【數位轉型私房菜】只有FinTech還不夠，王道銀行贏在金融科技背後的強大「支援」

試著想像一下，當你在國外，臨時需要申辦台灣的銀行帳戶，好不容易透過線上完成繁複的前置作業，眼看終於來到即將完成的最後一步，螢幕畫面卻顯示：請你親自到櫃台出示文件證明辦理——這種令人困窘的麻煩處境，是否令你感到無奈卻又覺得熟悉？

隨著「金融科技」（FinTech）浪潮席捲而來，許多傳統銀行紛紛面臨挑戰，不約而同試著轉型，雖然多數的金融操作都已經可以透過手機完成，但戲法人人會變，巧妙各有不同。大多數的銀行，一遇到身份認證環節時，多半還是被打回原形，客戶往往仍得親自臨櫃跑一趟，真正能做到完整數位轉型的銀行少之又少。

Photo Credit: TNL Brand Studio 第二道「數位轉型私房菜」，邀請到王道銀行個金資訊長林愛國與我們聊聊，王道銀行是如何因應金融科技（FinTech）浪潮背後面臨的挑戰。

手機在哪，王道銀行就在哪

王道銀行以虛擬通路為主，短短兩年多的時間，客戶數已累積超過27萬戶，目前數位帳戶數在市場排名第二。無論是開戶、信貸、線上客服⋯⋯等過去非得親臨銀行櫃台完成的任何業務，如今都能透過手機上一鍵完成，真正做到「手機在哪，銀行就在哪」的金融體驗。

這種終極的客戶體驗，源自於王道銀行的根本設計，一開始就是以數位銀行為出發點，不僅運用AI、Big Data、Cloud、Blockchain等技術，也是台灣第一家真正做到「機器人理財」服務的銀行，運用大數據去做使用者行為模式分析，並因應載具的改變，不斷優化使用流程與介面，讓消費者全年都可以隨時隨地使用金融服務。

王道銀行個金資訊長林愛國表示，王道銀行的優勢在於有良好的大數據分析整合，使用更為精準的信用評斷，許多傳統銀行都在做流程改造（BPM），但王道銀行一開始就是走自動化流程，例如貸款業務就是「一次到位」，只要信用控管（Smart Credit）到達一定程度，所有程序客戶都可以在線上完成，審核完馬上撥款。

Photo Credit: TNL Brand Studio 台灣微軟首席營運長Hedy與王道銀行個金資訊長林愛國暢聊，微軟與王道銀行同以客戶體驗為優先的理念精神。

終極客戶體驗背後的強力技術後援

不過，要這樣24小時毫無間斷地提供品質穩定的服務，其實並不容易。其中最為關鍵的即是「高資安防護」，尤其，金管會對於金融機構規範嚴格，不僅要符合《洗錢防制法》、《個人資料保護法》以及《資通安全管理法》等規範，還得滿足「以客戶體驗為優先」的第一線需求。甚至，第一線面對消費者的客服人員，往往會遇到消費者所詢問的各種金融問題、技術需求，要如何在最短時間內讓消費者得到解答，讓即時支援變得相當重要。

要滿足這些條件，單單靠王道銀行內部的技術團隊是絕對不夠的，除了技術底層架構的 Windows server、SQL外，還需要利用微軟的Unified Support（整合支援方案）解決。林愛國說，Unified Support可以提供更多主動式資訊，而不只是被動式處理，就像打電話到市府的1999專線，有統一窗口服務，並且一至兩小時內就有回應，「除此之外，若要能快速因應客戶的反饋，還要做到提前在問題發生前，就先提供良好的解決方案，微軟這樣的服務在未來趨勢上是必然的。

Photo Credit: TNL Brand Studio 要24小時毫無間斷地提供品質穩定的服務，對銀行體系來說並不容易，但王道銀行做到了。

不斷求新再優化，數位銀行得贏在快速

林愛國解釋，Unified Support能在處理過程中，同步建議王道銀行和客戶選擇最佳解決方案，更有系統化地針對客戶支援需求，無論在設計產品或是改善客戶體驗，甚至內部教育訓練上也都能提供技術諮詢與支援，幫助王道銀行快速做決策。而微軟針對金融產業領域的數位轉型四大關鍵策略，耕耘客戶、激勵員工、優化運作、產品轉型，還有提供高資安防護的數位轉型解決方案，協助內部員工線上教育、提供學習管道，這些也都是微軟與王道能夠相輔相成之處。

「王道銀行會因應客戶需求去做技術上的調整與服務類型，就像是調配研發了不同口味的車輪餅一樣。」林愛國說。金融服務市場瞬息萬變，競爭尤其激烈，數位銀行得贏在快速，才能搶先攻下灘頭堡，而科技所帶來的破壞式創新，不僅給金融業保守的本質有了翻天覆地的改變，也會為彼此創造出跨界雙贏。

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