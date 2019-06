美國「挺台」頻頻：川普同框中華民國國旗、「台北法案」提案參議員旋風訪台

(中央社)

美國總統川普5月30日出席空軍官校畢業典禮,其中有10名非美國籍的外籍畢業生,也包括中華民國國軍在列。國軍長年以來都會派遣人員前往美國三軍官校等機構受訓或進修。司儀一一唱名這10個非美國籍畢業生的國家,包括哈薩克、南韓、羅馬尼亞、盧安達、斯里蘭卡、台灣、泰國、菲律賓、新加坡、突尼西亞。最特別的地方在於,司儀以「國家」為名介紹台灣時,赴美參訓的國軍人員特別起立、並大力揮舞中華民國國旗,現場掌聲如雷。

事後白宮的IG也發文「總統川普昨天在空軍官校畢業典禮演講(President Trump gave the commencement address at the Air Force Academy yesterday!)」並附上川普與與官校畢業生合照。從照片中可看到,川普站在一群畢業生的中間,還比出「讚」的手勢,大家臉上都掛著開心的笑容,而畫面的左邊,中華民國國旗就矗立在一旁。

總統蔡英文1日深夜透過臉書貼文指出,很多人透過網路,看到在美國空軍官校畢業典禮上,空軍弟兄劉欣學與美國總統川普握手。當台灣被唱名、中華民國國旗飄揚那刻,國軍的榮耀也被世界看見。和平靠國防,民主和主權更要靠國防。「國軍優秀的人才,就是我們的驕傲!」

蔡總統昨晚深夜貼文指出,實際上,每一天每一刻都在保家衛國的,就是國軍官兵。不論是剛結束的漢光演習,或者派訓國外的人員,她都要謝謝他們堅守崗位,為國服務,為國爭光。她說,今年空軍一共有3名派訓美國的畢業生,其他軍種也有優秀的畢業生已經陸續返國服務於軍中。「恭喜你們順利畢業,也謝謝你們代表國家,把中華民國台灣帶到世界!」

「Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站」1日在臉書貼文表示,很難想像白宮放上這張照片,是因為美國政府沒有認知到這面旗子的敏感性。2018年2月16日,美國參議院在任命聽證會上,佛羅里達參議員魯比歐(Marco Rubio)就曾對被提名為國務院亞太助卿的董雲裳(Susan Thornton)質詢國務院網站上將青天白日旗撤下的問題。當時董雲裳的回應是「我們不承認台灣是個獨立國家,我們不承認中華民國國旗、是與美國有官方關係的國家」、「美國的政策,是不在美國官方網站上顯示中華民國國旗」。



不過今天白宮不但放上了這張照片,空軍官校也在介紹外國畢業生時,以「Taiwan」為名介紹了來自台灣的國軍受訓進修人員。美國官方雖然並不「承認」中華民國,但在國會法案中若提到台灣的國軍,仍會出現中華民國國軍正式名稱的「Republic of China」。而根據中央社報導,在歐巴馬時代同樣的空軍官校畢業典禮場合,青天白日旗雖然也陳列在場上,卻是比較不顯眼的位置。而今年川普在任內首次出席空軍官校畢業典禮,這面象徵台灣的旗子就放在最顯眼的地方。而來自台灣的畢業生在被唱名到台灣時,也高舉青天白日滿地紅旗。無論台灣的大家對青天白日滿地紅旗的認同感如何,川普的這張照片背後的政治意涵都很耐人尋味。

國防安全研究院資源與產業研究所長蘇紫雲接受中央社訪問時表示,台灣30日仍在進行國軍35號漢光演習,加上今年初剛通過強調美國、台灣間實質交流的「台灣保證法」,以及兩名空軍軍官2月穿著制式迷彩服參加美軍基地交流活動,種種跡象都顯示台美關係逐漸正常化。兩任政府對中華民國的認知與態度,隨著「台灣旅行法」、「國防授權法」、「台灣保證法」的逐步落實,將更為明顯。

「台北法案」提案人、挺台參議員賈德納旋風訪台

《中國時報》報導,美國在台協會(AIT)30日表示,美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納(Cory Gardner)偕幕僚一行4人於6月2日至3日訪台。在台停留期間將與我政府高層會晤,就如何持續強化台美經貿、安全關係,以及區域情勢現況等議題交換意見。賈德納上週四才再次提出挺台邦交的「台北法案」(TAIPEI Act),力挺美國以具體措施鞏固台灣邦交國。外交部表示,賈德納主席為我在美國國會長期堅定友人,不僅連續4年訪問我國,也持續不斷在美國國會以具體行動為我發聲。AIT也說,賈德納將於6月2日在台北賓館舉行記者會,針對美台關係發表簡短致詞。

《自由時報》報導,賈德納曾參與推動「亞洲再保證倡議法案」(ARIA)立法生效,鼓勵美國對台軍售與美國高階官員訪台;近期也提出「重新確認美國對台灣及對執行『台灣關係法』之承諾」,並在參院獲得一致通過。此外,去年台灣與薩爾瓦多斷交後,賈德納更提出「台北法案」,全名為「台灣盟邦國際保障與強化倡議」(Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act)」,目的是鞏固台灣全球邦交。該案上會期在美國國會未及時通過,不過賈德納已於5月23日與盧比歐(Marco Rubio)以及柯寧(John Cornyn)、昆斯(Chris Coons)等參議員共同提出「2019年台北法案」。

