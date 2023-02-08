《魔鬼詩篇》作者魯西迪遇刺後推出新作《勝利之城》，透露精神創傷寫作變得「非常艱難」
我們想讓你知道的是
75歲的魯西迪接受《紐約客週刊》（The New Yorker）訪問時說：「有種東西叫做創傷後壓力症候群（PTSD）。」這是他自去年8月12日在紐約州肖托夸郡（Chautauqua County）一場活動上遭人刺殺以來，首度接受媒體專訪。
（中央社）英美雙籍作家魯西迪（Salman Rushdie）去年遭人刺殺，但保住一命，還推出新作《勝利之城》（Victory City，暫譯）。他接受媒體專訪時透露，經此一劫，寫作變得「非常艱難」。
《法新社》報導，魯西迪的新作描述14世紀一名女子反抗父權世界並統治一座城市的「史詩故事」，今天在美國上架。這是他的第15部小說，早在刺殺案發生前就開始撰寫。
魯西迪說，去年8月那場刺殺讓他有了精神創傷。
75歲的魯西迪接受《紐約客週刊》（The New Yorker）訪問時說：「有種東西叫做創傷後壓力症候群（PTSD）。」這是他自去年8月12日在紐約州肖托夸郡（Chautauqua County）一場活動上遭人刺殺以來，首度接受媒體專訪。
他說：「我覺得寫作變得非常、非常困難。我坐下來寫東西，卻什麼都寫不出來。我動筆，但都是一堆空泛沒用的東西，寫出來隔天就刪掉了。我真的還沒走出那片森林。」
曾獲「布克獎」（Booker Prize）等文壇諸多獎項的印度裔小說家魯西迪擁有英國與美國國籍，已在紐約生活20年。他的經紀人去年10月說，刺殺導致他一眼失明，一隻手失去功能。
魯西迪告訴《紐約客週刊》記者芮姆尼克（David Remnick），自己「大傷已癒」，但由於有些指頭沒有感覺，他沒辦法好好打字。
他形容自己很「幸運」，還說：「這不是我的最佳狀態，但考量到事發經過，我的狀況不算太差。」
魯西迪於1988年推出小說《魔鬼詩篇》（The Satanic Verses），此後遭到時任伊朗最高領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）以褻瀆為由下達追殺令，魯西迪因此過著多年躲躲藏藏的日子。
去年8月的刺殺案震驚西方世界，但伊朗、巴基斯坦等穆斯林國家的極端分子都相當樂見。
刺殺魯西迪未遂的24歲凶嫌馬塔（Hadi Matar）來自新澤西州，有黎巴嫩血統，他在案發後立即被捕，對攻擊指控拒不認罪。
魯西迪談到馬塔時僅說：「這要歸咎於他」。
新聞來源
延伸閱讀
- 小說家魯西迪遇刺一隻眼睛恐失明，伊朗稱襲擊案「應怪作家本人和支持者」
- 作家魯西迪遇刺後已可取下呼吸器說話，JK羅琳聲援收威脅推文，蘇格蘭警方調查中
- 作家魯西迪遇刺：兇嫌庭審拒認罪，小說《魔鬼詩篇》《午夜之子》詢問度大增
- 魯西迪紐約演講遇刺：代表作《魔鬼詩篇》惹議、伊朗已故領袖曾懸賞300萬美元要處決他
- 吳明益：與土地、歷史，以及愛的分離——關於魯西迪
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。