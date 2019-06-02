川普推文「關稅是個美麗的字眼」，中國發表貿易戰白皮書：必要時不得不打

中國今（2）日發表關於中美貿易戰立場白皮書，不僅將協商始終未有最後結果與產生摩擦責任完全推給美國外，並指稱竊取智財權一事全是無中生有。而就在白皮書記者會開始前4個小時，川普則是在推特上直言「關稅（TARIFF）真是個美麗的字眼！」

白皮書：貿易戰責任全在美國政府

（中央社）中國國務院新聞辦公室2日上午舉行新聞發布會，發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，全文約8300字，以中、英、法、俄、德、西、阿、日等8個語種發表。白皮書稱，中美經貿磋商嚴重受挫，責任完全在美國政府，2018年3月以來，針對美國政府單方面發起的中美經貿摩擦，中國始終堅持透過對話協商解決問題的基本立場，但「中國不願打，不怕打，必要時不得不打」，這個態度一直沒變。

國務院新聞辦公室副主任郭衛民表示，中美經貿關係是兩國關係的「壓艙石」和「推進器」，事關兩國人民根本利益，事關世界繁榮和穩定。白皮書「系統梳理和介紹中美經貿摩擦的來龍去脈和兩國經貿磋商的基本情況，闡明了中國政府關於中美經貿磋商的原則立場」。

白皮書稱，自2018年2月經貿磋商啟動以來取得很大進展，中美兩國就大部分內容達成共識，但也經歷了多次波折，「每次波折都源於美國政府的違背共識、出爾反爾、不講誠信」；「中美經貿磋商嚴重受挫，責任完全在美國政府」。貿易戰沒有給美國帶來所謂的「再次偉大」，反而提高美國企業生產成本，抬升美國國內物價，影響美國經濟成長和民生。美國貿易霸淩行徑殃及全球，損害多邊貿易體制，嚴重干擾全球產業鏈和供應鏈。

竊取智財權指控無中生有

（中央社）白皮書批評美國無視中國多年來在加強智財權保護、改善外資營商環境方面的努力和成績，對中國做出諸多不客觀的負面評價，採取加徵關稅、限制投資等經貿限制措施，挑起中美經貿摩擦。白皮書稱，歷史和事實充分證明，中國在科技創新方面取得的成就不是偷來的、搶來的，而是透過自力更生、艱苦奮鬥得來的；指責中國發展靠「竊盜」智慧財產權，完全是無中生有、極其荒謬。

白皮書稱，中國目前的主要創新指標已進入世界前列，國際影響力顯著提升：2017年，全社會研發投入達人民幣1.76兆元（約新台幣8兆元），規模居世界第二；發明專利申請量達到138.2萬件，連續7年居世界首位；發明專利授權32.7萬件，同比成長8.2%，有效發明專利保有量居世界第三。

白皮書引用美國商會的「2018年中國商務環境調查報告」稱，其會員企業在華營運的主要挑戰中，智財權侵權行為已從2011年的第5位下降到2018年的第12位。白皮書還引用《外交官》雜誌文章稱，「中國將成為全球智財權的領軍者」，強調外國公司所提出的擔憂，許多已透過司法改革和加強執法機制得到解決。

白皮書強調，中國始終以「互利共贏」為基本價值取向，鼓勵和尊重中外企業依照市場原則自願開發技術合作，堅決反對強制技術轉讓，嚴厲打擊侵犯智財權的違法犯罪行為；「指責中國強制技術轉讓是沒有事實根據，完全站不住腳的。」

美出爾反爾 何時再談沒有答案

（中央社）中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在新聞發布會接受提問，針對中國副總理劉鶴是否準備出席G20貿易部長會議，僅稱「中方肯定有代表出席」。當被問及在G20是否會有高層接觸，王受文沒有明確答案。至於中美如何重啟談判，他說，美方違反雙方元首在阿根廷不再加徵關稅的共識，三次出爾反爾，堅持不合理的高要價，堅持在協議中寫入涉及主權的一些問題，堅持不取消加徵關稅，並以提高加徵關稅稅率來施壓，使雙邊經貿摩擦升級，談判嚴重受挫，「責任完全應該是美方承擔的」。

美國將中國電訊設備龍頭華為納入黑名單，禁止美國企業出售零組件給華為。中國日前也表態建立「不可靠實體清單」制度，做為反制。由於不可靠清單細節不明，外界關心可能被中國政府當成打擊特定企業的工具。對此，王受文表示，中國建立「不可靠實體清單制度」主要針對一些違背視察國內原則和契約精神的企業，以非商業目的斷購和封鎖中國合法企業，危害中國國家安全和社會公共利益等。

