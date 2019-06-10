想解決自己的煩惱，你需要「讓他人一起幸褔」的社會設計

老實講生活中真的有太多事情了，而這麼多事情等待我們規劃安排，稍有不順，我們總害怕的以為會因此萬劫不復，這種心境應該可以堪稱是我們的「煩惱」吧。操煩就是我們人生的主場景，就如健康心理學中講述壓力的篇章內，所言的「日常瑣事（daily hassles）」，是一個生活壓力基本型態。煩惱不一定都是日常瑣事，有可能是過往的重大事件，或是未來人生的重大決策，但日常瑣事般的煩惱，卻如背景噪音般，可以干擾著每件事情。

透過「設計的流程」來解決煩惱

所以我們總想解決自己的煩惱，我們想要「順暢」的感覺。當你在尋找解方時，有一本用設計思維來解決煩惱的有趣小書，稱為《你的人生，只是缺乏設計：解決100個煩惱的100個設計》，這本南雲治嘉的小書中（編注：南雲治嘉為日本平面設計師），舉凡各式各樣的日常煩惱，如要穿什麼樣的衣服、起不了床怎麼辦、常犯錯怎麼辦、朋友很少怎麼辦等等，都做了有趣的討論。

他說設計是「問題解決」的方法，因此用設計解決煩惱，也就是把煩惱當作問題分析，設定目標、分析拆解可能解決路徑，然後嘗試、驗證、找到最適個人的解決方案，聽起來確實是個好方法，而心理治療的討論有時也是如此。

煩惱確實需要我們用設計的態度，規劃、執行，創造解答。但用設計思維來解決人生難題，更不能不提到Stanford Life Design的訓練課程，台灣的翻譯書稱為《做自己的生命設計師》，在這本書中ㄧ樣嘗試著用「設計思維」來解決人生發展的難題。

真的，如果人生的難題，我們把它標認出來，透過腦力激盪，跟別人交流，然後按圖索驥，一定可以找到一個最佳解答的，而做心理治療服務的工作者們，也某個程度扮演著設計師，幫個案設計一宗當下的最佳解答。

設計「煩惱解決方案」，不只要「體貼自己」

但事情總是沒有那麼順，時常你看煩惱的方式，就是反映你的世界觀，而難免你的世界觀有很大比例是蘊含享樂自私的部分的。就如書中所說，許多設計師認為設計就是一種「體貼」，而或許對自己人生的設計，就一種體貼自己需求的方式，為自己製造幸福，開發出某個手段與流程，是人生設計的初衷吧。

為了自己而去製造幸福，有時候我們確實會自私一點，例如，朋友為自己的放鬆，規劃了一場旅程，他認為這是再平凡不過，而且最有效讓自己恢復充電的方式了，他規劃了一場兩週的旅行，稍加遠離平時幫自己製造煩惱的是非之地。

如果你問身邊的人這樣做好不好，大多數人都會說挺好的啊！但再仔細探聽他的背景，沒想到這趟旅行是一場個人行，已經結婚有小孩的他，認為這趟旅行是他必須的，他也認為他已妥善安排好每個人的安置，但最終當他回國時，迎接他的確實可能更大的風暴，因為他所規劃設計的體貼旅行，為自己煩惱暫時解套的方案，從關係永續的角度來看，可能是一個加深誤會、受傷更重的決定。

所以我們確實用設計思維來幫自己解套了，我們也做出決定了，但有時候不一定真的會迎來幸福，因為你的幸福，不一定是別人的幸福，就像設計師設計出的美好商品或流程，對某些人產生了方便，也兼顧了美感，但或許並非符合「通用」的原則。

考量他人的幸福，用「社會設計」解決煩惱

如果對人生的設計，透過好的分析過程，不僅僅只是讓自己的幸福極大化，那我們還要考慮什麼呢？畢竟設計的方法，是幫我們呈現、條列、分析的方法，我們找到可行的選擇原型，但不代表我們的選擇就可能是最佳的，因為考量我們的動機可能是自私的，有可能我們就會選了一個對自己有利，卻對別人產生巨大傷害的選項，通常我們也往往忽略這些傷害所潛在的風險。

所以我們的人生設計，到底是為誰設計啊？這是個弔詭的問題，當我們要設計商品、流程、環境時，我們可以藝術家導向的，窮盡設計師的想像，但卻對環境造成傷害，但我們也可以把公眾的需求放入設計，為那90%不一定是服務對象的人們考量，進而產出設計結果。

這樣「為誰而設計的」想像就因此轉向，這就是所謂的「社會設計」，也是成為了我們在做許多設計時，重要考量的創新過程，而社會設計的首要目標，是改善多數人的生活品質；從另一面而言，這也代表「社會設計」應該是多數人都可以參與的歷程。因為每個個體都是社會的一份子，都有自己身處的位置與視角。設計是一種觀看社會的方式，關於人們如何想像、進而改造、最後落實一個更好的社會。

