【圖輯】巴西捕蟹人：紅樹林能抓的螃蟹剩一半，這就是氣候變遷的威脅

像克魯茲（Jose da Cruz）這樣的巴西漁民，幾十年來都在沿海廣袤的紅樹林中捕撈螃蟹和小魚，那是一片有著深黑色軟泥地、長著各種植物，位處淡水河與大西洋交界的地帶。

克魯茲捕螃蟹時，會把他的小船停在卡拉廷古河（Caratingui）邊，徒步穿越紅樹林，並且不用任何工具，徒手從黑濁的泥土中挖出螃蟹。克魯茲很快地融入工作環境，身上沾滿泥巴，有時候還會整個人躺在地上，把整隻手臂伸到泥地裡，抓出兩隻比他手還要大的螃蟹。

正在捕螃蟹的克魯茲｜Photo Credit: Reuters/達志影像

克魯茲說，他平均每天可以補四至五打的螃蟹，每個禮拜約可換得50美元的收入，足以讓他過生活。

但紅樹林這種脆弱的生態系，正面臨氣候變遷的威脅。克魯茲現在的螃蟹捕獲量，大約是10年前的一半，而且水線已比過去往內陸延伸三公尺。「大自然有點動盪不安，南極洲正在融化。人們必須對正在發生的事情有所了解，而這是相當明顯的。」

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依照科學家的警告，全球溫度上升速度遠超出預期，導致海平面上升。根據今（2019）年的報告顯示，氣候變遷和人為因素已使100萬種生物面臨絕種的危機，其中很大一部分是海洋或水生生物。

相對而言，這種變化也威脅到克魯茲家鄉十幾個依賴沿海生態系統生存的家庭。這些住家有個可愛的暱稱叫做「火車」，因為房子是沿著河畔整齊排列，如同火車車廂。

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據生物學家艾爾梅達（Renato de Almeida）和巴伊亞州立雷孔卡沃聯邦大學（Reconcavo da Bahia）的調查，紅樹林覆蓋巴西沿海達1萬3989平方公里，比美國馬里蘭州還要大，而且是對抗氣候變遷的重要力量，因為每英畝的紅樹林所吸取的二氧化碳量跟亞馬遜雨林的水準差不多。

隨著氣候變遷，熱帶風暴出現得也越加頻繁，紅樹林可以保護海岸的陸地不受侵蝕。雖然水位上升不至於影響紅樹林的植物生長，但對克魯茲賴以為生的螃蟹等生物就不是如此。

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艾爾梅達說，若水溫也逐漸上升，這些螃蟹、小魚會難以適應，導致生態系的破壞；而且水溫越高會讓酸度上升，連貝類的都可能難逃被侵蝕的命運。他還補充說，氣候變遷不是唯一威脅，像是克魯茲等漁民的過度捕撈，也是魚蝦數量下降的主因，這也是沿海城市對海鮮的需求量增加有關。

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研究還發現，旅遊業對紅樹林的破壞也很驚人，為了在沿海地區蓋碼頭和旅館，大面積的紅樹林被剷除。此外，觀光的船隻頻繁出入，也可能會影響生物成長，並不斷侵蝕附著在紅樹林根部的泥土。

像「火車」這樣的小型沿岸社區，將來會面臨更迅速的變化。專家預估，即使溫室氣體在今天立刻停止排放，未來200年的水位還是會持續上升二至三公尺，速度是過去200年的10倍。

「不只是這裡，不只是我。有很多漁民都是從這片水域獲得生活所需。」克魯茲如是說。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航