【青春還鄉】林珮甄催生雲林「長青食堂」，勞動、藝術、食堂、水產吸引青年回流

走進雲林西南沿海的口湖鄉，不難發現在地特色是一覽無遺的漁塭與紅磚矮房。但奇妙的是，成龍村內卻有幾個特殊情景—— 成龍濕地周邊佇立著諸多大型藝術創作品，年邁的長輩或青少年，拿起工具修繕這些來自國外藝術家的創作作品；每天不到11點鐘，成龍村四周可見長輩拎著茄芷袋，騎著電動車、機車或腳踏車往村莊中心前進，他們的目的地相同，正是要前往「長青食堂」，一起吃大鍋飯、享受午餐聚會時光。這看似有趣、卻巧妙地成了當地成龍村人最日常不過的生活風景。

從藝術、勞動到吃飯，這些新奇的元素，若在10年前的成龍村恐怕都是無法想像的情景；然而直到「成龍溼地國際環境藝術計畫」在成龍村展開，意外吸引到志同道合的青年，而其中一位志工青年林珮甄甚至加入成龍社區發展協會，共同在這塊貧瘠的土地催生出「長青食堂」，這個轉變契機，更是在未來成為在地青年願意返鄉回留的重要跳板。

Photo Credit: 觀樹教育基金會 2015年參與成龍濕地國際環境藝術計畫過程，林珮甄擔任志工協助藝術家用回收物試做。

十年蛻變成「藝術生態樂園」，為在地注入活水

雲林縣口湖鄉成龍村，是台灣西南沿海地層下陷區之一，原本可耕種的農地，後因地層下陷、海水倒灌，一度土壤鹽化而無法耕作，其中的「成龍溼地」正是因為長年積水無法消退所衍生而成。直到2010年，林務局委託觀樹教育基金會進駐成龍村，推行起「成龍溼地國際環境藝術計畫」，廣邀國內外藝術家，利用當地的天然素材進行環境藝術創作，這塊失落的溼地才開始受到關注；意外的是，原本在地長輩多以「不知道在幹嘛、一下子就壞了」的舊有印象，直到2015年悄悄出現轉變。

一個知名的「水核心」德國藝術家作品，因當年多場颱風，在地村民「既看不下去又捨不得」主動修復了好幾次。這成了在地人主動參與藝術節的起點—— 一群八十多歲的阿公和社區志工，隔年一同在田埂路上，搭建了富有在地情感意義的橋，名為「連結」，使得藝術創作不再是「藝術家」的事，而是在地人也能動手捲袖一起創作。

這驚奇的轉變，全程參與其中的林珮甄格外感動。因為珍惜和在地阿公、志工的共同勞動情感，正當她思考著自己能為這片土地做些什麼，成龍社區發展協會主動邀約她加入，共同推動「長青食堂」，以提供營養健康的午餐給社區長輩，希望讓長輩走出家門。

Photo Credit: 田日蒸 成龍濕地中的社區作品「連結」，林珮甄正在協助維修。

讓當地人願意走出門參與公共事務！長青食堂要推動的不只有這些

「很多阿公阿嬤常常足不出戶，不是在家就是去漁塭⋯」林珮甄觀察到，儘管這塊土地長出了藝術生態樂園、近幾年成了當紅的觀光景點，但當地人卻普遍不習慣參與社區公共事務，使得在地能推動的轉變往往有限。

想要為這塊土地注入活力，要「接地氣」觸及村民，就得創造地方的共同基地。這樣的想法，促使成龍發展協會原本每月送餐一次的「社區廚房」，開始轉型成每日都能供應長輩供餐的「長青食堂」。但首先要找長輩出門吃飯，卻是最難不過的事。林珮甄跟著總幹事為了找阿公、阿嬤出門吃飯，先是挨家挨戶拜訪，原本連30人都很難達成，而後有賴於長輩的「好康道相報」，一傳十、十傳百，到年底成了89人的爆滿狀態。

Photo Credit: 田日蒸 成龍濕地中的社區作品「連結」，林珮甄正在協助維修。

Photo Credit: 林珮甄 2017年成龍國小來長青食堂拜年。

有了「長青食堂」這個在地據點，就成了推廣公共事務的最佳時機；不僅能讓外來的貴賓訪客一起吃共鍋飯、認識長青食堂以及和長輩互動，林珮甄還舉辦「青銀共好培力工作坊」，找當地的長輩、國中生與高中生一起規劃「公共菜園」，並一起維護照顧，種來的無毒蔬菜成了食堂長輩的加菜料理。於是從種菜到共餐，不只是減緩長輩失智、失能的速度，同時也是創造時間，讓青少年與阿公、阿嬤對這片土地有更深的情感連結。

推動的改變正在慢慢紮根，我們已經可以觀察得到，當地青年的眼光開始轉到村內。從小學就跟著參與藝術創作的孩子們，如今也已成了大學生，開始跟著長輩一起協助家中的漁塭產業；這群國高中生從種菜開始認識這塊土地，並理解原來在這塊土地上，養殖和種植有多麼地得來不易。

Photo Credit: 田日蒸 2016年參與成龍濕地國際環境藝術計畫過程，在濕地中協助長輩創作社區作品「連結」。

Photo Credit: 蔡伊甯 2019年申請青年回留創新農村研究計畫，林珮甄（左）在成龍村進行水產養殖產業調查，未來預計辦理產地活動。

接下來，林珮甄打算將這些種子擴大，今年申請到水保局補助的「青年回留創新農村研究計畫」，希望外來的遊客不只拍照打卡，也能深度認識當地的水產養殖、濕地及社區，透過社區導覽解說員及廚房團隊的培訓，讓「食堂」結合「當地水產特色餐桌活動」，推廣從產地到餐桌的理念，以及提供產地活動和濕地生態旅遊的體驗。若說成龍村將不再只是個青年外流的老化鄉村，或許我們可以期待這樣的轉變，將替雲林撕掉被貼上以久的「老又窮」標籤。

不認為自己是起身推動翻轉，林珮甄以「在地需要什麼、我們就幫忙完成些什麼」的核心理念，順水推舟再施力推動改變，促使著「濕地・藝術・食堂・水產」成為在地吸引青年回留的最佳標的。