六四前夕中國異議人士帳號遭停用，推特：不是中共叫我們做的

中國鎮壓北京天安門廣場民主運動將在明（4）日滿30週年，社群網站推特（Twitter）近日卻傳出大量封鎖中國異議人士的帳號。推特官方對此表示，這項舉措並非中國當局舉報要求，而是他們例行對帳號的檢查處理，「有時候會發生誤報，我們在此致歉」。

發生在1989年的天安門六四事件將滿30週年，而中共政權至今仍對此事的相關討論嚴加審查，從5月31日晚開始到6月1日，大量中文的推特帳戶被暫停使用，然而這些帳戶當中，有不少都湊巧對中共政權持批評態度，無論用戶身在中國境內或境外，因此在這樣的敏感時機帳號被停，遭各界質疑是推特在替中共進行言論審查。

《大紀元》報導，因中共設置的防火牆隔離，中國地區至今仍無法正常在網路上登入推特，只能私下翻牆後才能使用，很多中國的推特帳號用戶冒著被中共警察找上門、請喝茶的風險，堅持上推特，是為了獲得或傳播一些未經審查的訊息。像是之前深圳工人的維權事件，就是透過推特串連傳播。

關注中國事務的西方媒體人也發現，一夜之間，他們的粉絲數量（關注者）以及被關注者都在迅速減少，因剛剛進入6月，距離中共敏感的六四天安門事件30周年紀念日還有幾天，外界不禁將兩者聯繫到一起。

華盛頓國家安全記者、「中國通」貝書穎（Bethany Allen-Ebrahimian）就發推文說，注意到突然掉了200名推特粉絲，而且不止她一個人碰到這種情況。

《中央社》報導，人權網站「改變中國」（China Change）的創辦人曹雅學表示，被停用的帳號中，有些是異議作家，還有記錄維吾爾人失蹤情況的一名維權人士。另外還有相關維權人士指出，來自中國國內外且批評中國共產黨的數以百計推特帳號在上週就遭到停用。

美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）則發文批評推特已成為「中國政府的審查員」，盧比歐貼文分享了數張帳號被停用的截圖，並寫道：「推特顯然已停用許多批評中國的帳號，包括中國境外人士的帳號。」

.@twitter has apparently suspended a large number accounts that are critical of #China including accounts of people outside of China. Twitter has become a Chinese govt censor. https://t.co/TsDQZs7juq — Marco Rubio (@marcorubio) 2019年6月1日

美國前國家安全會議戰略規劃高級主任史帕丁（Robert Spalding）同樣在推特發文：「在天安門事件30週年之前，看來推特上面至少有1000名中國異議人士的帳號在週五當天受到影響。」

不過推特官方昨天表示，中國當局並沒有舉報或要求停用這些帳號。

推特指出，他們正持續努力清理這些帳號「涉及各種形式平台操控，包括垃圾郵件和其它不實」的行為：「有時我們的例行作為會發現誤報，或者我們會犯下錯誤。我們致歉，如今我們正努力確保能彌補我們所犯下的任何錯誤，我們依然保持警惕，針對違反我們規則的人們採取行動。」

As part of our work to protect the health of the public conversation, we proactively challenge 8-10 million accounts per week for engaging in various forms of platform manipulation, including spam and other inauthentic behaviors. ​https://t.co/Vj6asxzLk7 — Twitter Public Policy (@Policy) 2019年6月1日

整肅網路、嚴防「#六四」

雖然推特強調並非中共要他們停用相關帳號，不過中國仍有不少針對六四的網路審查，《新唐人電視台》報導，中共在今年4月就開始「防備」六四事件週年到來前的各種再次被討論和關注可能性，關閉了50名自媒體名人的微博帳號，並開始對海外推特上的華人用戶進行整肅。蘇州電視台一名高官，只因長期瀏覽推特，並關注境外網站上的資訊而遭到撤職。

蘇州市廣播電視總台4月4號公布處罰通告，稱總台全媒體編輯中心節目副總監朱誠卓註冊推特帳號，通過該帳號長期瀏覽、關注境外網站的資訊，被公安機關傳喚問訊，嚴重違反了政治紀律和規矩，給予撤職處分。另外還有一名浙江的竺修遠律師日前遭官方通報違反執業規範，理由是他在推特按讚多條「侮辱黨和國家領導人的有害信息」 。湖北推特用戶周先生表示，

「玩推特的都在中共的監控中，體制內的人，推特上發一些對共產黨不利的話，它肯定要進行打壓的，它可以封你的號，然後把你的工作威脅，整你就是嚇唬其他的體制內的人。現在言論打壓非常厲害，共產黨不垮台，人民沒有好日子過。」

中共從去年下半年開始推特大清理，很多推特用戶遭到約談威嚇，被要求刪除推文和帳號，甚至有不少人遭到抓捕拘留或判刑。

另外《新頭殼》報導，中國知名影音平台「A站」AcFun彈幕視頻網、「B站」Bilibili彈幕網、虎牙直播、鬥魚直播、YY直播等，也在5月底時紛紛異口同聲地公告網站將進行「彈幕升級」、「系統維護」，即日起至6月7日期間，用戶將無法使用影音彈幕功能。

《衛報》報導 ，伴隨著中國近來 審查制度的加強， 檢測和阻止與1989年6月4日鎮壓有關的內容的工具達到了前所未有的準確度。

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