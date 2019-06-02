韓國瑜造勢成功「初選提前結束」，其他總統參選人怎麼看？

（中央社）高雄市長韓國瑜昨天（1日）下午出席在凱道舉辦的誓師大會，展現強大人氣，為參選下屆總統鋪路，一次化解近日紛擾，形同向黨內對手下馬威。儘管碰到大雨，參與人數與過去倒扁的紅衫軍、洪仲丘事件的白衫軍相去不遠，尤其多數民眾非組織動員，而是自發性的參與。韓國瑜並宣示2020年他準備承擔任何重要職務，不惜為中華民國粉身碎骨。外交要把現在的「凱子外交」，轉為「發財外交」，對外一定要全力跟美國、東南亞等國家簽訂自由貿易協定。

由妙天禪師擔任主席的國會政黨聯盟事後發表聲明，對於能夠協辦此場活動感到誠摯榮幸；除了國會政黨聯盟之外，雲林縣長張麗善也站台力挺，另傳出前花蓮縣長傅崐萁出力頗深，展現了韓國瑜陸軍的實力。國民黨總統初選之爭，韓國瑜原來一路領先，但從五點聲明到質詢風波後，民調下滑，和鴻海董事長郭台銘形成拉鋸，再加上將來面對私德等一連串質疑和攻擊，聲勢出現隱憂。

黨內人士認為，此場造勢活動激起的人潮，化解了韓國瑜近日的許多紛擾，更展現出韓粉想看到的那個直白的韓國瑜，是參選總統成功的起手式。韓國瑜接下來還將前進花蓮、台中等地驗收人氣，如果氣勢維持不墜，勢將對黨內競爭對手郭台銘、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平，造成強大壓力。

國民黨文傳會義務副主委黃子哲認為，韓國瑜一步步從被動轉為主動，在民調的呈現上，也沒有因此大幅下滑，這也是為什麼韓國瑜敢越來越明確表態的原因。韓國瑜整場談話都環繞在攻擊總統蔡英文執政不力、2020要把民進黨趕下台等語，完全沒有提到黨內參選人，某種程度來說，已把自己提升到對抗民進黨候選人的高度。黃子哲認為，未來韓國瑜勢必還是得面對針對他違反政治承諾的攻擊，但由於高雄市議會即將休會，可避免直接的衝突，剩下的是面對輿論檢視，但從韓國瑜近日提出，若當選將在高雄辦公等說法，可見他也在試圖找出彌補的方式。

被視為朱立倫系統的新北市議員葉元之說，近日黨內互打成分滿高，一定會有各自的支持者，但「挺A不一定要黑B」，這一次韓粉這麼多人站出來，就是給黨內互打的警惕，團結才能勝選。葉元之說，每一個候選人有各自的長處，朱立倫的優勢在經驗和理念，因此還是會按照步驟拋出政見，朱立倫日前也說，成功不必在他，儘管最後他無法出線，成為藍軍大智庫也很值得。

Photo Credit: 中央社

郭台銘：拚經濟口號好像都抄我的

（中央社）鴻海董事長郭台銘今天（2日）上午受訪時表示，他有看到韓國瑜拚經濟的口號，但發財外交、簽訂自由貿易協定好像都是在抄他的，這是他過去一直在講的，代表韓國瑜也認同拚經濟是對的。郭台銘說，現在全世界領導人到世界各地都帶著企業家同行拚經濟，大家可以平心靜氣評論，在這麼多候選人中，誰最適合做這件事？這是他過去45年來最擅長的事。他當然也願意為中華民國粉身碎骨，而且還要加上「死而後已」四個字。有媒體形容昨天韓國瑜的造勢代表初選提早結束，郭台銘則表示，他覺得初選才剛要開始，因為經濟問題才剛開始，誰能真正把台灣經濟救起來最重要。

對於昨天韓粉擠爆凱道，是否會感到壓力？郭台銘指出，中美貿易戰越演越烈，科技戰爭也同時上演，他憂心政府沒有作為、民眾沒看到比金融海嘯更大的海嘯即將來臨所造成的經濟崩潰，而不是昨天的造勢。郭台銘說，如果他是總統，現在應該要坐在總統府內召開國安層級的經濟會報，強烈呼籲總統蔡英文要重視這個問題，中美貿易戰產生的嚴重性才開始，很多中小企業已經向他表明拿不到訂單，問題的嚴重性超乎大家的預估跟想像。

Photo Credit: 中央社

朱立倫：千萬不要自己人打自己人

（中央社）前新北市長朱立倫上午到高雄市左營區新庄仔天公廟參拜，祈祝國泰民安，風調雨順；廟方也祝福他2020國民黨總統初選圓滿順利，心想事成。朱立倫接受媒體聯訪提問韓國瑜在凱道造勢展現人氣，他的支持者是否也要籌辦類似大型造勢會，朱立倫說，造勢有各種不同的方式，自己也鼓勵友人昨天去現場加油，但自己不會感到有壓力。他常以團隊精神為例，國民黨候選人會愈來愈好，且對手不是自己人，可能是民進黨或是台北市長柯文哲，希望國民黨的支持度愈來愈高，千萬不要自己人打自己人。

朱立倫表示，尤其不要有任何明槍暗箭，會影響國民黨支持度，前陣子的民進黨支持度上升，國民黨支持度下降，這是隱憂，無論如何要互相加油鼓勵。至於媒體問到對韓國瑜在凱道造勢提出「發財外交」的看法時，朱立倫表示，這就是他以前說過的經貿外交，韓國瑜都用接地氣的講法，正確名詞是讓彼此互相有利，透過經貿方式讓大家賺錢。

