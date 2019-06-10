《議題思考》：找不到議題時的五個解決方式

文：安宅和人

【確立議題的五個解決方式】

利用一般的做法無法找到議題時

遵守好議題的條件、找尋本質性的分岔點、嘗試可否進行結構性了解、考慮可否推翻現在一般人所相信的常識，並且到現場去找尋決定議題的材料、接觸一手資訊（不要蒐集過頭的程度）——可是，即使如此，可能還是會有「不懂究竟什麼是議題？」的情況出現。這時候，究竟該怎麼辦呢？

最簡單的方法，就是讓頭腦休息片刻，然後再一次重複剛才一路介紹的基本步驟、再次接觸資訊、與有見識的人討論。但也有資訊太充足、甚至蒐集過頭，或用於找出議題的智慧不夠的情況。接下來先介紹在這種情況下可以使用的五種方式（【圖表15】）。

Photo Credit: 經濟新潮社出版

解決方式① 刪減變數

有時候相關的要素太多，如此一來，「什麼是重要的要素？什麼是決定關鍵？」甚至連「究竟有沒有這樣的東西存在？」都看不見了。「世上的消費」和「自然界各種生物間角色的相關性」等主題就是典型的例子。

例如假設想要了解下述事項：推特（Twitter）與臉書（Facebook）等社群網站服務（SNS，social network service），對於商品購買行為有什麼影響？用什麼數值可看出上述影響？對於普及是否存在有臨界值般的數值？這些問題間具有什麼樣的相關性？這時候，因為要素太多，可想而知要採取什麼辦法找出所有相關性是很難的事情。假設就算運氣好，可取得數值而看見某些資訊的來龍去脈，但多數的要素彼此相關，可以想見恐怕也無法進行驗證讓所有人都贊同吧？

在這種情況下，就要思考「是否可以刪減變數」。換句話說，就是著手刪減要素或限制要素。比方說，「商品購買行為」涵蓋的範圍太大，可以將商品領域限於「數位家電」。如果這樣仍然範圍太大的話，就再將討論的對象縮減為「數位相機」「印表機」等。這麼一來，變數就會減少一個。其次，針對社群網站服務，也可以群組化分類為「微博、部落格、社群網站」等。在這裡，相信用於找出議題所蒐集的一手資訊，尤其是聽取使用者的意見等，應該就可以做為參考了。藉由這個方式，可將原本多達幾十個的變數減少到幾個左右的程度。

像這樣將問題相關的要素，利用固定或群組分類加以刪減，真正的議題時常就因此而變得清楚可見。

解決方式② 可視化

人類是用眼睛思考的動物。因此大多數的時候眼見為憑，只要看得見形狀，就會快速地覺得對於該對象有了某些了解（即使邏輯上並未理解，仍會有此認知）。實際上，我們腦中的枕葉幾乎大部分都用在「看東西」，以眼睛看見形狀就會快速地讓本質性的重點顯現出來。第二個解決方式就是善加活用這個腦的特質，而進行可視化。要達成可視化有幾個典型的做法。

如果討論對象主題本身與空間有關時，比方說，在討論「店鋪中的陳列方式」等情況，可以排列出相互的關係並製成圖畫。重疊擺放的物品就畫成上下重疊。於是，就很容易可以看出哪裡和哪裡的連結還不夠清楚，或哪裡和哪裡的排列會有問題等這些需要查明的地方，而這就是議題。

當處理步驟有既定的順序，就將所有步驟由前到後，像拼圖的零片一字排開。可以簡單地直接在紙上畫圖，也可以運用便利貼或單字卡等。在排列的過程中，將逐漸可以看見課題的本質，像是整合這個步驟才是真正的議題，或刪除這個步驟其實不是議題等。

想要表現可取得幾個主要屬性（X軸或Y軸）的數值時，以圖表進行可視化是很有效的方式。

選擇二個屬性畫圖表，或者將二個屬性相乘的結果或相除的結果設定為一個軸（例如X軸），再以別的要素設定另一個軸（例如Y軸）。也有很多時候只要圖表化，就可以看見大部分的案例是可以分成幾個群組。這個時候，將特定以上（或以下）的數值標上顏色，群組將會更明顯。

