【漫畫】舒曼、克拉拉與布拉姆斯，古典樂史上著名的三角悲戀

圖文：洪允杓（Hong Yunpyo）

二十歲出頭的青年布拉姆斯遇見大自己十四歲的克拉拉．舒曼（Clara Schumann）時，她三十幾歲，是最受歡迎、優雅又美麗的著名鋼琴家，是受人尊敬的作曲家舒曼的妻子，也是七個小孩的母親。

雖然不知道年輕的布拉姆斯從克拉拉身上感受到的心動、尊敬與愛意有多狂熱，但他們美麗的愛情能被後人記住，是因為儘管受到各種猜測與懷疑，他們仍堅守品格、禮儀與尊重到最後。這樣的感情也許不如愛情熱烈，但說不定這便是他們能長久地擁有這段溫暖感情的原因。

Photo Credit: 原點出版

舒曼的父親是出版業者，多虧於此，他從小接觸文學，同時也有演奏鋼琴的天分。而他與老師女兒克拉拉的愛情，則是一波三折⋯⋯

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克拉拉的父親佛列德．維克對於培育已久、擁有寶貴才華的女兒克拉拉，竟然要跟學生舒曼結婚感到非常不滿，也因此不擇手段的開始阻撓他們。

由於當時代二十歲之前想結婚的話，需要父母的同意，雙方1839年開始協商，但父親佛列德．維克開出了諸多令人難以接受的條件，諸如：「不知道會不會離婚，所以需要8000塔勒交付信託，當作之後的賠償金」等⋯⋯

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這就是古典音樂圈最有名的音樂家夫婦的結婚故事。

舒曼於1810年出生，是有錢書商的么子。受到父親的影響，感性豐富，十幾歲就涉獵歐洲詩作和小說，也逐漸展現出自十歲起學習的鋼琴演奏天分，又會唸書，在大人的勸說之下，在萊比錫大學主修法律，但他很快就決定要專心彈琴與作曲。18歲時拜師克拉拉的父親佛列德．維克（但當時可能也不知道未來就是岳父了），舒曼獲得維克同意指導的承諾後，兩年間去了德國南部和瑞士、義大利等地旅行。

旅程中，舒曼被帕格尼尼的演奏深受感動，並追隨影響深遠的浪漫主義小說家約翰．保羅．里克特（Johann Paul Friedrich Richter）的腳步，還與他最尊敬的詩人海涅見面。旅行回來的舒曼專注於鋼琴練習⋯⋯

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因為手指無法彈奏（這也是當時克拉拉父親極力反對婚事的主要原因之一），舒曼最後決定專心於作曲及音樂評論，但此時他的精神病也開始發作⋯⋯為這個故事帶有悲慘的結局埋下伏筆，此時的創作也與他的愛情波折之路息息相關。

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雖說如此，舒曼的家庭經濟支柱還是主要依靠妻子克拉拉的公演收入，此時的舒曼無論是指揮家或歌劇作曲家的身分，都沒沒無聞。由於他害怕家族病史中的精神病，以及年輕時得到過、不知何時會復發的梅毒，1854年2月開始精神錯亂，扔下懷著第八個孩子的克拉拉，舒曼在1854年2月27日前往安德尼希的精神病院。

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自殺事件發生後，舒曼被送到位於波恩的精神病院，並在兩年後的1856年7月29日過世。

舒曼在這短短46年的人生，留下500部作品，透過評論，讓全世界的人認識蕭邦、舒伯特、布拉姆斯等人，也因為舒曼特別喜愛布拉姆斯，久違地在《新音樂雜誌》上刊登中斷的評論。雖然生前他的音樂未受到正規的評價，但他留下了傑出的作品，尤其是藝術歌曲和鋼琴曲等小品，影響了布拉姆斯、葛利格、艾爾加（Elgar）等作曲家。

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克拉拉除了特別積極地介紹丈夫的作品，更擅長詮釋蕭邦和孟德爾頌的作品，也喜歡演奏布拉姆斯的作品。對音樂教育也很有熱忱，培養出多名學生。

而眾所皆知的是，被舒曼所欣賞的布拉姆斯，一直愛戀著大自己14歲的克拉拉。除了照顧住院的舒曼之外，1856年舒曼過世後，布拉姆斯也代為照顧克拉拉和孩子。

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備受舒曼夫婦欣賞的布拉姆斯，往後在樂壇中基於傳統和形式，漸漸地建立起屬於自己的音樂。1862年之後，布拉姆斯開始在貝多芬待的城市維也納工作。

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《德意志安魂曲》用了馬丁・路德翻譯的德文聖經來寫歌詞，在普法戰爭之中，也獲得了愛國音樂家的名聲。1871年，布拉姆斯做了《勝利之歌》（Triumphlied）作為回報，終於在三年後發表的《第一號交響曲》（Symphony No.1）也受到矚目。

1870年代後半期起，一切都穩定了下來，基於經濟條件寬裕，布拉姆斯開始援助晚輩音樂家。他夏天時在大自然中專心作曲；喜歡逛遊樂園；常分糖果給小孩；或是拿收集的軍人模型玩打仗遊戲。

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書籍介紹

《寫給年輕人的古典音樂小史：連乖戾的貝多芬都萌得不要不要》，原點出版

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作者：洪允杓（Hong Yunpyo）

譯者：林芳如

Q版漫畫，連乖戾的貝多芬都萌得不要不要。讀古典音樂，精神好棒棒！

一點Q+一點幽默，學習沒在怕。不是沒有求知慾，不是沒有上進心，但將近300年的古典音樂史，真心需要一個讀了不厭世，甚至一不小心就愛上的新世代讀本。本書作者洪尹杓（Hong Yunpyo）為韓國大學漫畫創作系專業教授，他曾經是古典音樂麻瓜，在法國求學五年，接觸了音樂、建築、哲學等歐洲文化，立志要用對年輕人超有感的漫畫畫風，幫助大家進入無敵好聽的古典音樂世界。

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本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航