所以我的人生，不僅僅缺乏設計，可能更精確的說，在當代社會中，我們更缺乏的是社會設計，是我們做的每一個導往幸福的決策，是否也考量了我們身旁的利害關係人，是否也還蓋了別人的幸福，是否也為了關係的永續而努力呢？

有趣的地方就是，我生活中的煩惱，如果要解決，我或許不能再尋求一個速成方案，我可能要找到一個對他人負起責任的方案。就拿起床這件事情來說，我可以窮盡方法的達到我起床的目的，我可以請人叫我，我可以開燈睡覺，我也可以設很多鬧鐘，但追根究底而言，我的不遲到，準時起床，到底對誰負起了責任，到底維護了什麼樣的良好氛圍，是不是家人不用在為我的賴床煩惱，是不是我可以用最保護資源的方式活在世界上，是不是別人不用在因為我的出錯而影響了公司氣氛，或是產生額外的煩惱呢？

我不要因為自己的煩惱，而產生別人的煩惱，或許是在規劃解決自己人生困境時，更該考量在自己生活中的，有責任的活著，對別人有益的活著，解決煩惱時同時也為別人產生幸福的活著，或許是我們人生更值得用設計思維去解決的根基。

所以我們的生活不只缺乏設計，更缺乏社會設計，缺乏為別人的存在負起責任，缺乏以自己的貢獻，解決自己的操煩。這就像心理治療一般，我們都將一切以你自己為出發點的療癒，最終將轉向一且以你所活的世界的療癒，才是為真正的療癒。

為社會而設計，不僅僅是為身邊的人負起責任，更多時候是當你在設計規劃時，讓你身邊的人得以參與，而讓人參與的設計，或許才能達到所謂的社會考量，一起的幸福。

有人一定會說，我人生中那麼多創傷，別人都先辜負了我，我要如何還先去考量別人。這樣的質疑我們無時無刻都面對著，到底是自己先，還是別人先，但有時候心理治療不是形式上，或是象徵上的報仇，我們不斷重新回到創傷是追尋某種象徵的超越，本質上都不應該干擾我們去為別人的幸福負起責任，我自己的生活擔負著社會設計，那考量不僅僅是關乎於自己的規劃。你可以同時帶著創傷，帶也同時有貢獻的存活於世上。

Photo credit: Shutterstock / 達志影像 解決煩惱時同時也為別人產生幸福的活著，或許是我們人生更值得用設計思維去解決的根基。

層次1：為家庭而設計

在面對各式各樣的操煩時，我們可以先為家庭而設計，也就是我的所有煩惱的解決方案，是否同時也有利於我們的家庭，能為家庭的幸福而有所爭取。像Satir在《家庭如何塑造人》的書中就提到（編注：Satir指Virginia Satir，中文譯作維琴妮亞．薩提爾，是美國家族治療的大師），一個人如何做好家庭工程的設計師，也就是你在考量許多規劃時，你是否考量家庭的良好運轉，每個家人都有自己的時間、空間、身體、思考等等，而家庭生活又如何讓彼此參與，而又要如何建立良好的家庭溝通習慣。其實說穿了，就是你需要把家庭的維繫放在內心考量，為家庭的幸福，當作自己幸福的一部分。

很多人可能會不認同，例如許多有創傷的人，認為家人就是我災難的開始，我怎麼規劃人生還把家庭放在核心呢？那個造成創傷的家庭，或許已經無法放入你人生的規劃核心了，但你可能還會面對自己的家庭、面對別人的家庭，你依然可以用負有責任的態度去為他者的家庭而規劃自己的生活。

層次2：為社區而設計

我們時常也需要為社區而設計，你所住的地方就是你生活是否過得幸福的重要環節，生活所在地的場景、公園、消費空間、與綠地，都是你克服煩惱的有利工具，你可以做任何行為決策是是有利於社區的，也可以是有害於社區的，但如果有害於社區，那你等於在殘害自己的幸福。

為社區而設計自己的人生，你會更在意自己的居住環境，不是批判它，而是主動去貢獻它，你會一起維護環境的整潔、在社區中避免噪音，或許多一點與居民互動、製造友善氣氛、關心鄰里發展、參與社區活動，為社區的特色發展貢獻一己之力，而你的人生不僅是為自己而活，你對社區所負起的責任，讓你從更大的維度來貢獻自己的幸福。

就像山崎亮《社區設計的時代》書中所說的（編注：山崎亮是日本社區設計師及景觀設計師），人改變，這個區域就會改變，而當你認為你所住之處不幸時，你並非放棄進而去破壞它，而是去創造與發掘社區中的美好事物，去記錄它，維護它，讓你所住之處不是『孤獨』之處。

層次3：為社會而設計

真實地為社會而設計，是回頭想想看，你是如何行走於社會的，人生中的你，符合友善存在於社會的標準嗎？

你是一個到處搞破壞與抱怨的消費者，還是你是一個一同維護消費空間的人呢？你是一個關心文化發展，探索城市內驚喜之處的人呢，還是你是一個只期望滿足自己慾望而消費的人呢，是個只想吃到好吃的滿足自己、看到好看的滿足自己、本質上卻不知道自己手上之物的來龍去脈的人嗎？你是一個在網路上到處攻擊人的使用者，還是你是一個多多在社群媒體上分享美好之處的使用者呢？你的所作所為是否也為自己的社會盡一份心力呢？

