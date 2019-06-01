中國將宣布「不可靠實體清單」反制美國，還有殺手鐧「稀土」

反制美國封鎖中國科技公司華為，中國宣布將公布「不可靠實體清單」，可能會限制中國公司出口給這些企業。分析指出，「清單」制度透明度相對模糊，對中國來說，非常適合用來政治打擊他國企業，中國商務部宣布「不可靠實體清單」，也顯示中國已經做好凖備強力反擊美國，而中國能透過什麼反擊？可能是被稱為中國「殺手鐧」的稀土。

反制美國將華為列入黑名單，中國商務部宣布「不可靠實體清單」

美國總統川普5月10日對2000億美元中國商品加徵關稅，6月1日開始，美國對抵達各海港的許多中國商品徵收25%關稅。但中國《央廣》報導，中國商務部昨天（5月31日）發布，根據相關法律法規，中國將建立「不可靠實體清單」制度。對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或停止供應，嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入「不可靠實體清單」。具體措施將於近期公布。

商務部新聞發言人高峰表示，為維護國際經貿規則和多邊貿易體制，反對單邊主義和貿易保護主義，維護中國國家安全、社會公共利益和企業合法權益，中國政府決定建立「不可靠實體清單」制度。高峰同時提到，建立「不可靠實體清單」制度的依據是中華人民共和國《對外貿易法》、《反壟斷法》、《國家安全法》等有關法律法規。

《中央社》報導，多次代理中國產業向商務部提出「反傾銷」和「反補貼調查」申請的律師吳必軒預計，中國可能會對這些實體實施配額或許可證制度，「一旦上了清單，誰都不可以出口給這些企業，如有例外則要申請許可證」。

清單制度更「模糊」、更缺乏透明度，中國報復空間增加

《BBC中文網》報導， 經濟學人智庫分析師馬志昂（Nick Marro）認為，這份清單明確瞄凖損害中國企業供應鏈的外國企業，這般來勢洶洶舉措是前所未見的。

「不可靠實體清單」有可能是虛晃一槍，以表明中國做好凖備強力反擊美國對華為的封殺。

但清單也為懲罰外國公司設下制度基礎，打開了中美貿易戰、科技戰進一步升級的潛在空間，「中國對美施以報復的貿易政策空間，比之前擴大了，」馬志昂說，清單制度的適用範圍廣泛，用於政治打擊的空間大；規定描述相對模糊，透明度的缺失讓外國企業更為焦慮。

而誰會被列入這份清單呢？包括英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、谷歌（Google）等宣佈與華為「分手」的美國科技企業，可能首當其衝。

中國佔全世界稀土供應95%，中國準備好稀土戰

但如果，「不可靠實體清單」只是虛晃一槍，只是為了宣示中國做好反擊的準備，中國將拿出什麼武器反擊？極有可能是被稱為中國「殺手鐧」的稀土。

《彭博》（Bloomberg）報導，據知情人士透露，如果需要，北京已經準備好限制稀土出口到美國的計劃。

商務部新聞發言人高峰5月29日在一場短講中表示，北京將堅定地捍衛自己的國家利益，不能接受自己的稀土供應被用來「打擊中國的發展」，並補充說，國家願意接受「世界其他地方的合法需求」。

目前，中國稀土產量佔世界總產量的95%，而 美國的稀土有80%是由中國生產、供應。 根據科技金屬研究（Technology Metals Research LLC）的數據，停止對美國供應稀土，可能對 整個美國經濟產生破壞性影響。

稀土的運用廣泛，如稀土「鏑」幾乎用於所有的汽車和磁鐵，稀土「釔」則用於照明和平板螢幕，稀土「 鐿」則可用於癌症治療和地震監測。此外， 雷射光、聲納、強化鋼都需要稀土。

《BBC中文網》報導，不過美國國家公共電台引述分析人士的話說，中國的「稀土牌」只能打一次，因為等美國減少對中國稀土供應的依賴後，稀土牌就喪失了價值。另外，中國打稀土牌會增加華盛頓的對華「鷹派」的支持率。

美國封鎖華為，但SD協會、Wi-Fi近期聯盟恢復華的會員資格

中美貿易戰進入5月不斷升溫，5月16日，美國總統川普宣布全國進入緊急狀態，美國商務部將華為及其70家附屬公司列入出口管制「實體清單」。

當時，谷歌、ARM等企業先後暫停與華為部分業務往來。Wi-Fi協會、SD卡協會、藍芽標準組織和負責監管半導體的JEDEC，也都相繼呼應美國，取消華為的會員，讓華為新機陷入不能用Wi-Fi、不能用SD卡，甚至不能使用藍芽的窘境。

美國長期關注半導體的媒體《CNET》報導，但近期這4個組織又將華為恢復到組織成員名單上。 SD協會發言人聲明：「由於技術問題，我們之前的網站上遺漏了這個名字。」Wi-Fi聯盟則稱 華為只是「暫時受到限制，以符合商務部的命令，」但「沒有被撤銷會員」。

而根據《大紀元》的整理，目前共143家中國公司或機構被列入美國的貿易黑名單，除了5月16日被列入的華為，還包括其他中國電子、航空、半導體、工程和高科技元件材料的公司或機構，比如北京自動化控制設備研究所、北京航空製造技術研究院、北京動力機械研究所等。

此外，許多高科技元件分銷商也在黑名單上，如：深圳市天高科技、深圳的艾文電子科技和廣東南海的多瑪電子科技等。不僅如此，一些學術機構也北京航空航天大學、中山大學、國防科技大學等也都被列入清單。目前中國被列入黑名單的數量名列第2、次於俄羅斯（317個），但中國實體被列入黑名單的增速卻遠超俄羅斯。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