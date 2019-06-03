川普為「移民問題」對墨西哥加徵史上最重關稅，白宮幕僚稱對貿易協定沒影響

美中貿易戰跨海進行如火如荼之際，美國又打算在自家門前啟動新一波貿易關稅手段。為了解決美墨邊境的「非法移民」問題，上週川普在推特揚言，6月10日起華府將對「所有墨西哥進口商品」祭出5%關稅，此舉引發雙邊關係緊張並擾亂金融市場造成墨西哥幣值大貶，並可能讓日前好不容易談定的美墨加貿易協定無法通過，白宮則聲稱，並不會對當時的的協定結論造成影響。

川普企圖用關稅解決「移民問題」

（中央社）川普在推特表示，「美國6月10日將對所有從墨西哥進口的產品祭出5%關稅，直到非法移民經由墨西哥進入我國的情形停止。關稅將逐步增加，直到非法移民問題獲得改善為止。若移民危機持續，美國到了10月1日將把關稅上調至25%。」

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月30日

川普宣稱，新關稅如生效，不僅能迫使墨西哥阻擋盼進入美國的中美洲移民潮，減少毒品走私，也能帶動製造業回流美國，縮減美墨貿易逆差。

知情人士指出，川普想以關稅逼墨西哥已有段時間，隨著取道墨西哥進入美國的無證移民增加，川普逐漸失去耐心，才決定不顧幕僚勸阻，以關稅威脅墨西哥政府。

一名資深內閣官員說：「上回他（川普）拿關稅威脅墨西哥，墨西哥有所回應，所以他想在邊境安全脈絡下再試一次。」

川普亟欲將移民政策作為2020年競選連任的政見議題，如同在2016年角逐白宮寶座一般，川普近來對美墨邊界議題砲火更烈。今年4月，美國邊境官員拘捕近9萬9000名越過美國南方邊界的民眾，這是自2007年以來最高的單月統計數字。

若課徵關稅，會有哪些影響？

這次川普打算對墨西哥課徵的關稅，可能涵蓋多達3600億美元商品，這將是美國迄今對貿易夥伴國徵收的最大規模懲罰性關稅。美國商界認為這是嚴重錯誤，將對美國自身經濟產生負面衝擊。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal） 報導，在擬議中這5%關稅將自6月10日開徵，適用於所有自墨西哥進口的商品；其中汽車、原油和水果蔬菜3類商品以往鮮少在美國當局的報復性貿易措施下受到波及。

同時美方對墨西哥課徵的關稅將逐月調升5個百分點，迄10月間將達到25%，除非墨西哥採取某些行動以減少抵達美國邊界的移民人數。

各大產業都將捲入這場貿易衝突，影響所及包括價值大約340億美元的小客車、340億美元卡車和巴士、140億美元以上的原油以及大約140億美元果蔬，這都是美國並未從中國大量進口的品項。

一旦達到25%稅率，這將成為川普到目前為止在貿易方面的最劇烈手段，猶大於對進口中國洗衣機、太陽能板、鋼鋁或其他任何商品所課徵的關稅。即使只對墨西哥產品徵收5%關稅，都高於1994年北美自由貿易協定（Nafta）實施前的大約4%平均稅率。

25%關稅可能會對墨西哥產生毀滅性影響，因為出口占有墨國三分之一以上國內生產毛額，其中五分之四出口品銷往美國。在美方宣布課稅消息後，披索匯價昨天出現急貶。

在美中貿易戰未見緩和之際，美墨貿易緊張又加劇，也使全球投資人信心再受打擊，在川普宣佈消息後隔天，6月1日全球股市與公債殖利率同步走低，墨西哥披索兌美元重貶逾2%，黃金、日圓等避險標的行情看漲。由於美墨貿易關係緊密，投資人憂心關稅提高恐損及企業獲利、拉高美國物價、拖累經濟成長。

台灣經濟研究院景氣預測中心副主任邱達生接受訪時指出，美墨關係與美中大不同，中國輸美大宗產品為電腦、智慧型手機、服飾等成品，但墨西哥是美國企業生產所需的零組件等中間財供應國，大多是美商或台灣電子五哥（此指鴻海、華碩、廣達、仁寶、明基5家公司）等外商到墨西哥當地投資生產。

若川普提高墨西哥產品輸美關稅，邱達生認為這等於是變相將美國企業上游成本提高，將導致美國遭到輸入型通膨的威脅，「以美國目前經濟狀況可能會受不了」。

美加墨貿易協定會被推翻嗎？

《華爾街日報》引述知情人士說法指出，美方的貿易談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）認為，取代北美自由貿易協定（NAFTA）的美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）已在聯邦眾議院遭遇阻礙，此時對墨西哥貨品加徵關稅，將使情況更為棘手。

USMCA為美墨加重新談判NAFTA下的產物，去年11月底簽署，尚待3國國會批准。萊特海澤等美方官員曾向國會強調，批准USMCA可向其他貿易夥伴展現，與川普談判壓力雖高，最終能形成各方都獲益的局面。

報導引述知情人士透露，萊特海澤與聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）擁有極佳工作關係，推動國會批准USMCA有所進展。川普政府部分人士擔心，川普最新動作恐使萊特海澤取得的進展化為泡影。一名內閣官員透露：「萊特海澤很不高興。」

曾參與北美自由貿易協定談判的墨國前貿易領導官員戴拉卡耶（Luis de la Calle）表示，他對醞釀中的美、墨貿易戰最大憂慮在於，這將影響墨國未來經濟走向，使主張保護主義以及擴大國家經濟職能的人士更加振振有詞。他說：

「這將摧毀USMCA，確保墨西哥維持開放和自由的市場經濟制度應是美方的當務之急，但如今川普政府的作法卻會將墨西哥推往相反的方向。」

不過美國高層官員則表示，總統川普對從墨西哥進口的產品加徵關稅，並不會妨礙北美貿易協定的最終結果；而是要迫使墨方就移民議題談判。

白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）在《福斯週日新聞》（Fox News Sunday）節目中表示，對墨加徵關稅，與等待國會批准的美國-墨西哥-加拿大協定「不相干」。他預期對墨西哥產品加徵5%關稅將會在6月10日生效，因為「總統極其認真想要解決南方邊界情況」。

美國國土安全部代理部長麥克利南（Kevin McAleenan）說，加徵關稅並不會造成墨國經濟情況惡化，也不會帶動更多移民越過邊界，而是要迫使墨西哥遏止中美洲移民人潮途經墨國北上、流入美國。

墨西哥經濟部長馬奎斯（Graciela Marquez）今天表示，她明天會在華府與美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）會談。而美墨原預定5日討論墨西哥產品未來關稅問題。

根據川普於美東週日下午發出的推特看來，墨西哥已經派出一大團代表前往華盛頓進行磋商，他在推文中強硬表示，「問題是，他們已經談了25年。我們要的是行動，不是談話。如果他們真的想要，他們可以一日內解決邊境危機。不然，我們的企業與工作機會都會回到美國！」

Mexico is sending a big delegation to talk about the Border. Problem is, they’ve been “talking” for 25 years. We want action, not talk. They could solve the Border Crisis in one day if they so desired. Otherwise, our companies and jobs are coming back to the USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2019

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核稿編輯：楊之瑜