比方說，如果討論啤酒新產品的方向性，暫且以在宣傳上時常用到的清淡與濃烈等為軸試著畫圖表。於是，也許就能看見以下述擴展為前提要查明的地方（議題）：手邊既有商品處於哪個位置？市場的趨勢是朝向哪裡？基於上述狀況，口味的方向性可能會朝向哪裡等。

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解決方式③ 從最終情形倒推

要快速整理議題的擴展時，可以從「究竟最終想要的是什麼？」開始思考，也是很有效的方法。

例如想要思考自己的事業三至五年的中期計畫時，設計「想像中的樣貌與到達目標的正確路徑」，正是成為「最終想要的成果」。

然後，更進一步繼續思考要知道什麼才能決定「願景」。於是就會知道需要下述項目：

現在的事業狀況（市場觀點、競爭觀點） 事業該以什麼做為目標的景象 三至五年後的目標，最關鍵的因素（即為數學中的函數）該放在哪裡（是否要守住相對優勢的地位，還是要積極開發市場等） 對於當時的強項及符合自家企業致勝模式的想法 用數值表現可以如何表達

這時候，一至五分別就是該找出答案進行查明的地方，也就是議題（issue）。

接下來，思考一下在科學界的情況。

例如在腦神經科學的領域裡，想要驗證「某特定基因的變異，造成在五十歲以後引發阿茲海默症的機率大幅提高」而進行研究：

五十歲之後，具有某特定基因變異的人，比並非如此的人更容易罹患阿茲海默症，而且比例高很多。

該差異在五十歲之前並不明顯。

針對這個議題至少需要驗證上述二點。並可推測若驗證下述事項，將成為驗證該議題相當強的佐證。

這種變異的發生機率與歲數無關，但五十歲以上的阿茲海默症患者中，具有該變異的人數比例相較於其他歲數的患者，高出非常多。

這個解決方式，就是像這樣將需要查明的議題以從最終情形倒推的方式思考。而且，利用這個方法可以將議題結構化（此部分將於第二章詳細說明）。

解決方式④ 反覆問「所以呢？（So what?）」

如果提出當做議題的口袋選項中，多數是一看就是理所當然的問題時，反覆問「So what?＝所以呢？」這個假設的問題，將會非常有效果。一而再、再而三地對自己或對團隊內部重複問問題，藉此讓假說愈來愈具體，該驗證的議題也會愈磨愈有深度。這個解決方式與豐田汽車的改革運動中「問五次『為什麼？』」（為了查明原因反覆詢問「為什麼？」以追尋問題核心的辦法）具有異曲同工之妙，只是這裡不用於查明原因，而是用於查明該找出答案的議題。

比方說，設定下列描述為議題，會如何呢？

1.「地球暖化是錯誤的。」

其中，究竟什麼是「錯誤的」說得不清不楚，自然無法找出答案。對這個句子詢問「所以呢？」，回答若是：

2.「地球暖化，並不是全球一致共通發生的現象。」

至少可以看見一個該找出答案的重點（暖化的狀況在全區域內是否一致）。只是，各地區的氣候當然多少會有差異，所以這還不足以成為議題。於是再進一步深入問「所以呢？」，回答若是：

3.「地球暖化現象，只有北半球部分地方發生。」

限制地點，若加上說：

4.「被視為地球暖化根據的資料都以北美及歐洲為主，地點有刻意偏頗。」

則驗證的重點就成為明確的議題。再進一步針對定義模糊的部分「刻意地」繼續問「所以呢？」：

5.「主張地球暖化者的資料，不只地點偏頗集中在北美及歐洲，資料的取得方法或處理方式也有失公正。」

如此一來，該找出答案的重點就成為更明確的議題了（【圖表17】）。

Photo Credit: 經濟新潮社出版

一九三九年一月十六日，全球首例核分裂實驗成功的消息傳到恩里科．費米（Enrico Fermi）的耳裡。以卓越洞察力而聞名的費米就指出「如果進行核分裂的話，當下會釋放出非常大的多餘能量」「這時候，仍是多餘的數個中子應該也會釋放出來」，其結果「因為被釋放出的中子會去撞擊下一個鈾，於是就呈現級數倍增，也就是可能會顯示出所謂的連鎖反應」。這正是藉由反覆問「所以呢？」而找出議題的完美實例。當時具有前所未有的洞察，後來發展成為目前電力供應的主力——核能發電，甚至原子彈。

