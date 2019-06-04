台灣財政是如何一步步變成「漸凍人」的？

文：徐明青（台北市中小企業主管）

立法院近日審查「所得稅法」修正案，政府頻頻祭出減稅紅包，有人質疑是為了拚選舉，用鈔票換選票，前財政部長張盛和說，政府財政就像「漸凍人」，財政前景有隱憂。然而，這些隱憂是從何而來？

台灣長期倚賴「稅收」來解決國家財源問題，但跟我們一樣小國又缺乏天然資源的新加坡，其政府的財源跟我們大不同，新加坡憲法明訂，不允許有財政赤字，舉債只能用於投資生利，「投資盈餘」就成為國家主要的財源。台灣倚重稅收，而這些年來一連串思慮欠周、草率粗糙施行的稅政，加上政策反覆、財政金融監管不當等因素，種下禍根影響至今，為何台灣的稅政讓國際投資者不敢恭維，台灣的財政總是缺乏遠見與規劃？

早在五十年代，財政部為了培養財稅人才，與政大財稅系訂有一個類似建教合作的契約，當時政大財稅系學生畢業後不需考試就可以去財政部工作，財政部官員也去政大財稅系兼課， 因為緊密的「師生關係」， 加上財政部有一個不成文的規定：各區國稅局局長、副局長都必須由「財政部指派」。於是只要在財政部坐上了賦稅署副署長的職位，就可以擔任各區國稅局首長。

幾十年來下來，連結成一股很大的勢力，學長姐、同學間互相提攜，被稱政大「財稅幫」，這不僅阻擋了有實務基層經驗稅務員的升遷，還產生了一個很嚴重的問題：這些官員學歷高，但沒有基層稅務人員的經歷，導致租稅政策荒腔走板、不接地氣， 違法、違憲的解釋函令頻頻發出，讓人民無所適從， 而台灣的行政法院功能不彰，法官沒有會計、財稅的背景，無法做一個綜合性的判斷，造就了財稅機關用解釋函令來任意課稅的情況持續至今，人民成為國家缺錢時的提款機。

以失敗的證所稅為例，2012年張盛和曾說「證所稅就像登陸月球，先求登陸再說」，並誇口，證所稅開徵可為國家多帶來最多100億的稅收，但事實卻是，在「修法期間」台股市值就蒸發2.2兆元，並造成台股連續9個月成交量低於900億元，導致證交稅短徵近550億元。證所稅上路後更引發一連串的後遺症，包括股市急凍、量能縮減、市值蒸發、乃至證券公司倒閉，於是立法院在2015年底正式廢除證所稅。

稅制的修制可以這樣「先求有再求好」嗎？2011年中至2015年底為了打房的奢侈稅，思慮欠周，實施四年半總共只課徵到125億的稅金，稅收狀況和預期差異巨大，課不到真正炒房人的稅，卻傷害了很多有自住事實，因經濟等因素被迫賣房求生的無辜民眾。後來政府發現錯誤，修法取消奢侈稅，但因法律不溯及既往，很多人到現在財產、薪水仍被強制執行， 要二、三十年才能還得清。

財政官員舉著為國家利益的課稅大旗， 聽不進人民的聲音，只想著稅收績效，最後讓錢與人才逃之夭夭，無辜人民跌落深淵 ，加深人民對政府的不信任。全國商業總會理事長賴正鎰曾大罵張盛和：政策反覆、沒有誠信、課重稅的「鐵血部長」。

政策的不確定性，讓外資害怕，台商更恐懼。中美貿易戰下，許多台商考慮遷移，行政院也祭出租稅優惠的鼓勵方案，然而根據中經院調查，多數台商最想要遷到東協，並非台灣，進一步調查不願意投資台灣有三大主因，其中之一就是「政策不確定性」，政府不被信任。

台新金彰銀案僵局已長達14年，就是血淋淋的案例，讓投資者害怕。二次金改時擔任財政部長的林全公文書批示著：「彰銀增資案，財政部同意支持所引進之金融機構取得彰銀經營權」，後來馬英九時代的財政部長張盛和帶頭不認帳，十年之後，林全擔任了小英總統的第一位行政院長時，卻沒有為此事主持正義。

信傳媒董事長謝金河曾說，政府搶奪彰銀經營權，表面上捍衛國家利益，但實際利益都被操盤的國庫署退休官員與財稅幫拿走。果然當時積極運籌帷幄的旗手，前國庫署長凌忠嫄就在不久前如願坐上彰銀董座大位。政府無誠信，讓「台灣」這支股票在國際跌停板，已經日益減少的投資更是雪上加霜。

日前中央銀行公布已連續35季金融帳淨流出，約合新台幣13.2兆元，換算為逾5.5年的全國總稅收。台灣錢不斷的外流，而投入台灣的外資，在亞洲排名墊底。

國家的財政收入，除了稅收，其實還有國營企業的盈餘，財政部在公股行庫安插了很多董、總、監察人，這些關係良好的「財稅幫們」坐領高薪，未盡職責，外行人領導內行人，導致績效不如民營，且出包連連不用負責。本來可以大大的挹注國庫收入，嘉惠廣大投資民眾的公股行庫，卻淪為少數人把持國家資源，用以自肥的工具。

台灣有勤奮聰明的人民，經濟不該如此慘淡，台灣財政會變成「漸凍人」，就是被這種幫派體制所害，只有決心破除的執政者，才能扭轉台灣的財政困境。

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核稿編輯：潘柏翰