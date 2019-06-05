政府除了補助「不想生」的人，也該幫助「不能生」的夫妻

文：張浩（智庫研究員）

少子化已成為我國重大國安問題應該是全民共識了。從十幾年前開始到現在，雖然整體社會已經知道少子化所帶來的嚴重影響，但是政府一直提不出好的解方，近十年我國生育率一直在平均一人上下徘徊，維持超低生育率水準。

少子化帶來的危機，正如溫水煮青蛙，身在其中不覺得危險，但是危機只要一點一點越過臨界點，再意識到危險就來不及了。我們舉幾個驚人的例子。一個是總人口衰減，根據國家發展委員會的推估，我國人口增加率將在2021至2028年間進入負成長，2065年總人口將比2018年減少624萬人，換言之，46年後我國減少的人口，大概就是現在新北市與台北市人口的總合。

另一個驚人的例子在教育，根據教育部2018年的推估，明年大專學院新生數為21.7萬人，大約比今年少2.4萬人，淡江大學107學年度在學學生數為2.5萬人左右，明年少掉的大專新生數等於少了一個淡江大學學生數量。這還不是最糟，教育部的推估顯示，在2028年時，我們大學新生數將只有15.7萬人，預估比今年要少8.4萬人，大概是兩個半的台灣大學學生數。接下來的十年內，我國高等教育能不能挺過少子化海嘯而不崩盤，實在令人憂心，更不用說現在已經無解的流浪博士問題。

除了鼓勵不想生的人，政府也該幫助「生不出」的夫妻

持平而論，我國政府意識到少子化問題以來，提出不少解決方案，例如馬英九政府時期將少子化問題提高到國安層級並且提出育兒津貼、人工生殖補助等政策，蔡英文政府最近也提出我國少子化對策計畫，包含擴大托育供應量、擴大育兒津貼等政策。但是，整體來說，這些政策仍然無法讓我們擺脫超低生育率的困境。少子化有長期結構性問題，例如社會結構改變、性別意識變化、經濟環境不佳等等，因此對應少子化的政策如果只侷限在育兒環境的供需與條件改善，可能還是不完整。

國內生殖醫學權威，台北醫學大學生殖醫學研究中心曾啟瑞醫師曾經建議，解決少子化應先從源頭著手，如果年輕人沒有生育動機，政府推出再多的生育津貼都是空談，進一步建議政府不如把資源放在鼓勵與補助很想生、卻生不出的夫妻。曾醫師在2018年又提到，台灣不孕症盛行率高達15%，相當於每七對夫妻當中，就有一對面臨生育問題，但根據行政院性別平等會統計，全台不孕症就診率僅6.6%，現行仍有不少民眾遇到生育問題。

曾醫師的觀點相當於幫少子化對策開了另一扇門，與其改善現有育兒環境，期望更多夫妻生育，倒不如幫助真正想生卻又生不出的夫妻，況且依照目前台灣不孕症盛行率來看，這樣的群體不算少數，而且有日益增多的跡象。

Photo Credit: Reuters/達志影像

參考日本，給不孕症患者的特休假或許是少子化的解方

筆者遇過不孕症的朋友，有些非常年輕，想要孩子但是就是生不出寶寶，四處尋醫，加上治療過程，又吃藥又打針，甚至忍受各種侵入性治療只求懷孕，甚至有些在治療過程中，有幸懷孕了，但是沒多久卻又流產，這種期待和失落的打擊，外人實在無法想像，若不孕症的夫妻都在職場工作，壓力更大，不只要應付工作，還要面對治療過程的壓力，受孕機率自然下降，甚至有人因此患上憂鬱症，更有些人為了能懷上孕，乾脆辭職，專心接受療程。

不孕症夫妻的壓力與辛苦，一般人很難體會，許多國家的政府也都有提出相關的對應政策，例如深受少子化問題困擾的日本，幾座城市，包含仙台市、甲賀市、熊本市等宣布在今年實施「不妊治療休暇」制度，讓不孕症職員不限男女都可以申請，一次最高可達6個月。不只是公家單位，日本大企業中實施「不妊治療休暇」制度的也為數不少，包含知名的松下電器等。

反觀現在國內政黨，一提到少子化對策，也大多聚焦在生育環境和育兒條件的改善，幾乎沒有主要政黨正視幫助不孕症夫妻也能改善少子化的問題，在台灣就只有國會政黨聯盟建議要修改勞基法，讓經醫生診斷確認為不孕症的夫妻可以依法請休「備孕治療假」。如果這個制度可以推動成功，對於受苦於不孕症的職場夫妻來說，可以說是有益的幫助，至少能稍微減緩工作與治療兩頭燒的壓力。

當日本已經開始從不同的角度思考少子化的解決辦法，「備孕治療假」的概念或許可以為國內各政黨與政府提供另一條思考路徑，從源頭、從人性、從需求、從對人的基本關懷上，進行政策規劃的轉變，或許能夠為解決少子化問題上提供意想不到的幫助。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航