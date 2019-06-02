美中防長「香格里拉對話」隔空交鋒：中國威脅亞洲穩定 vs. 分裂台灣不惜一戰

到今年已經舉辦18年、與會國家近30個、參與來自包括國防、軍事、政治相關領域的「香格里拉」對談，今年再度於新加坡舉行。自5月31日至6月2日期間，美國與中國兩方針對亞太區域的秩序，以及兩邊對台灣的看法，數度交鋒。

美國代理國防部長：中國威脅亞洲穩定

（中央社）英國智庫國際戰略研究所（IISS）籌辦的亞洲安全會議（Asia Security Summit），又稱「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue），今年邁入第18屆。從5月31日起在新加坡香格里拉大酒店舉行為期3天對話，來自38個國家防長、軍事將領、高階軍方官員與專家學者與會。美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）1日對與會的各國防長發表主題廣泛的演說，除呼籲亞洲盟邦升高維安支出，也強調美國在此區的承諾。他對破壞區域穩定的「行為者」做出指控時，沒有特別點名中國，這番言論使全球兩大經濟體美國和中國緊張關係持續升溫。

這是夏納翰1月擔任代理國防部長以來第一次發表重要演說。他表示，中國應該與區域的其他國家建立合作關係，與美國保持建設性關係符合北京當局的利益，但「侵蝕他國主權、讓人懷疑中國意圖的各項行為都必須停止」。美國反對以短淺、狹隘和偏狹的目光看待未來，美國力挺自由且開放的秩序，「這樣的秩序已讓我們大家受益，包括中國」。

夏納翰以印太地區為例，說明出現諸如在爭議水域的軍事化行為、干預其他國家的國內政治、影響他國選舉與威脅內政穩定、採用掠奪式的經濟手段，以及由國家支持的科技竊取行為，中國的種種作為導致區域局勢不穩定。

他說：「或許對這個區域各國重要利益的最大長期威脅來自一些行為者，他們試圖破壞，而非維護以法規為基礎的國際秩序。」「如果這些行為的趨勢持續下去，全球公域的人造建物可能成為收費站，主權恐將成為強國的權限。」他顯然是意指中國在引發主權爭議的南海興建人工島嶼一事，北京當局聲稱擁有幾乎整片南海的主權。

此外，夏納翰也表示，中國電信設備大廠華為與中國政府走太近，並說華府關切網路攻擊和竊取智慧財產情事。美國指控華為進行間諜活動、違反美國對伊朗的貿易制裁規定及竊取智慧財產權。華為否認一切指控。

夏納翰在演說時提及台灣指出，「我們持續履行在『台灣關係法』下的義務，提供台灣自我防衛所需的防衛武器與服務。這樣的支持使台灣人民能夠決定他們自己的未來」。他也強調，「我們主張不能以威嚇解決台海間的分歧，並要符合兩岸人民意願」。

南海與台海是印太戰略的重要一環

對於前幾屆對話關注的南海議題，新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎認為，南海議題並不會被印太戰略取代，南海是從太平洋通到印度洋主要水域，整個印太戰略會把南海角色變得更重要，美國可能會強調在南海的軍事安全，但也會造成中方的一些不滿。對於台灣的角色扮演，新加坡國立大學東亞研究所助理所長、高級研究員陳剛認為，美國希望台灣在印太戰略中扮演更大角色，未來台灣應會比較積極參與印太戰略，在安全問題與軍事問題會扮演更多角色。

新加坡國立大學東亞研究所副研究員曾蕙逸指出，公海航行自由一定是美國強調的重點，也會強調區域國家不可以破壞南海現在相對和平的現狀，另並想約束區域國家不要採取任何破壞南海地區穩定的行動。曾蕙逸強調，南海地區必須要有航行自由，台海也會有類似的邏輯，美國對台灣支持的最好立足點就是印太戰略，不論是民主制度、健康醫療、新聞自由、網路安全，台灣都是印太戰略裡不能被忽略的一個「交通點」。

Photo Credit: 中央社 「香格里拉對話」聚集亞洲安全議題，出席對話的中國國防部長魏鳳和2日以「中國與國際安全合作」為議題演講。中央社記者黃自強新加坡攝108年6月2日

中國國防部長：有人敢分裂台灣，中國軍隊不惜一戰

「香格里拉對話」今天（2日）進入第3天議程，中國國防部長魏鳳和就「中國與國際安全合作」議題發表演說。南海方面，魏鳳和指南海形勢整體穩定、正面，「惟一些外部地區威脅該處安全」；而台灣攸關中國主權與領土完整，世界上沒有一個國家會容忍國家的分裂，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊絕無選擇，必將不惜一戰，不惜一切代價，堅決維護統一」。他強調任何分裂中國的企圖均注定失敗。魏鳳和是2011年以來，首度出席「香格里拉對話」的中國國防部長。

他在演說時也以林肯之所以是美國歷史上最偉大總統為例，說明林肯領導打贏了南北戰爭，防止美國國家分裂，確保統一不可分割，「因此中國當然統一不可分割，沒有不統一的道理」。魏鳳和也反問台灣關係法「是哪裡的法？不知是台灣的法、美國的法、世界的法還是聯合國的法？」，怎能用美國制定的法律干涉中國的內政。

另外，魏鳳和表示，「關於美國開啟的貿易摩擦，如果美國要談，我們將敞開大門；如果他們要打，我們也已準備好了。」法新社報導，北京和華府陷入你來我往的貿易戰，雙方至今已就總值3600億美元相互輸出的貨品，祭出懲罰性關稅。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