想想看，生活中有多少人用帶有惡意的方式去面對別人的服務，用帶有惡意的方式去評論別人的互動，只要不滿足於自己，就用傷害性的字眼來對抗別人，確認為自己只是真實的呈現自己，而真實的你是一個苛薄難搞、滿腹苦水的人。

這樣的人或許缺乏了為社會而立的思考，而他對人生的規劃，也缺乏關懷社會的根基。那些他們認為真實呈現自己的方式，可能就是阻礙自己愉悅與幸福的根源，而當對社會造成傷害後，社會會以某種趨勢反撲，這或許就是我們現在的處境吧。一個負能量當道，大家相互找碴的時代。

我們的社會確實充滿了負面，讓我們不操煩不行，太多不順暢，太多充滿對抗敵意的陌生人出現在自己的生活中，因為我們沒有為社會負起責任，進而規劃自己的所言所行，因此永續來看，社會往不好的氛圍邁進，社會可能因此更多歧視，因為冷漠而更多窮困，因為自私而更多浪費。如果說真實世界的社會設計是一種避免無染與破壞，主動追求幸福的過程，而面對我們自身的抉擇設計，我們也應該考量我們的作為會不會對環境產生身心的污染與破壞，是否也他人帶來幸福可能。

層次4：為世界而設計

如果拉到最高層次，我們的決定怎麼樣也要反映世界的幸福，例如環境污染、永續發展、人類文化的存留。你一定沒有想過自己的人生抉擇，可以跟世界有關係，但如果你想想看旅行的過程就好，當你到達異鄉，你用什麼態度去面對你不熟悉的文化，你又用什麼態度去面對那遠在他方的環境與文化，你的生命決定就可能跟世界產生關係，你不會只是個純然帶來利益的消費者，你有可能無形中也是一個帶來破壞的消費者，在異國是如此，或許在自己國內也是如此，你的生活或許會因為旅行而產生豐富與幸福，但你的幸福，可以是回饋於世界的，是可以帶來世界好處的，你是否在生活中也考量了關於世界的幸福呢？

層次0：為關係而設計

他者確實是地獄，因為你考量的別人，那是無止境的、是困難的、是煎熬的，但如果我們不考量別人，我們又如何因為這些無境的傷害而置身事外呢？我們不考量別人的口無遮攔、衝動行事、批評謾罵，又如何不因傷害了別人，回頭傷害了自己的幸福了呢？

這就是為什麼我們的環境不好，我們就會有無止境的煩惱，想想看你每天回家，路上都是蟑螂你會開心嗎？想想看你家路口的垃圾桶堆滿垃圾，你看到了會因此感到舒服嗎？你平常愛吃的快餐店，因為無理由的惡意批評，因此萌生了關店的念頭，你會因此而感到幸福嗎？想想看你在坐捷運時，每個人大聲喧嘩，讓疲憊一天的你在坐車的時候也好像在工作，難道你會感到快樂嗎？

這就是現實狀況，我們都太會為自己想了，都覺得只要想對了，我會找到一個理想追逐幸福的方法，但你的幸福不一定是別人的幸福，除非你在設計規劃時，你考量了他人，只有為了社會而啟動的設計，我們才終將迎接稍微比較好的生活日常。

對於每個想要尋求服務的人（例如心理治療），你的操煩都能轉換成貢獻，或許很多時候重點都不在你能怎樣轉換自己那過往的煩腦與困窘，而是最終你怎麼發現自己能存在世界上的貢獻之處，那個在象徵上你得以存在的理由（例如你對朋友的關心，是許多朋友能獲得支持的來源）。這或許也是為什麼許多心理治療的思想家總是談著所謂的倫理療癒，這就好比著設計師談著所謂的倫理消費與責任設計一般。

所以：你的人生不只缺乏設計，不！是缺乏社會設計。從操煩到貢獻我們走的是這條路。

延伸閱讀：你不喜歡自己的生活嗎？改變也許可以從每天的小小社會介入開始

參考文獻

維琴尼亞．薩提爾（1972），《家庭如何塑造人》

南雲治嘉（2014），《你的人生，只是缺乏設計：解決100個煩惱的100種設計》

比爾．柏內特，戴夫．埃文斯（2016），《做自己的生命設計師：史丹佛最夯的生涯規畫課，用「設計思考」重擬問題，打造全新生命藍圖》

奈傑爾・懷特里 （2014），《為社會而設計》

山崎亮 （2018）：《社區設計的時代：用「不造物的設計」概念打造二十一世紀理想社會，全面探究社區設計的工作奧義、設計總體方針，以及如何與社群團體培養合作默契》

Niemiec, R. M （2018）《Character Strenghts Interventions: A Field Guide for Practitioners》

本文獲Pinsoul授權刊登，原文發表於此

責任編輯：李修慧

核稿編輯：翁世航