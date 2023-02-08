氣球事件重創對美關係，專家稱中國領導階層誤判，《紐約時報》：引發外界質疑習近平領導力

（中央社）中國原本似盼新年改善對美關係，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）計畫訪中被中國視為強化自身經濟並修復雙邊關係的良機，如今因氣球事件破局，外界不禁質疑此一事件有何內幕且為何演變至此。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，中國堅稱這艘「飛艇」用於氣象科研，因嚴重偏離預定航線而誤入美國領空，並罕見地對此表示「遺憾」。

分析家指出，中國對此事件一方面顯得措手不及，再方面也想防止潛在的損害發生，因此不僅將此事歸因於「不可抗力」造成，同時也在外交部3日發表的聲明中不尋常地使用「遺憾」一詞。

儘管氣球事件的關鍵背景還不得而知，中國的官方回應以及事發時機導致布林肯暫停訪中等顯示，中國領導班子現正絞盡腦汁，設法化解眼前的外交危機。這個危機使中國原欲降溫的對美緊張關係反而加劇。

中國方面繼外交部的聲明之後，4日再次發表聲明，似乎有意將氣球指為某些「公司」而非政府或軍方所有。但國有企業和強大的軍工複合體在中國的地位突出，事實上使得兩者之間的界線模糊。

另一方面，美國透露出的相關細節將氣球入侵事件說成中國以氣球大軍進行監控的行動之一，並指過去數年來五大洲上空都曾發現中國間諜氣球。

觀察中國菁英政治的專家指出，在中國一致努力與世界重新交往並收斂戰狼式言詞的情況下，氣球事件發生的時機顯示，此事可能起因於中國嚴重誤判或中國政府內部以及政府與另一實體間缺乏溝通。

英國倫敦大學亞非學院中國研究中心主任曾銳生認為，中國涉及美國領空的任何監控作業都必須事先獲得最高領導班子批准，包括國家主席習近平本人。

因此曾銳生認為，這若非習近平與其幕僚「全體誤判」、以為美國不會對氣球入侵作出強烈反應，就是中國最高領導班子未能在各種行動之間「統觀全局」，察覺到動用氣球可能會影響布林肯到訪。

曾銳生並說：「習近平希望布林肯能成行以商討雙方共同關注問題，也要在清零政策解除以及美國限制對中國出口半導體後，設法補救中國經濟。」

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎指出了另一種可能性，即中國如同其他龐大的官僚體系一般……右手不知左手做了何事，氣球事件可能純粹只是中國內部缺乏協調造成。

在中國當局尚未或可能不會透露進一步相關資訊的情況下，氣球事件發生的背景依然未明，不過專家指出，因此造成的後果對美、中外交互動以及中國當局形成了嚴重打擊。

美國芝加哥大學政治系教授楊大利說，「我認為，中國國家級領導班子明顯為氣球事件感到惱火而且覺得因此轉移了焦點」；並指出，中國外交部最初的說明使用了「遺憾」一詞，令人覺得是「不常見的客氣」，尤其與近年慣用的戰狼式措詞相較下，更是如此。

楊大利說：「他們顯然希望氣球事件能夠平息，特別是在布林肯即將訪中的時刻。」

不過在美國軍方4日擊落氣球後，中國方面的措詞即明顯趨強硬，外交部指控美國「反應過度」和「嚴重違反國際慣例」。國防部則表達「嚴正抗議」，並警告，中國「保留使用必要手段處置類似情況的權利」。

然而中國方面有跡象顯示，刻意避免對此事發表民族主義式談話，與美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年夏季訪問台灣而使美、中緊張升高等事件發生時不同。

不過氣球事件對外交產生的影響力，仍料將造成長久而嚴重的後果。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）「費和中國研究項目」主任白明（Jude Blanchette）說：「這起氣球事件此刻使我們付出了沈重代價，因為美、中關係未來數月的行事日程緊湊，並無容許雙方調整關係的空間。」

白明並說：「我認為，雙方若無停損的方法，彼此關係根本是邁向非常、非常黑暗的深淵。」

中國偵察氣球入美領空，紐時：引發外界質疑習近平領導力

（中央社）美國《紐約時報》報導，近日飄過美國上空的中國氣球引發北京真實意圖的問題。此事讓世界注意到一個可能性，也就是中國政府內部並不如領導人展現的那樣有條理，也不如外界想像的那樣起作用。

紐時中文網7日的報導作上述表示，並指無論這個氣球進入美國領空是誤入或肆無忌憚的軍事冒險行動，它的出現已引發有關中國如何正確處理自身全球大國地位的疑問。

報導引述曾在柯林頓政府擔任副助理國務卿的中國問題專家謝淑麗（Susan Shirk）分析，「對中國來說，這件事在國際上和國內尤具破壞性的，是引發了有關中國政府能力的疑問，以及這些問題會如何加深人們對（國家主席）習近平領導力的懷疑」。

目前還不清楚氣球事件在多大程度上可以避免，但此事卻發生在外界認為習近平正處於權力頂峰之際。

謝淑麗說，「仔細想想，事情真的相當令人不可思議，因為它發生在習近平第三個任期開始之際」，習近平應該處於最好的狀態，但外界看到的卻都是這種負面反饋。

氣球事件發生前，中國官方還出現其他明顯的誤判，包括「清零」政策去年底在全國各地引發抗議後，政府無章法地加以取消，以及俄羅斯去年2月底入侵烏克蘭的數週前，習近平同意與俄羅斯建立「無止境」的夥伴關係。

謝淑麗說，中國政府已往「能靈活應對問題，把經濟發展放在首位」，但「在習近平領導下，過去幾年的情況已不再是這樣。因此這意味著無法預測未來。這就是為什麼我們都認為情況更加危險的原因」。