「高強度運動」是減脂的最佳強度，但真的適合每個人嗎？

文：林家輝 Peter

過年前，朋友傳來一篇標題為〈跑步、走路、飛輪」能減肥？科學證實：根本沒用！〉的新聞，並問我是真的還是假的？嗯，先吸一口氣，別急著打臉，這是個釐清觀念的好機會呀。

報導的標題似乎聳動了一點，但內文要強調的是高強度運動的減肥效果比一般有氧運動好，這點上是正確的呢。在上一篇，〈哪種運動強度對減脂的效果最好？〉一文的結論裡，我們也提到高強度運動是效率較好的運動強度。

那問題出在哪呢？該文標題中「跑步、走路與飛輪」用在這其實有點怪怪的。就一般人的認知，確實可能會用中高強度、中低強度與高強度來對應跑步、走路與飛輪，但實際上呢？它們指的都是運動型態，不應直接與運動強度劃上等號，只要你願意，這些運動型態都能做到高強度。

先講結論，不論哪種運動強度，能一直維持運動習慣才是最有效的。高強度運動是最能有效減脂的運動強度，只是在現實生活中，真的可以想做高強度運動就馬上做嗎？

可能大部分的人有過這樣的經驗，週一至週五努力工作，到了周末，想說放假好好運動或者出外旅遊，到了上班日反而全身痠痛，影響工作效率。周末的運動量比身體可以負荷的程度高出太多，這時的疲累感與肌肉痠痛，會讓有些人因此漸漸對運動卻步。

此外，許多想減脂的人，大多是因為不正常的生活作息（飲食、睡眠等）或沒有規律運動，體能也可能相對較弱一點。所以對於沒有運動習慣或體能較差的人，一開始就從事高強度運動，反而可能阻礙運動習慣的養成。

排除阻礙運動的因素，養成規律運動習慣

在運動健康促進的行為改變模式中（表1），想開始運動減脂的時候，表示至少處在意圖期。各個改變階段當中，除了持續期外，都可能會因運動阻礙而退回前一個區間，而運動後的疲累感跟肌肉痠痛，就是運動阻礙因素之一。

表1. 運動健康促進的行為改變模式中，跨行為理論運用在運動上。Prochaska, J. O., & Velicer, W. F. （1997）. The transtheoretical model of health behavior change. American journal of health promotion, 12（1）, 38–48.

從有想法到有規律運動習慣，各階段的人數百分比分別為：

意圖前期佔：40％

準備期與意圖期佔：40％

行動期與持續期：20％

換句話說，要從沒有運動習慣到規律運動之間的路途，可是相當遙遠的呀。想得很多，能真正實踐的人卻沒那麼多，更別說能堅持的人啦。因此想要有規律運動習慣，除了做對運動外，排除運動阻礙也是重要的。

想的比做的多，一起來找解決方案答案吧

知道運動行為改變後，2018年9月在《Medicine and science in sports and exercise》期刊上，也有新的研究在探討高強度運動在一般民眾上，是否真的可以持續進行。

研究中作者找了250名肥胖的成年人，進行一年的無人監督自主運動，讓他們選擇中強度或高強度運動，一年後再看後續成果。

選項1：每週7次（每天）進行中等運動強度30分鐘，包含快走，騎自行車和有人帶領的運動課形式，運動心跳約為最大心跳率的64％～74％。

選項2：每週3次的高強度間歇運動，包含在家中自行鍛鍊、短跑，爬山，騎腳踏車或使用健身器材，運動心跳為最大心跳的80～90％（220－年齡的公式）或運動自覺疲勞量表（Rating of Perceived Exertion，10分制）達到8～9分的運動強度區間，表示非常吃力的運動強度（表2），進行10～20秒，休息10～20秒的間隔，重複3～5次的循環。或者更進階的重複3次，維持30秒或重複5～10次，維持1分鐘或能維持4分鐘的最高運動強度，每次中間皆進行1～3分鐘的緩和的低強度運動。（註）

