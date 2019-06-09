如何處理自己內心的悲傷？「牽引、修補、更替」三階段，見證你的努力

我們如何處理自己內心的悲傷呢？父母離異後內心的坎坷、親人離世後生命的失落、一段關係中背叛與逃離的衝擊、無法面對真實自己而帶來貌合神離，太多太多的悲傷會出現在我們的生命中，我們可能正在經歷、正在看著別人經歷、想像著自己即將經歷，說悲傷佔據了我們生活中的大多數時間，或許對很多人來說一點也不為過。

關於悲傷背後實在是有太多故事可以敘說，內心的「悲」、與「傷」往往只是某種生活脈動的「成果」，而如果把「悲傷」作為生活的中心軸，我們有著「悲傷」前的美好，也有著「悲傷」後的衝擊，而「悲傷」後的衝擊又時常因「悲傷」前美好，在內心產生更強的陰暗衝擊，是「悲傷」為什麼那麼值得「悲傷」的根本原因。但我們重來不曾因為「悲傷」後的衝擊就終結自己的前行，不論你處在什麼樣的狀態，是想要放棄了，還是努力掙扎，還是尋求解答，或是已漸漸好轉，用最嚴格的標準來說，你都未曾放棄去面對自己的「悲傷」。

前面講了一大段，其實我只是想要說，我們總是在傷心難過時，努力尋求解方過，我想要談這段「努力」，這個時常被結果而忽略的「努力」。有人為了「悲傷」而「了結」了自己，但不代表他未曾努力過，有人從「悲傷」中蹣跚地脫離，我們為他的脫離而喝采，但忽略了他在過程中的努力，代表我們並未真正地了解對方內心的「悲傷」。因此這份努力很重要，也是許許多多「助人工作」或說「社會福利機制」的真正核心，我們正在從某種群體的角度，回應個人的這份努力。

「助人工作」之所以存在是因為每個人確實想要「努力」

因為我們「努力」嘗試去面對「悲傷」，從「悲傷」中找到一種出路，所以我們在各式各樣的可能中尋找可行的方法，這種可行的方法可能是俗民的，可能是號稱科學的，也可能是哲學的。

俗民的方法例如，我們透過宗教儀式來接近離去的人，或是我們透過算命來知道自己的不合時宜根源是什麼，或是讓塔羅牌跟我們說，我們是什麼，而又會往哪裡去。當然我們也會嘗試科學，我們或許會看醫生，想辦法拿藥讓自己睡得好，我們也會透過心理治療來尋找自己問題的解答，而我們也能透過各種紓壓講座，告訴自己該如何處理「悲傷」；我們也能透過密集的思考來回應這一切，我們看書來參透人生，進入宗教殿堂，聆聽超脫的方法等等。

牽引、修補、更替

但不論任何形式的嘗試，都將走過一段直接的過程。而我順著許多走過「悲傷」而出的朋友內心，試著找到三段前後來回的過程。

我們總是從「牽引」開始面對「悲傷」，我們需要重新去想、去看、在內心想像、好似召喚般的把「悲傷」的根源帶回我們生活之中，可能是某段災難的場景，某段回憶，某層關係，某種自己創造的失落等等。所謂的牽引，其實就是一種再現，而最好的再現方式，就是找人談，跟父母談、跟好朋友談、跟好同事談、跟占卜師談、跟做治療的心理師談。但有時候不一定是用談的，可能是直接面對的，重回當時的場景，或是重新面對那我自己做不到的處境，面對那因為困難或失落而生的「悲傷」。

既然引出了那「悲傷」的源頭，我們又該做什麼讓自己好過呢？我們在面對之後做的各式各樣的嘗試，都是一種修補、轉化、和解或是補充過往未做足的功課。就好像心理治療裡的「空椅」，我們想像那可以對話的對象，正坐在你對面的椅子上，如果你想要跟他對話，你會想說什麼，你是會想把內心的恨好好地發洩一次，還是跟他道歉尋求他的原諒；還有另外一種修補是，我們自己身上的，我們重新面對己能力做不到的困境，我們嘗試在努力用用看新方法來進行，而這種修補是一種轉換，是一種好似培養新關係、新習慣的歷程。修補像是你在生活中找著某個能支撐你的鷹架，而這個過程你不一定有所不同了，但你正在排列可行的方法，你也告訴自己應該要試試看其中某項選擇。

所以我們嘗試修補，嘗試去調整、嘗試去說、嘗試去做，也就引來了更替，一種翻轉、重建的可能。我們站在鷹架上，開始換個視野，換個作為來去面對那過去帶來「悲傷」的源頭，我們試著持之以恆，就用這個「新」意來處理「悲傷」。調適就是如此、重建也是如此、翻轉也是如此。有時候命理師也會走到這個歷程，他給了你修補的機會，也為你引入調整觀念的說詞，而能不能持之以恆也就看自己。但當我們已經走到更替的這段路時，我們或許已經開始發現「悲傷」的色彩慢慢淡下來了，而「悲傷」更像一段故事，而非一段傷痛。

我們從不放棄去牽引、修補、更替自己的悲傷，因為我們總是自己會去進入這一個歷程，只是有時候我們會卡在牽引的那一段，因為過往太過於栩栩如生，太過於交融情感，我們捨不得走進修補，走進更替，但努力一直都在，在生活中的過程一直都在，而成果的樣貌，也無法否定自己曾經的努力。

選擇一個對象來見證你的努力

每個「助人工作」者，都無時無刻在見證這些努力，而我們也是這段努力的推進者，但有時候也可能不幸地成為阻礙者，但核心還是落在，我們持續在過程中見證這些。不論是心理治療，或是心理諮商，都嘗試著在這三段過程中能參與而存在，要用什麼方法走過這三個階段，可能每個「助人工作」都有著自己的想法，但唯一不變的是，這些方法的匯集，都是對於每個人面對生活「悲傷」的努力，所提出的回應，你只需選擇一個對象來見證你的努力，協助你的努力，為你的努力搭起鷹架，找到探頭的機會。

那反過來說，如果你尋找的對象，一直無法見證你的「努力」，那你也別放棄去用更努力的方法，去尋找另外一位能見證你的人。這就是「助人工作」服務的常態，而每個人的重點都在於為自己的努力得以服務。

當天看著生活中各式各樣的「悲傷」時，細細地觀察看看，我們在努力什麼，為什麼我們想要和解、為什麼我們想要原諒、而又為什麼我們想要改變、而又為什麼我們想要轉變那「悲傷」所帶來的影響。除了我們想要開心的生活，想要無愧於身邊的人，迎接心靜下來的時刻，那還有什麼呢？而我們的社會又如何回應這一切，如何透過制度回應、如何透過「助人工作」回應，如何透過信仰回應，而又如何透過「對話」與「創造」來回應。

總而言之，我提醒自己「我們從不放棄去牽引、修補、更替自己的悲傷」。

本文獲Pinsoul授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航