員工闖進市政大樓「無差別掃射」，美國維吉尼亞州槍擊案12人身亡

（中央社）美國維吉尼亞州維吉尼亞灘市（Virginia Beach）警方表示，一名心懷不滿的市府員工當地時間5月31日下午4點多在市政大樓開槍濫射，造成11人喪生，至少6人受傷，這名凶嫌與警方駁火後身亡。

警察首長塞維拉（James Cervera）在記者會上說，槍手是資深現任市府員工，並形容他「心懷不滿」。塞維拉說：「我們現場有11名罹難者，另有6名受害者分送區域醫院。」塞維拉還說，傷者情況有待進一步確認。

市府發言人後來在電郵中向《路透社》證實，槍手與警方交火後，被警方開槍打中，送醫不治，使得死者總數來到12人。

塞維拉表示，這起槍擊發生在下午4時過後不久，地點在市政中心2號大樓（Building Two），大樓內有公共建設工程和公用事業單位，隔壁就是市政廳。塞維拉指出，槍手一進大樓就開始不分青紅皂白濫射，傷者包括一名警察，防彈背心救了這名警察一命。

市長戴爾（Bobby Dyer）在記者會上說：「這是維吉尼亞灘史上最令人震撼的一天。被牽連的人是我們的朋友、同事、鄰居、同僚。」警方表示，諸多疑點仍待釐清，犯案動機目前仍在調查中。

稍早，《維吉尼亞人導報》（The Virginian-Pilot）引述員警的話說，事件爆發時，槍手身處市政廳隔壁的「營運大樓」內。

維吉尼亞灘位在切薩皮克灣（Chesapeake Bay）灣口，是大西洋濱海渡假勝地，名列維吉尼亞州人口最多城市，常年居民粗略達45萬人。

《衛報》（Guardian）報導，槍擊事件發生地維吉尼亞灘市是維吉尼亞州最大的城市，發生槍擊的市政府大樓位於郊區，距離海灘和市中心商業區的飯店數英里。

《紐約時報》（New York Times）報導，28歲的約德（William Yoder）是維吉尼亞灘市少聽過槍擊事件的居民，因為他的社區很多人沒有電視，也沒有智慧型手機，約德表示「市政大樓非常靠近農田，大多數時候這附近非常相當平靜。」發生這樣的事令人震驚。

Scenes from the Virginia Beach Municipal Center. 12 are dead, including the shooter, according to police.



?: L. Todd Spencer/Staff



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美國政府對人民購槍與攜槍的管制，各州規定不同。《風傳媒》報導， 其中維吉尼亞州對槍枝的管制在2015年以前算是相對寬鬆，但2015年後轉趨嚴格。

在美國，持槍有兩種方式，第一種為「公開持武」（open carry），也就是在公共場所公開地持有武器，與之相對的則為「隱密持武」（concealed carry），這種持槍方式只要成功申請到隱密持武證，就可以隨身攜帶手槍在身邊。

過去，在維吉尼亞州，只要年滿18歲都被允許公開持武。對於「隱密持武證」的審核採取寬鬆的「應發制」，對於符合規定者應給予許可，對於其他州發放的「隱密持武證」則多給予承認。常年倡導公民持槍權的遊說集團「全國步槍協會」（NRA），總部正是設在維吉尼亞。

不過維吉尼亞州也發生過多起嚴重槍擊事件，其中以2007年的維吉尼亞理工大學校園強擊案最為嚴重，一共造成33人死亡。2015年8月，2名記者在維吉尼亞州進行直播訪問時，遭前同事槍殺，當場身亡，「槍殺直播」的情況也掀起槍枝管制的討論。

2015年12月，民主黨籍的州檢察長賀林（Mark R. Herring）以州法所賦予的權限宣告，維吉尼亞州從2016年2月1日起不再承認阿拉斯加、佛羅里達等25州所頒發的「隱密持武證」。由於州際之間的互惠協定，包括佛羅里達、路易斯安那、北達科他、賓夕法尼亞、懷俄明、南加州未來也不再承認維吉尼亞州發出的「隱密持武證」。

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核稿編輯：羊正鈺