不過，這個反覆問「所以呢？」以進一步琢磨假說的工作是相當累人的，光是提出假說，不知不覺可能就花了很多時間，而且大多情況也都累到頭腦已經無法轉動的程度。一開始難有進展也是正常的，所以建議與其一個人拚命，倒不如以團隊的力量大家一起腦力激盪的方式進行較好。

解決方式⑤ 思考極端的實例

當要素與變數牽涉在其中的時候，將幾個重要變數先填入極端的數值試試，就能看出哪個要素的變動會成為關鍵。

例如，假設在以會員為對象的生意上，面臨收益無法提升的問題。一個生意通常具有多個收益來源。有「商品營業額＝收益A」「會員費＝收益B」「招攬廣告＝收益C」等情況下，究竟真正對提升收益有效果的變數是哪一個，並不是那麼容易可以看得出來。這時候想想看將「市場規模」「市場占有率」等基本的要素填入極端的數值，將會發生什麼事？

假設「市場變成十倍的話，或變成五分之一的話」「市占率變三倍的話，或變三分之一的話」，再進行思考。如果能像這樣將成為關鍵的要素選項縮減成三個左右，那麼將可以清楚看見「將來哪一個要素真正在本質上會是影響力很大？」，而將之定為議題。

到目前為止的內容，各位覺得如何呢？這雖然不是全部，但大多數善用這些解決方式，都能夠藉此找到本質性的議題，提出深入的假說。

如果這麼做還不順利的話，請思考是否可以找到能夠解開議題的形式再重新設定，萬一這樣還是很困難的話，就當作「該議題找不出答案」，再找有沒有其他本質性的議題，這就是實際上的解決方式。

書籍介紹

本文摘錄自《議題思考：用單純的心面對複雜問題，交出有價值的成果，看穿表象、找到本質的知識生產術》，經濟新潮社出版

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作者：安宅和人（Kazuto ATAKA）

譯者：郭菀琪

本書改版自《麥肯錫教我的思考武器》

面對複雜問題，我們更需要單純的心去感受、去思考。

眼前有一百個「看似問題」的「問題」，

當下應該解答而且可以找到答案的「真正問題」，只有一個而已，

這就是議題（issue）。

作者安宅和人現任日本雅虎策略長，擁有腦科學博士學位，曾是麥肯錫顧問的他，從自己的三種職涯中，發現高效率、高產出的職場工作者都有一個共通點，那就是他們並非「很快地完成工作」，而是動手做之前，用自己的感受和思考，以單純的心判斷「這個議題（issue）重不重要？」「哪些是有價值而且真正該做的工作？」，以及「真正的問題究竟是什麼？」

比方說，一般的待辦工作清單中，有價值且真正該做的工作只有「百分之一」而已；因此，作者主張：

「解決問題」之前，要先「查明問題」；

「議題（issue）的品質」比「答案的品質」更重要；

不是「知道愈多愈聰明」，而是「知道太多會變笨」；

並非「快速做完每一件事」，而要「刪減要做的事」；

與其計較「數字的多寡」，不如計較「這件事到底有沒有答案」。

本書從議題思考開始，進而介紹解決問題的全部過程，包括假說思考、成果思考、訊息思考，以及MECE原則（彼此獨立，互無遺漏）、金字塔原理、費米推論等。

一本書，讓你認識議題思考，面對問題時，以單純的心看清本質再解決，交出有價值的成果！

Photo Credit: 經濟新潮社出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