

即使「事過」並沒有「境遷」，也能學會與創傷共存，

不再讓創傷張牙舞爪翻弄人生。

訴說創傷的聲音，是如何出現在眾人面前？

人們如何面對它、處理它？

倖存者、協助者、代言者、家人和遺屬、專家、研究者、旁觀者等人，

如何站在各自的位置讓倖存者邁向復原之路？

這本書，提供這些問題的解答。

對於遭遇性侵、家暴、霸凌或重大事件導致創傷（trauma）的人們而言，想要忘記，卻一輩子烙印在心中，無法復原（recovery）。

當時的事件因為太震撼，無法說出來給別人聽，甚至說給自己聽都有困難，這是創傷「難以啟齒」（unspeakable）的特徵。

然而，把創傷說出來、寫下來，是邁向復原的重要方式；因此，旁人的聆聽和支持顯得很重要。

作者宮地尚子以精神科醫師和社會學家的立場，在本書中建構名為「環狀島」的創傷與復原模型，勾勒完整的求生地圖。

無論是倖存者、支援者（心理諮商師、精神科醫師、律師）和旁觀者（受害者的親朋好友），都能在環狀島模型中找到各自的位置，進而了解自己可以用什麼方式，協助倖存者邁向復原之路。

Photo Credit: 經濟新潮社出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