Photo Credit: 中央社

王金平：兄弟登山，各自努力

（中央社）同是競爭對手的前立法院長王金平今天走訪台南，在中西區祀典武廟接受聯訪提及韓國瑜在台北的造勢活動時說：「很好啊，很熱絡啊，場面很大，人數很多，樂觀其成。」至於韓國瑜從當初的輔選對象變成競爭對手，王金平表示，兄弟登山，各自努力，「他努力他的，我努力我的，很高興他繼續成長，我也會奮戰不懈，對自己要有信心，希望大家對我有信心，終究還是關關難過關關過，這是我的自信」。

媒體詢問韓國瑜參選總統是否始料未及，王金平說，沒有想這個問題，當時高雄已淪落幾十年，國民黨一定要光復，盡力而為幫國民黨打回高雄市的江山，以奠定2020年再重新執政的基礎，這是一貫的立場和努力的項目，不會計較及想像以後怎麼樣。對於韓國瑜在台北大規模造勢，王金平表示，每個人有每個人的做法，自己的競選方式是一步一腳印，沒有準備做大型的活動，僅高雄6月8日活動比較大，屆時可能有幾千人。

Photo Credit: 中央社

柯文哲：中華民國不要粉身碎骨就好

（中央社）韓國瑜昨天表示2020願意承擔重任，為了中華民國不惜粉身碎骨，並提出「發財外交」等想法。台北市長柯文哲今天上午出席北市各級學校107學年度畢業生市長獎頒獎典禮，有媒體詢問柯是否準備好「為中華民國粉身碎骨」，以及提倡何種外交形式。柯文哲說，「中華民國不要粉身碎骨就好」，並說自己不知道什麼是發財外交，反問「他（指韓國瑜）是主張把外交部併入外貿協會嗎？」自己則是「該怎麼做就怎麼做」。

柯文哲日前被問及面對北京提一國兩制時會做何回應，他的回答是「不講為上策」。前行政院長賴清德認為，若面對一國兩制什麼都不講，是鴕鳥心態，無法守護台灣。柯文哲說，他提兩岸一家親只是表達善意，當然不可能靠兩岸一家親維持台海和平，「重點不是你做什麼，是對方覺得你做什麼；重點不是你說什麼，而是對方對你有沒有信任感」。

Photo Credit: 中央社

蔡英文：他真正為高雄市民做了哪些事？

（中央社）總統蔡英文今天前往台中市大肚區永順宮參拜，會後接受媒體提問，回應韓國瑜昨天喊出要讓鬼混的政黨、政治人物下台。蔡總統指出，韓國瑜做了一段時間的高雄市長，「他真正為高雄市民做了哪些事？」畢竟他是高雄市民以相當多的票數選出來的，韓國瑜必須承擔這些期待。蔡總統表示，中華民國國旗近日出現在美國空軍官校，今天下午美國參議院外交委員會的主席會拜訪；過去3年來，政府致力發展跟很多國家的實質關係，這是紮紮實實的外交。現在執政的團隊負責任、認真，過去政府不敢做的改革，現在都勇敢承擔，為了讓國家可以更好打下基礎。她呼籲韓國瑜多關注高雄市政。

蔡總統也提到，簽訂自由貿易協定是很好的事情，但是必須要克服層層的障礙，如果經濟體質沒調好，簽契約時就不一定可以得到想得到的經濟或貿易上的效果，目前還有很多的障礙，需要國家團結一起來面對。關於年金改革問題，蔡總統指出，年金改革不只是現在的政府認為應該要處理，國民黨執政也提過，任期交接時前總統馬英九還提醒她，這件事要趕快做。蔡總統也向退休的軍公教人員表達敬意，在改革過程中，他們配合、尊重政策；她希望政治人物不要因為選舉，用年改議題挑起社會對立。

Photo Credit: 中央社

賴清德：支持九二共識如何捍衛中華民國？

《三立新聞》報導，投入民進黨初選的前行政院長賴清德今天下午受邀出席「六四30週年暨二二八72週年聯合紀念活動」，前副總統呂秀蓮、前行政院長游錫堃也受邀出席。賴清德在致辭中表示，「看到高雄市長韓國瑜在選總統的造勢中說，『不惜粉身碎骨捍衛中華民國』，但他提的卻是『支持九二共識』，即便是在習近平強調九二共識並沒有一中各表、只有一個中國的強況下，他在會見國台辦主任劉結一時仍強烈支持九二共識，在現場也沒有反對一國兩制，在這種狀況之下，如何捍衛中華民國？」。

賴清德也說，過去兩蔣時代提的反攻大陸，中華民國是持續存在的，「今天我們如果被迫併吞或是主動去提和平協議，甚至於接受統一，中華民國都不會存在的，我看他昨天的言論跟他的主張是背道而馳，國人應該要看清楚」。

Photo Credit: 中央社

蘇貞昌：發財外交？高雄市要分給其他縣市嗎？

而非總統候選人、但今日也有行程的行政院長蘇貞昌，面對媒體訪問時，也表達了看法，根據《中央社》報導，蘇貞昌指出，行政院努力做、努力拚，至於想要選總統的人要怎麼做，不是行政院關心的事，韓國瑜過去競選高雄市長時表示，只要當選，高雄就發大財，不用靠中央就可以爭取新台幣3000億元，但現在竟然要跟中央爭取補助。他還說，最憂心的是進入雨季，天氣又熱，是登革熱要爆發的季節，目前為止，本土登革熱的8個案例都在高雄，讓人很擔心，希望高雄可以多防堵登革熱，避免台灣到處受害，「請韓市長多加油」。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