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川普為「移民問題」對墨西哥加徵史上最重關稅，白宮幕僚稱對貿易協定沒影響
我們想讓你知道的是
針對輸美進口國排名前兩大的中國與墨西哥，美國祭出關稅逼其退讓。繼中國之後，這次川普打算對墨西哥課徵的關稅，可能涵蓋多達3600億美元商品，這將是美國迄今對貿易夥伴國徵收的最大規模懲罰性關稅。
美中貿易戰跨海進行如火如荼之際，美國又打算在自家門前啟動新一波貿易關稅手段。為了解決美墨邊境的「非法移民」問題，上週川普在推特揚言，6月10日起華府將對「所有墨西哥進口商品」祭出5%關稅，此舉引發雙邊關係緊張並擾亂金融市場造成墨西哥幣值大貶，並可能讓日前好不容易談定的美墨加貿易協定無法通過，白宮則聲稱，並不會對當時的的協定結論造成影響。
川普企圖用關稅解決「移民問題」
（中央社）川普在推特表示，「美國6月10日將對所有從墨西哥進口的產品祭出5%關稅，直到非法移民經由墨西哥進入我國的情形停止。關稅將逐步增加，直到非法移民問題獲得改善為止。若移民危機持續，美國到了10月1日將把關稅上調至25%。」
川普宣稱，新關稅如生效，不僅能迫使墨西哥阻擋盼進入美國的中美洲移民潮，減少毒品走私，也能帶動製造業回流美國，縮減美墨貿易逆差。
知情人士指出，川普想以關稅逼墨西哥已有段時間，隨著取道墨西哥進入美國的無證移民增加，川普逐漸失去耐心，才決定不顧幕僚勸阻，以關稅威脅墨西哥政府。
一名資深內閣官員說：「上回他（川普）拿關稅威脅墨西哥，墨西哥有所回應，所以他想在邊境安全脈絡下再試一次。」
川普亟欲將移民政策作為2020年競選連任的政見議題，如同在2016年角逐白宮寶座一般，川普近來對美墨邊界議題砲火更烈。今年4月，美國邊境官員拘捕近9萬9000名越過美國南方邊界的民眾，這是自2007年以來最高的單月統計數字。
若課徵關稅，會有哪些影響？
這次川普打算對墨西哥課徵的關稅，可能涵蓋多達3600億美元商品，這將是美國迄今對貿易夥伴國徵收的最大規模懲罰性關稅。美國商界認為這是嚴重錯誤，將對美國自身經濟產生負面衝擊。
《華爾街日報》（The Wall Street Journal） 報導，在擬議中這5%關稅將自6月10日開徵，適用於所有自墨西哥進口的商品；其中汽車、原油和水果蔬菜3類商品以往鮮少在美國當局的報復性貿易措施下受到波及。
同時美方對墨西哥課徵的關稅將逐月調升5個百分點，迄10月間將達到25%，除非墨西哥採取某些行動以減少抵達美國邊界的移民人數。
各大產業都將捲入這場貿易衝突，影響所及包括價值大約340億美元的小客車、340億美元卡車和巴士、140億美元以上的原油以及大約140億美元果蔬，這都是美國並未從中國大量進口的品項。
一旦達到25%稅率，這將成為川普到目前為止在貿易方面的最劇烈手段，猶大於對進口中國洗衣機、太陽能板、鋼鋁或其他任何商品所課徵的關稅。即使只對墨西哥產品徵收5%關稅，都高於1994年北美自由貿易協定（Nafta）實施前的大約4%平均稅率。
25%關稅可能會對墨西哥產生毀滅性影響，因為出口占有墨國三分之一以上國內生產毛額，其中五分之四出口品銷往美國。在美方宣布課稅消息後，披索匯價昨天出現急貶。
在美中貿易戰未見緩和之際，美墨貿易緊張又加劇，也使全球投資人信心再受打擊，在川普宣佈消息後隔天，6月1日全球股市與公債殖利率同步走低，墨西哥披索兌美元重貶逾2%，黃金、日圓等避險標的行情看漲。由於美墨貿易關係緊密，投資人憂心關稅提高恐損及企業獲利、拉高美國物價、拖累經濟成長。