王受文表示，「不可靠清單」相關施行細則將在近期公佈。制度是保護企業之間穩定公平的貿易秩序，不應過分解讀。他稱，中國之前已公布「外商投資法」，就是要平等看待中國和外國投資者，外國投資者合法利益都得到保護，歡迎外資企業在中國合法經營，外企不需擔心，但仍要遵守中國法律，若違反，就需要按照中國法律調查。

Photo Credit: Reuters/達志影像

川普關稅戰遍地烽火，中國加徵25%，墨西哥加徵5%

（中央社）美國總統川普關稅戰遍地烽火，從墨西哥到中國無一倖免。川普1日推文連發，先是說美國對2500億美元中國貨品加徵25%的關稅已讓中國付出沉重代價，將靠對貨品補貼、貶值貨幣硬撐，當地外企開始出走。又說是國內蠢政客先前讓墨西哥帶走大量公司與就業機會，一旦對墨西哥貨品加徵的關稅調至更高，墨國當地的美企就會回歸。他推文道：「當你成為外國紛紛掠奪、欺騙的『撲滿』多年，關稅這字誠然是個美麗的字眼！其他人必須公平並懷著敬意對待美國——我們不再是個像過去般的傻瓜了。」

When you are the “Piggy Bank” Nation that foreign countries have been robbing and deceiving for years, the word TARIFF is a beautiful word indeed! Others must treat the United States fairly and with respect - We are no longer the “fools” of the past! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 1, 2019

知情人士透露，川普決定對全部墨西哥銷美貨品加徵5%關稅，並將此當成落實競選承諾的美墨邊牆資金來源。但川普拿關稅來嚇阻墨西哥移民湧向美國，已讓部分自己人跳腳。正出訪中東的川普女婿庫許納（Jared Kushner）稱片面對墨西哥加徵關稅，恐危害美國與加拿大、墨西哥所達成的新版北美自貿協定；美加墨貿易協定尚待國會審查，庫許納堅稱自己仍有辦法能直接跟墨西哥合作，解決移民危機。而美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）也在遊說，想擋下對墨西哥加徵關稅。

貿易緊張擴大，使美國過去幾週資產價值縮水。標普500（S&P 500）指數已從5月初的歷史高點狂瀉6.5%，來到今年最差；道瓊工業指數也迎來第六個單週下滑，為2011年以來最長。國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家戈匹納斯（Gita Gopinath）5月與他人共同執筆的一篇IMF部落格貼文指出，美中兩國的消費者無疑是貿易緊張下的輸家；美國國家經濟研究局（NBER）一篇工作報告指出，關稅將直接反映在進口貨品的國內價格上。

美中貿易戰 Fed：台灣、南韓和東南亞才是真正贏家

據紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve）發布的最新報告，美中貿易戰初步判定雙方都將付出代價，中國的出口下滑，而美國消費者則面臨漲價的威脅，兩敗俱傷下，真正贏家便是中國在亞洲的競爭對手：台灣、南韓及東南亞國家。

《華爾街日報》報導，紐約聯邦準備銀行經濟學家發現，美國總統川普對價值2000億美元的中國進口商品加徵25%關稅，將使每個美國家庭的年支出增加831美元（約新台幣2萬6200元）。其中部分是因進口商將提升的關稅轉嫁給消費者，但更大的影響來自整體平均物價上漲，因消費者拋棄中國商品轉而向價格較高的外國供應商。雖然這些外國商品在加徵了25%關稅的中國商品面前仍相對便宜，但整體平均花費仍將增加，而這會是更大的衝擊。

報告執筆人指出，原則上來說，國內供應商能稍微填補供應缺口，但是其他發展中國家也會在一國遭攻擊時，虎視眈眈地要分一杯羹，已有證據顯示這正在發生。自美國去年9月對中國商品加徵第三輪關稅生效後，美國自中國的進口開始下滑，去年10月成長率還有8%，到今年3月轉成減少18%。不過，同一期間，美國自台灣進口成長率從12%上升至21%；越南銷美的成長幅度則從15%增至34%；美國自南韓進口量也於第一季大幅上升，成長18%，去年第四季僅成長9%。

《ETtoday》報導，這些貿易轉移有部分可能是中國商品改道，經鄰近國家轉輸入美國，因為儘管中國整體出口增長放緩，但2019年第一季中國對東南亞及台灣的出口增長確是加速的。許多美國決策者認為，如果能成就更廣泛的戰略目標，這些美國家庭感到些許痛苦是值得的。但無論如何，中美貿易衝突最大的贏家仍是太平洋地區國家。

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核稿編輯：楊之瑜