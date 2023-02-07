2023/02/07,
拉美

智利森林大火延燒約27萬公頃，倖存者描繪「身處人間煉獄」，憂野火再臨

智利森林大火延燒約27萬公頃，倖存者描繪「身處人間煉獄」，憂野火再臨
Photo Credit: GettyImages

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智利這波野火已奪走至少24條人命，近1000人受傷。打火弟兄奮力對抗國內數百處的野火，希望能控制這場近年來最嚴重的天災之一。最猛烈的野火已將智利太平洋沿岸中間附近三個地區的森林和農地燒毀。智利官員表示，大火延燒約27萬公頃，相當於美國羅德島州的面積。

（中央社）幸運逃過智利中部這波致命森林大火的民眾描述當地情況有如人間煉獄，他們憂心野火再度來襲。還在延燒的大火已奪走至少24條人命，近千人受傷，近1500人逃離家園。

住在重災區比歐比歐（Biobio）農業區聖胡阿納鎮（Santa Juana）的55歲社工耶南德茲（Maria Ines Hernandez）告訴《法新社》，當地許多房舍已化為灰燼。

耶南德茲說：「有些房舍奇蹟般躲過大火。我們現在憂心，倘若大火再度來襲，我們可以躲到哪？如何逃離？」

聖胡阿納鎮被認為是這波野火的中心點，大火迄今延燒5天，已在小鎮奪走了10條人命，其中5名罹難者來自同一家庭。

聖胡阿納鎮人口約1萬3000人，有些人居住在附近連綿起伏丘陵之中的農場。鎮長阿波諾斯（Ana Albornoz）說：「這裡地勢崎嶇，出入不易。」

耶南德茲指出：「由於苦無救援，多數房舍化為灰燼。倘若有空中救援，我們就可以搶救大多數的房舍，但事與願違」。

部分遭大火夷為平地的地區位於貧窮且偏遠山區，當地的馬普切（Mapuche）原住民和政府、伐木公司與私人土地所有權人經常爆發衝突。

馬普切原住民安卡洛（Jose Ankalao）說，他的村莊位於祖先的土地沃爾馬普（Wallmapu），村莊七成被大火燒毀，包括他從曾曾祖父繼承的土地。

智利這波野火已奪走至少24條人命，近1000人受傷。打火弟兄奮力對抗國內數百處的野火，希望能控制這場近年來最嚴重的天災之一。

《路透社》報導，一些承諾馳援國家的援助6日陸續抵達智利，包括滅火飛機和消防專業團隊。最猛烈的野火已將智利太平洋沿岸中間附近三個地區的森林和農地燒毀。

智利總統博里奇（Gabriel Boric）宣布紐布萊（Nuble）、比歐比歐和阿勞卡尼亞（Araucania）等南部鄉村地區進入緊急狀態，以加速救援速度。

博里奇6日視察阿勞卡尼亞的普仁市（Puren）時強調，政府將提供一切必要協助，也希望全國團結一致，面對致命的野火。

博里奇說：「我看到我們民眾的韌性。這正是在此艱難時刻引領我們必須要有的精神。大家團結一致，我們將會脫離困境。」

智利官員表示，大火延燒約27萬公頃，相當於美國羅德島州（Rhode Island）的面積。

智利內政部官員今天表示，目前大火仍在延燒的地方約有260處，當中28處特別危險。這波大火已經迫使近1500人逃離家園。970名傷者中，至少26人傷勢嚴重住院。

隨著每天都有新的火勢竄出，智利官員期盼國際社會提供援助對抗惡火。當局表示，他們正在加速來自巴西、哥倫比亞、厄瓜多、巴拉圭、秘魯、葡萄牙和委內瑞拉等國的援助抵達。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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