台灣經濟研究院景氣預測中心副主任邱達生接受訪時指出，美墨關係與美中大不同，中國輸美大宗產品為電腦、智慧型手機、服飾等成品，但墨西哥是美國企業生產所需的零組件等中間財供應國，大多是美商或台灣電子五哥（此指鴻海、華碩、廣達、仁寶、明基5家公司）等外商到墨西哥當地投資生產。
若川普提高墨西哥產品輸美關稅，邱達生認為這等於是變相將美國企業上游成本提高，將導致美國遭到輸入型通膨的威脅，「以美國目前經濟狀況可能會受不了」。
美加墨貿易協定會被推翻嗎？
《華爾街日報》引述知情人士說法指出，美方的貿易談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）認為，取代北美自由貿易協定（NAFTA）的美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）已在聯邦眾議院遭遇阻礙，此時對墨西哥貨品加徵關稅，將使情況更為棘手。
USMCA為美墨加重新談判NAFTA下的產物，去年11月底簽署，尚待3國國會批准。萊特海澤等美方官員曾向國會強調，批准USMCA可向其他貿易夥伴展現，與川普談判壓力雖高，最終能形成各方都獲益的局面。
報導引述知情人士透露，萊特海澤與聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）擁有極佳工作關係，推動國會批准USMCA有所進展。川普政府部分人士擔心，川普最新動作恐使萊特海澤取得的進展化為泡影。一名內閣官員透露：「萊特海澤很不高興。」
曾參與北美自由貿易協定談判的墨國前貿易領導官員戴拉卡耶（Luis de la Calle）表示，他對醞釀中的美、墨貿易戰最大憂慮在於，這將影響墨國未來經濟走向，使主張保護主義以及擴大國家經濟職能的人士更加振振有詞。他說：
「這將摧毀USMCA，確保墨西哥維持開放和自由的市場經濟制度應是美方的當務之急，但如今川普政府的作法卻會將墨西哥推往相反的方向。」
不過美國高層官員則表示，總統川普對從墨西哥進口的產品加徵關稅，並不會妨礙北美貿易協定的最終結果；而是要迫使墨方就移民議題談判。
白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）在《福斯週日新聞》（Fox News Sunday）節目中表示，對墨加徵關稅，與等待國會批准的美國-墨西哥-加拿大協定「不相干」。他預期對墨西哥產品加徵5%關稅將會在6月10日生效，因為「總統極其認真想要解決南方邊界情況」。
美國國土安全部代理部長麥克利南（Kevin McAleenan）說，加徵關稅並不會造成墨國經濟情況惡化，也不會帶動更多移民越過邊界，而是要迫使墨西哥遏止中美洲移民人潮途經墨國北上、流入美國。
墨西哥經濟部長馬奎斯（Graciela Marquez）今天表示，她明天會在華府與美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）會談。而美墨原預定5日討論墨西哥產品未來關稅問題。
根據川普於美東週日下午發出的推特看來，墨西哥已經派出一大團代表前往華盛頓進行磋商，他在推文中強硬表示，「問題是，他們已經談了25年。我們要的是行動，不是談話。如果他們真的想要，他們可以一日內解決邊境危機。不然，我們的企業與工作機會都會回到美國！」
新聞來源：
- 施壓墨西哥擋非法移民 川普6/10將祭5%關稅（中央社）
- 川普關稅大棒揮向墨西哥 傳惹火美貿易代表（中央社）
- 川普對墨祭關稅大棒 恐傷美國產業折損經濟成長（中央社）
- 川普關稅大刀指向墨西哥 台廠再受威脅（中央社）
- 對墨課徵關稅 美恐討不到便宜（中央社）
核稿編輯：楊之瑜