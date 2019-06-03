【青春還鄉】從老師變成農夫，返鄉青農喇尼忽如何用一杯海端咖啡振興在地經濟

旅北工作的布農族青年喇尼忽・伊斯巴里達夫，返鄉回台東海端鄉經營咖啡園，從老師變成農夫，從不喝咖啡到成為專業咖啡農，背後其實帶出了返鄉青農振興在地經濟的故事。

喇尼忽可以說是首位在海端鄉倡導咖啡友善耕作的人，他結合在地產銷班的咖啡農，透過對土地友善的耕作方式，不施化肥不噴農藥，孕育出品質穩定且獨特的咖啡風味；打響「海端咖啡」知名度，幫助欠缺相關知識經驗的咖啡老農們，完成咖啡豆烘焙、品質管控和篩選等後端技術，孕育出品質穩定且獨特的咖啡風味；廣邀志同道合的在地人，積極推動「海端布農市集平台」，創立新的商業行銷管道，讓家鄉的農人們不用到處奔波，辛苦宣傳自家的農特產品。

Photo Credit: 喇尼忽・伊斯巴里達夫 喇尼忽參與部落射耳祭活動展演。

返鄉經歷猶如品嚐咖啡，入口苦澀但回味甘醇

從不喝咖啡到成為一位專業咖啡農，喇尼忽笑著形容自己的返鄉經歷：「就像在品嚐咖啡的滋味，入口時略嫌苦澀，但隨之而來的甘醇芬芳卻值得令人再三回味。」

事實上，返鄉青農喇尼忽原本是棒球運動界的明日之星，他曾在少棒及青少棒生涯中各拿下一座世界冠軍，但後來歷經嚴重的手肘韌帶撕裂，讓他即使經過多年的努力復健，仍無法完全痊癒回到場上。告別棒球夢的他在大學畢業之後，本來已計畫走上教職之路，想不到，人生突然又再度來個大轉彎，從老師變成了農夫。

當喇尼忽得知故鄉的父親可能因病無法再經營咖啡園事業後，讓他興起了返鄉發展的念頭。只不過從來不喝咖啡的他，一下子要跨足咖啡產業，自己也沒有太大的把握。於是喇尼忽先在台北修讀咖啡烘焙及沖煮課程，還考取了多項咖啡相關的國際證照，做足了基本準備再返鄉挑戰種植咖啡。

Photo Credit: 喇尼忽・伊斯巴里達夫 喇尼忽在返鄉前曾任教職工作。

用咖啡香促進在地經濟，活出更香醇豐厚的生命力

咖啡的種植、採收、烘焙，到沖煮萃取、品嚐和銷售，這些事情一開始對喇尼忽都是個陌生的領域。他毅然決然放下了原本在北部的工作，返鄉協助父親的咖啡園事業，凡事從零開始、邊學邊做，大小事全都一手包辦。為了推廣故鄉的海端咖啡，他利用周末到各縣市地區的小農市集擺攤，一方面能與客群做直接的交流，藉此磨練銷售技能，甚至以新人之姿參加手沖咖啡的比賽而獲得第三名殊榮，帶給喇尼忽莫大的鼓勵，從中獲得不少難得的體驗。

除了推廣行銷自家的咖啡，喇尼忽也發現了這群咖啡老農中出現的知識斷層。由於家鄉其他的咖啡農多半年事已高，平常專心忙於咖啡的種植工作，卻缺乏後端的烘焙、萃取技術及知識；也因此咖啡農所採收的咖啡果半成品，最後卻根本難以銷售。喇尼忽於是決定以契作方式，幫助產銷班做行銷和烘焙加工、品質管控、篩選，一步步為海端咖啡打響名號，創造更廣大的客群，也避免故鄉咖啡老農們的心血付諸東流。

Photo Credit: 喇尼忽・伊斯巴里達夫 喇尼忽與改良農產品的大哥。

歷經如此大的轉折，不禁讓人好奇，對喇尼忽而言，這一路走來最大的困難和挑戰是什麼？想不到他的答案竟然是：「農夫的生活太寂寞了。」

或許是從打棒球時期，讓喇尼忽已磨練出超乎常人的抗壓性和不畏吃苦的能力，所以即使一切得從零開始也不以為意；只是向來習慣於生活在熱鬧都市和人群中的他，忽然回歸田野鄉間，經常得一個人長時間待在咖啡園裡，連個說話的對象也沒有，一時之間實在讓他難以適應。喇尼忽笑說：「我有時會忍不住和咖啡樹『精神喊話』，叫他們要快快長大，然後長出很多咖啡果。」直到現在，他還是改不了這樣的習慣。

儘管踏上返鄉之路才短短一年，喇尼忽就從這片土地上學習到不少新事物，也在這段過程中默默地將一己之力回饋給這片土地。其中最大的收穫，就是幫助在地咖啡農努力栽種出的咖啡果，透過他的萃取烘焙技術而順利行銷出去；而他正在計劃中的藍圖，便是逐漸打出海端咖啡的名氣，讓這個在當地算是冷門的農特產品，即將成為振興在地經濟的重要支柱。

Photo Credit: 喇尼忽・伊斯巴里達夫 喇尼忽和輔大學生分享返鄉歷程。

籌備在地展售平台，提升家鄉優質農產品知名度

最讓喇尼忽印象深刻和感動的，是每次參加小農市集時，常會遇上的一位同鄉老農。年近七十歲的他，不但像喇尼忽一樣為了參加各地市集而到處東奔西跑，在攤位上也總是認真地推銷著自己辛苦種植的小米和辣椒。不過一開始因為沒有行銷經驗，很難吸引客群上門，讓他感到有些沮喪；而後老農靈機一動，利用他的烤肉技巧，將烤肉結合辣椒醬和小米飯給客人試吃，想不到許多人一吃成主顧，立刻就成功帶動了小米和辣椒的銷量。

老農的努力和辛苦，喇尼忽全都看在眼裡。他想起除了自己栽種的咖啡以外，家鄉還有很多優良的農特產品，然而農民們卻苦無沒有一個在地展售的平台，只能千里迢迢跑到外地市集做宣傳行銷。

於是，喇尼忽決定在工作之餘，開始用行動回饋這片土地。他積極籌備推動「海端布農市集平台」，廣邀家鄉有志一同的業者們加入；可望在今年度，台東海端鄉就能成立一個在地小農市集，定期舉辦農特產展銷活動。讓家鄉的農人們，再也不用為了宣傳自家的農特產品而到處辛苦奔波，而節省下的時間和心力，就可以用於農業栽種的專業上，以及生產品質更佳、更豐富多元的農特產品。

家鄉中，和喇尼忽年紀相仿而從事農耕工作的人簡直屈指可數，這讓他感到有些憂心忡忡，認為自己還有很多任務在身，也因此經常受邀到各地分享自己的返鄉經驗，「不過現階段，我認為努力把農人的本分做好最重要，我相信只要能做出不錯的成績給大家看，自然就會吸引更多年輕人願意加入！」喇尼忽以身體力行的方式鼓勵年輕人返鄉發展，相信在不久的將來，會有愈來愈多的返鄉青農一起加入，以對土地友善共處的耕作方式，凝聚眾咖啡農的力量來擴大海端咖啡的品牌行銷、藉由在地的市集平台活化當地農產品的產銷，讓家鄉的咖啡能飄香到更遠、被更廣泛的人群所認識喜愛。

Photo Credit: 喇尼忽・伊斯巴里達夫 喇尼忽返鄉協助父親的咖啡園事業，凡事從零開始、邊學邊做。