表2．運動自覺疲勞量表（Rating of Perceived Exertion，RPE，10分制）。（圖片來源：Monitoring put simple）

結果呈現不論選擇每天規律的中強度運動，或每週3天的高強度間歇運動，在1年後，兩者間對減脂成效並無差異，都有正面效果，而高強度間歇運動在內臟脂肪和血糖的控制上，有較佳的效果。

明明高強度有比較好的效果，為什麼兩組最後的成效差不多呢？主要的原因可能在「堅持下去」的比例──1年後能夠維持高強度間歇運動的人只有23％，而且以男性居多，一般建議的中強度運動則是61％。（註2）

雖然高強度間歇運動比較省時有效，但不易堅持，因而運動阻礙較高。如果沒有持續外在的支持或專業的計劃支持，規律的高強度間歇運動很困難。然而，如果堅持到底的話，反而會比一般的中等運動強度效益更高。因此高強度運動雖可作為一種運動的選項，但建議不要只做高強度運動，一直保持變化，較能堅持進行。

此外，也有文獻指出，沒有運動習慣且體重較重的人，不建議直接從事高強度的運動。

講了這麼多，其實就是要了解自己身體狀況，運動不能只靠意志力，選擇合適的運動，較能維持長久的規律運動。

對沒有運動習慣或久坐生活者，開始動起來前有4項建議：

策略與執行：先求有再求好，先擬定可執行的策略，慢慢的循序漸進，不要與別人相比，因為每個人的身體狀況不同，例如一樣的每日一萬步，對不同人的效果不盡相同。 預期心理的調適：剛開始想減脂的你／妳，給自己多點時間與耐心，觀察身體的變化。例如心情從容易鬱悶變得較為開心、工作效率提升、或是走路較不喘，都是身體回饋自己正在進步的表現。 保持正向的態度：保持愉快的心情與自信，動起來就對啦。 尋求專業的支持：如果身體上的疑慮或不適，一定要先尋求專業的建議，例如尋求運動教練、營養師、物理治療師或者醫師等。

備註：本文僅供參考，如有疑慮，請依照專業醫事人員的醫療診斷為主要建議，本文發佈時盡可能找尋可靠證據，但不排除有其他證據或未來更新證據推翻目前結論。

註釋

美國運動醫學會（American College of Sports Medicine）建議，減重的人至少維持每週150分鐘的中等強度運動，或每週進行3次持續20－60分鐘的高強度運動。 實驗中的高強度間歇是經由專業人員評估且帶領進行，並不建議沒有運動習慣的人直接嘗試。

參考資料

「跑步、走路、飛輪」能減肥？ 科學證實：根本沒用！ | ETtoday生活 | ETtoday新聞雲

Prochaska, J. O., & Velicer, W. F. （1997）. The transtheoretical model of health behavior change. American journal of health promotion, 12（1）, 38–48.

Roy, M., Williams, S. M., Brown, R. C., Meredith-Jones, K. A., Osborne, H., Jospe, M., & Taylor, R. W. （2018）. High-Intensity Interval Training in the Real World: Outcomes from a 12-Month Intervention in Overweight Adults. Medicine and science in sports and exercise, 50（9）, 1818–1826.

American College of Sports Medicine. （2013）. ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription. Lippincott Williams & Wilkins.

Borg, G. A. （1982）. Psychophysical bases of perceived exertion. Med sci sports exerc, 14（5）, 377–381.

Biddle, S. J., & Batterham, A. M. （2015）. High-intensity interval exercise training for public health: a big HIT or shall we HIT it on the head？. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 12（1）, 95.

表格來源：

表1。Prochaska, J. O., & Velicer, W. F. （1997）. The transtheoretical model of health behavior change. American journal of health promotion, 12（1）, 38–48.

表2：Monitoring put simple

本文經營養共筆授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航