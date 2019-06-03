前高官憂兒子闖禍先殺子，日本「繭居啃老族」在2起殺人事件後面臨更大困境

日本神奈川縣上週發生隨機殺人事件造成2死17傷，警方證實兇手為1名與年邁親戚同住的「繭居」中年男性，昨（2）日在東京發生1名父親殺死44歲無工作且長住在家的兒子，他向警方自首時表示兒子曾嫌家附近小學太吵且有暴力傾向，擔心兒子對小學生不利，才會先殺死兒子。這兩起與「繭居啃老族」相關連的事件讓日本社會輿論再次關注此社會現象，公益團體則憂心社會輿論會讓繭居族更不想出門，其家人的處境也更困難。

（中央社）日本昨天發生76歲父親殺死44歲兒子的事件，日媒報導，兒子曾嫌家附近小學太吵被父親斥責，發生口角，父親是前政府高官，行凶動機疑是「認為不能讓兒子對周遭人士帶來困擾」，搜查相關人士表示，熊澤英昭向警方供稱，「想起不久前川崎市發生的隨機殺人事件，心想不能讓兒子去加害身旁的人」。

《日本放送協會》（NHK）報導，這名父親是住在東京都練馬區的日本政府農林水產省前事務次官熊澤英昭，被殺死的兒子是無業的44歲熊澤英一郎。熊澤英昭昨天下午行凶後報警自首，遭警方以現行犯逮捕。

熊澤英昭向警方供稱，自己拿刀刺死大兒子；警方進一步調查，得知熊澤英昭在刺死兒子前，父子間曾發生口角衝突。由於熊澤英昭手上有傷痕，警方研判可能是在刺死兒子時，自己也受傷。

搜查相關人士今天說，熊澤英一郎曾經因為家附近小學太吵而感到氣憤，被熊澤英昭斥責後，父子間進而發生口角。

由於熊澤英一郎曾在家中使用過暴力，熊澤英昭說不能為周遭人士帶來困擾。《日本共同社》報導，熊澤英昭向警方供稱，大兒子經常窩在家裡足不出戶，也曾在家中使用暴力。

東京都警視廳認為這起事件可能跟長久以來家庭內的問題有關，正在進一步調查事發經過。

一名80多歲的男性鄰居談到熊澤英昭時說，做什麼事都很仔細、給人人品很好的印象，沒想到會發生這樣的事情。這名鄰居說，因為住附近，彼此看到都常打招呼，一週前還看到熊澤英昭和妻子一起買東西，夫妻感情很好，也看不出熊澤英昭有為什麼事煩惱的樣子。

這位鄰居也說，雖然知道熊澤英昭有孩子，但熊澤英昭幾乎沒有談過自己孩子的事；他不知道熊澤英昭的孩子是兒子，也不知道兒子有住在一起。

《NOWnews》報導，熊澤英昭的公務生涯順遂，曾任畜產局長、經濟局長、農林水産省前事務次官、駐捷克大使等，因此殺子案曝光後，震驚日本社會。在推特上有許多相關討論，也有網友分析父子雙方應該長期都給彼此很大的壓力，而這起悲劇發生原因恐怕和上週的隨機殺人事件有關。

日本網友事後也在網路上找到死者熊澤英一郎的推特，發現他過去曾PO文表示，「為甚麼要生孩子？為了自己而擅自生孩子，父母到死前最後1秒都有照顧孩子的責任。」

啃老族、繭居族成日本社會現象

在這起事件發生前幾天，神奈川才剛發生一起無差別殺人案，共造成2死17傷，其中多名小學生受到輕重傷，後續綜合《中央社》和《風傳媒》報導，兇手是家住川崎市麻生區的51歳男性名為岩崎隆一，他和超過80歲的伯父伯母同住，但平常不跟家人說話見面、也不出門、沒有工作。

一名55歲住在岩崎家附近的男性表示，岩崎小時候被親戚扶養長大，曾看過他與住在一起的堂兄弟玩耍，但長大後幾乎沒看過他的身影。另一名女性鄰居則表示，岩崎在1年前走在路上碰到從她家突出的樹枝曾經前來抱怨，後來幾乎就沒看過他，不過事發當天早上她看到岩崎身穿黑色服裝揹著背包往車站去，並對她打招呼。

《週刊朝日電子版》報導，岩崎幾乎與住家附近的居民毫無接觸，附近幾乎沒人認識他，岩崎的國小及國中同年級同學表示，他從前是外表看起來很文靜的人，但如果有不順心的事，脾氣會暴躁，唸國中時心情壞的次數增多，有時會與人打架等，漸漸沒人靠近他，印象中常形單影隻，畢業後的同學會，岩崎沒露臉過，沒任何接觸。

《風傳媒》報導，《產經新聞》與《朝日新聞》說，岩崎因為父母早年離異，由伯父伯母擔任養父養母，但這2位老人家目前都年逾80且身體不好，甚至需要向政府申請居家照顧，即便如此岩崎並未出門工作，雙方即使同住一屋也已數年沒有見面，僅用信件溝通。

《聯合報》報導，許多人憂心，這兩起案件恐讓外界將繭居和犯罪行為連繫在一起，繭居族和其家屬的支持團體警告媒體和專家，應該避免營造這種印象，這會讓他們更封閉自己。「繭居族家人協會」則在5月30日發表聲明：

「我們不能斷言嫌犯的繭居行為是造成此案的要素，媒體報導和專家暗示這兩件事情連結的評論只會加深偏見，使繭居族和他們的家人更痛苦。」

《NOWnews》報導，隨著上個世紀日本的經濟泡沫化，原本穩固的勞動結構瓦解，出現了一群找不到工作或不願低就的青壯年男性，在家靠父母養，這群人被稱為「啃老族」，估計這群啃老族已經超過500萬人，成為日本一個社會現象。

綜合《聯合報》和《TVBS》報導，根據日本內閣府今年3月公布的調查顯示，貧窮的中年人和年邁父母同住案例持續增加，40到64歲當中，有1.45%，相當61萬人是繭居族，比39歲以下的繭居族54萬人還多，顛覆過去「繭居青年」的刻板印象。

許多中年人是因為辭職開始自我封閉，切斷與外界聯繫，另外也有不少是因為人際關係或生病，約有4成中年繭居族表示，就算有煩惱也不會跟任何人商量。這顯然是1990年代晚期至2000年代早期慘澹的就業市場造成的結果。

社福官員稱此為「8050問題」，也就是指50餘歲的繭居族和80餘歲的父母同住。日本政府已在所有縣和多個大城市設立諮詢中心，提供協助。但只要沒有涉及暴力、虐待，當局還是很難主動介入。

民間的許多公益團體致力於建立繭居族與其家屬間的聯繫，以便他們接受協助，一個名古屋非營利組織主任山田耿介說：「一個人長時間繭居，親子關係往往會逐漸僵化。像這種案例，第三方需要找一些方法來主動提供支持。」

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核稿編輯：楊之瑜